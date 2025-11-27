この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

イオンモール堺鉄砲町（大阪府堺市）3階に11月28日、屋内型子どもの遊び場「ちきゅうのにわ 堺鉄砲町店」がオープンする。運営はイオンファンタジー（千葉市）。



「ちきゅうのにわ」は、0歳～12歳の子どもとそのファミリーを対象に、地球や自然をテーマに“遊びながら学べる”ことを特徴としたプレイグラウンド。今回で17店舗目となり、大阪府への出店は初めて。



エリアは全7種類。巨大な氷をモチーフにしたふわふわドームで遊べる「北極エリア」、ボールが火山のように噴き出す「火山エリア」、氷山をイメージしたスライダーを滑り降りて広いボールプールへ飛び込める「氷山エリア」など、テーマに沿った多彩な遊び場を用意する。



営業時間は10時～20時。