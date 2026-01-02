この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

福岡移住の罠「東京よりお得」は嘘だった？プロが明かすタワマン価格高騰の現実

「内見ゴリラの持ち家ジャパン」が、「【福岡移住】都心と比べて超お得な福岡タワマンを地元不動産屋に紹介したら、実はめっちゃ割高だった。」と題した動画を公開。東京からの移住先として人気の福岡市でタワーマンションを内見し、その価格と価値について専門家が鋭く切り込んでいる。



動画冒頭、進行役のゴリラさんは「東京に住んでる人馬鹿です」と断言し、家賃や物価が高い東京を離れ、福岡での住宅購入を推奨する。今回はその実態を調査すべく、福岡で不動産業界歴10年の宅建士、森部氏の案内でタワーマンションを巡る。



森部氏は福岡の魅力について、空港や市街地へのアクセスが良い「コンパクトシティ」である点を挙げ、東京や大阪に比べると物件価格も安いと解説。しかし、案内された福岡市東区の人工島「アイランドシティ」にある築1年のタワーマンションの価格が1億2800万円であることが明かされると、ゴリラさんは「安い」と驚く一方で、森部氏は「高い」「結構強気な値段設定」と冷静に分析する。



その理由として、この物件は投資目的で新築時に海外の富裕層が購入したもので、売却益を乗せた価格設定になっている可能性を指摘。物件自体は素晴らしいものの、坪単価約400万円という価格は福岡の相場から見ると「割高」であり、同価格帯でもっと魅力的な物件が他にあると語った。



最終的に森部氏が下した評価は、10段階中「星2つ」。物件の素晴らしさを認めつつも、価格設定を理由に厳しい評価を下した。動画は、福岡移住を考える上で、単なるイメージだけでなく、現地の不動産相場を正確に把握することの重要性を示唆する内容となっている。



