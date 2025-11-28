巨人から戦力外通告を受けた直江大輔投手（２５）が、現役引退してジャイアンツアカデミーコーチに就任することが２７日、明らかになった。

直江が、喜びも苦しみも味わった７年間のプロ生活に区切りをつけた。１０月２日に戦力外通告を受け、現役続行を希望していたが引退を決めた。

長野・松商学園から１８年ドラフト３位で巨人に入団。２０年１０月に腰の手術を受けて育成再契約となったが、２１年６月に支配下に復帰し、２２年８月１３日の広島戦（東京Ｄ）では６回無失点でプロ初勝利を挙げた。２３年は中継ぎで開幕１軍入りし、一時は勝ちパターンの一角を担って自己最多１６試合に登板した。

だが、さらなる飛躍が期待された２４年は１軍登板なし。１０月下旬に戦力外通告を受けたが、その後に育成選手として再契約を結ぶ異例のケースも経験した。今季は昨年１１月に受けた右肘手術から復帰し、「一年勝負」と背水の覚悟で支配下返り咲きを目指したが、かなわなかった。今後は「ジャイアンツアカデミー」のコーチとして、第二の人生を歩み始める。（小島 和之）