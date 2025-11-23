ÅÅÃÓ½Ð²Ð¤·¤Æ¤â¼«Æ°¤Ç¾Ã²Ð¡¡ÊÝ´É±¿ÈÂ¤Ë¡¢Ì¾¸Å²°Âç³«È¯
¡¡Ì¾¸Å²°Âç¤Î¥Á¡¼¥à¤Ï¡¢¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤ä·ÈÂÓÅÅÏÃ¤Ê¤É¤Ë»È¤ï¤ì¤ë¥ê¥Á¥¦¥à¥¤¥ª¥óÅÅÃÓ¤¬È¯²Ð¤·¤¿ºÝ¡¢¿å¤äÅÅµ¤¤ò»È¤ï¤º¤Ë¼«Æ°¤Ç¾Ã²Ð¤¹¤ë»ý¤Á±¿¤Ó²ÄÇ½¤Ê¾Ã²ÐÁõÃÖ¤ò23Æü¤Þ¤Ç¤Ë³«È¯¤·¤¿¡£¥á¡¼¥«¡¼¤ÈÏ¢·È¤·¡¢ÅÅÃÓ¤ò°ÂÁ´¤ËÊÝ´É¡¢±¿ÈÂ¤¹¤ëÈ¢·¿ÁõÃÖ¤È¤·¤ÆÇ¯ÅÙÆâ¤ÎÈÎÇä¤òÌÜ»Ø¤¹¡£Ì±´Ö¤ä¼«¼£ÂÎ¤ÎÅÅÃÓ²ó¼ý¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤ä¤´¤ßÈ¢¡¢Í¢Á÷µ¡´ï¤Ë»È¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤òÁÛÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥ê¥Á¥¦¥à¥¤¥ª¥óÅÅÃÓ¤Ï¥â¥Ð¥¤¥ëµ¡´ï¤Ê¤É¤Ë»È¤ï¤ì¤ë¤¬¡¢¾×·â¤Ë¤è¤ë¥·¥ç¡¼¥È¤Ç¤ÎÈ¯Ç®¡¢±êÅ·²¼¤ä¼ÖÆâ¡¢½¼ÅÅ»þ¤ËÀ¸¤¸¤ëÇ®¤Ë¤è¤Ã¤ÆÈ¯²Ð¤Î¶²¤ì¤¬¤¢¤ë¡£¼«¼£ÂÎ¤Ë¤è¤Ã¤Æ²ó¼ýÊýË¡¤¬Äê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ÄÌ¾ï¤Î¤´¤ß¤È°ì½ï¤Ë¼Î¤Æ¤é¤ì¡¢¤´¤ß¤Î¼ý½¸¼Ö¤ä½¸ÀÑ¾ì¤Ç¡¢È¯²Ð»ö¸Î¤È¤Ê¤ë¥±¡¼¥¹¤¬ÌÜÎ©¤Ä¡£