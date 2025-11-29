この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「新卒応援チャンネル【さざえ】」が、「【窓際社員のリアル】IT企業に入社してオ●二ーしかする事がなかった男の告白」と題した動画を公開。IT企業に勤める24卒の男性が、フルリモート勤務でほとんど仕事がない「窓際社員」と化している衝撃の実態を告白した。



動画に登場した24卒の男性は、IT系の自社開発企業に勤める社会人2年目。フルリモート勤務の日常について「仕事をまともにしていない」と切り出し、「朝起きて出勤ボタンを押し、ヤフオクをチラチラ見ながら気づいたら2時間経ってる」と語る。本来の業務はクライアントの要望に応じて自社アプリをカスタム開発することだが、優秀な先輩社員が高度な仕事をすべて担ってしまうため、自身に回ってくるのは「Excelに画像貼り付ける系」の簡単な作業のみだという。ひどい日には「1枚貼って終わりとかもある」と明かし、ほぼ何もせず給料を得ている状況に罪悪感を抱いている様子を見せた。



当初は研修も楽しく、やる気に満ち溢れていたという男性。しかし、1年近く単調な作業しか与えられない環境に、次第にモチベーションは削がれていった。そんな彼を今、最も悩ませているのが、来月から配属される後輩の存在である。自身がOJT（実務研修）の担当に任命されたものの、「自分は教えられることがない」と吐露。もし後輩が優秀で、自分のできない仕事に関する質問をされたらどうしようかと、深刻な不安を打ち明けた。



しかし、この告白には衝撃的な結末が待っていた。実はこの収録から約1ヶ月後、男性は飲み会で上司にサボっていることを指摘され一念発起。新しいプロジェクトに参加するも、経験不足からミスを連発し、精神的に追い詰められ体調を崩してしまう。結果、その仕事は後から入ってきた優秀な後輩が引き継ぐことになり、男性は再び仕事がない状態、いわば「マ●しばき窓際社員」として復活してしまった。一度は抜け出そうとしたものの、結局元の生活に回帰してしまった現実に、男性は将来への更なる不安を口にして締めくくった。