にじさんじの“若女将”人気ライバー、卒業を発表 野球好きの小野町春香、来年2・25をもって
バーチャルライバーグループ「にじさんじ」は25日、小野町春香が来年2月25日をもって卒業すると発表した。
【画像】にじさんじ「小野町春香」卒業のご報告（全文）
公式Xに「『小野町春香』卒業のご報告」を投稿。「この度、2026年2月25日をもちまして、当社所属ライバーの『小野町春香』が『にじさんじ』を卒業することとなりました。各国のファンの皆様、並びに関係者の方々におかれましては、『小野町春香』を今まで応援いただき、活動を支えていただきましたこと、深く感謝申し上げます」と伝えた。
2019年1月28日にデビューし、優しく抱擁力のある声で、若女将として人気になってきた。野球の知識を生かした配信や、ゲーム大会では監督や選手としても活躍した。YouTubeチャンネル登録者数は23万人、Xフォロワーは21.5万。
YouTubeメンバーシップは来年2月26日に非公開となる。グッズやボイスなどのコンテンツ販売は順次停止する。「YouTubeにあるアーカイブやファンクラブ、X(旧Twitter)などのSNSは、卒業後に一部を除き非公開、ファンレターの受付期間については、2026年3月25日到着分までとさせていただきます」と説明した。
小野町春香も自身のXで「宝物のような日々をありがとうございました！残り3ヶ月、最後まで変わらず全力でみんなと楽しんでいきたいので、よろしくお願いします！」とつづった。
