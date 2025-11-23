¤Ê¤¼¥¹ー¥Ñー¤ÎÆþ¸ý¤Ë¤ÏÉ¬¤º¡ÈÌîºÚ¡ÉÇä¤ê¾ì¤Ê¤Î¤«¡© µÒ¤Î8³ä¤¬¥á¥Ë¥åー¤ò·è¤á¤º¤ËÇã¤¤Êª¤Ë¤¯¤ëÃæ¡¢Å¹¤ÎÉÊ¿ô¤Î3¡ó¤òÀê¤á¤ëÀÄ²Ì¤ÎÌò³ä¤È¤Ï
¥¹ー¥Ñー¥Þー¥±¥Ã¥È¤ÎÇä¤ê¾ìÀß·×¤Ï¶öÁ³¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¾ÃÈñ¼Ô¤Î¹ÔÆ°¥Çー¥¿¤Ë´ð¤Å¤¯¡ÖÀïÎ¬¤Î½¸¹çÂÎ¡×¤À¡£Æþ¸ý¤ÎÀÄ²ÌÇä¤ê¾ì¤«¤é¡¢¥á¥¤¥ó¿©ºà¡¢Ä´Ì£ÎÁ¡¢ÆüÇÛÉÊ¨¡¨¡¤½¤ÎÆ°Àþ¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤Ë¿¼¤¤°Õ¿Þ¤¬¤¢¤ë¡£ÍèÅ¹µÒ¤ÎÂ¿¤¯¤¬¥á¥Ë¥åーÌ¤Äê¤Î¾õÂÖ¤ÇÇã¤¤Êª¤¹¤ë¤È¤¤¤¦Á°Äó¤Î¤â¤È¡¢¤¤¤«¤Ë¹ØÇã°ÕÍß¤ò¹â¤á¤ë¤Î¤«¡£¤½¤ÎÉñÂæÎ¢¤È¤Ï¡£
¡Ú²èÁü¡Û»ýÂ³²ÄÇ½À¤ä·ò¹¯»Ö¸þ¤Î¹â¤Þ¤ê¤«¤é¥¹ー¥Ñー¤Ç¼ûÍ×¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿©ºà
¿·´©¡Ø¤Ê¤¼ÌîºÚÇä¤ê¾ì¤ÏÆþ¤ê¸ý¤Ë¤¢¤ë¤Î¤«¡¡¥¹ー¥Ñー¥Þー¥±¥Ã¥È¤Ç·ÐºÑ¤¬¤ï¤«¤ë¡Ù¤è¤ê°ìÉôÈ´¿è¡¦ºÆ¹½À®¤·¤Æ¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡£
¥¹ー¥Ñー¤ÎÍèÅ¹µÒ¤Î8³ä¤Ï»öÁ°¤Ë¿©»ö¤Î¥á¥Ë¥åー¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤Ê¤¤
°ìÈÌÅª¤Ê¥¹ー¥Ñー¥Þー¥±¥Ã¥È¤ÎÇä¤ê¾ì¤Ï¡¢¤ª¤ª¤à¤Í6¤Ä¤ÎÉôÌç¡ÊÀÄ²Ì¡¢ÀºÆù¡¢Á¯µû¡¢ÁíºÚ¡¢ÆüÇÛ¡¢¥°¥í¥µ¥êー¡Ë¤ËÊ¬¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ÎÇÛÃÖ¤Ë¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤ÊË¡Â§¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¡£¤½¤ÎÅú¤¨¤òÃµ¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¤Þ¤ºÀÄ²ÌÇä¤ê¾ì¤ò´Ñ»¡¤·¤Æ¤ß¤è¤¦¡£
Æþ¤ê¸ýÉÕ¶á¤ËÀÄ²ÌÇä¤ê¾ì¤òÇÛÃÖ¤¹¤ëÍýÍ³¤Ï¡¢»ë³ÐÅª¤Ê¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤òÍ¿¤¨¤ë¤¿¤á¤À¡£¥«¥é¥Õ¥ë¤ÊÌîºÚ¤ä²ÌÊª¤Ç¿·Á¯¤µ¤òÁÊµá¤·¡¢½Ü¤Î¾¦ÉÊ¤òÄÌ¤¸¤Æµ¨Àá´¶¤òÍèÅ¹µÒ¤ËÅÁ¤¨¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö¤³¤³¤ÇÇä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾¦ÉÊ¤Ï¹âÉÊ¼Á¡×¤È¤¤¤¦Âè°ì°õ¾Ý¤òÍ¿¤¨¤ë¸ú²Ì¤â¤¢¤ë¡£
Á´¹ñ¥¹ー¥Ñー¥Þー¥±¥Ã¥È¶¨²ñ¤ÎÁý°æÆÁÂÀÏºÉû²ñÄ¹¡Êµª¥Î¹ñ²°¥Õ¥¡¥¦¥ó¥Àー¡Ë¤Ï¡¢ÊÆ¹ñ¤Î¿©Ê¸²½¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢ÀÄ²ÌÇä¤ê¾ì¤¬Æþ¤ê¸ý¤ËÇÛÃÖ¤µ¤ì¤ëÍýÍ³¤ò¡Ö¿©»ö¤Î½é¤á¤Ë¥µ¥é¥À¤ò¿©¤Ù¤ë½¬´·¤¬±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È»ØÅ¦¤¹¤ë¡£µª¥Î¹ñ²°¤Ï1953Ç¯¡¢ÊÆ¹ñ¤Î¥¹ー¥Ñー¥Þー¥±¥Ã¥È¤ò»²¹Í¤ËÆüËÜ¤Ç½é¤á¤Æ¥»¥ë¥Õ¥µー¥Ó¥¹¤òÆ³Æþ¤·¤¿Å¹¤ò³«¤¤¤¿¡£»£±Æ¤·¤Æ¤¤¿¼Ì¿¿¤ò´ð¤Ë¡¢Ãª¤Î¹â¤µ¤«¤é¾¦ÉÊ¤Î¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¤Þ¤ÇÊÆ¹ñ¤Ë¤Ê¤é¤Ã¤¿¡£¤À¤«¤éÌîºÚ¤òÅ¹ÊÞ¤ÎÆþ¤ê¸ý¤ËÊÂ¤Ù¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¤³¤ì¤¬¡¢»Íµ¨¤ä½Ü¤òÂç»ö¤Ë¤¹¤ë¹ñÌ±À¤ò»ý¤ÄÆüËÜ¿Í¤Ë¤â¥Þ¥Ã¥Á¤·¤¿¡£Á°½Ò¤Î¤È¤ª¤ê¡¢ÀÄ²ÌÇä¤ê¾ì¤¬Æþ¤ê¸ý¤Ë¤¢¤ëÍýÍ³¤Ï¡¢¡Ö½Ü¤Î¾¦ÉÊ¤äºÌ¤ê¤¢¤ë¾¦ÉÊ¤ÇÍèÅ¹µÒ¤Î¹ØÇã°ÕÍß¤ò´µ¯¤¹¤ë¡×Ìò³ä¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ë¤¢¤ë¡£½Õ¤Ë¤Ï»³ºÚ¤ä¤¿¤±¤Î¤³¤¬ÊÂ¤Ó¡¢²Æ¤Ë¤ÏÅí¤ä¥¹¥¤¥«¤Ê¤É¤Î²Æ²Ì¼Â¡¢½©¤Ë¤Ï¾¾Âû¤ä·ª¡Ä¡Ä»Íµ¨ÀÞ¡¹¡¢ºÌ¤êË¤«¤ÊÌîºÚ¤ä²ÌÊª¤¬ÊÂ¤ÖÀÄ²ÌÇä¤ê¾ì¤Ï¡¢µ¨Àá¤ÎÊÑ²½¤òÍèÅ¹µÒ¤ËÅÁ¤¨¤ë¡£
ÀÄ²ÌÉôÌç¤Ç°·¤¦ÉÊÌÜ¤Ï¡¢¼ç¤Ë¡ÖÌîºÚ¡×¡Ö²Ì¼Â¡×¡Ö²Ö¡×¤Î3¤Ä¡£Çä¤ê¾ì¤ËÊÂ¤Ö¥¢¥¤¥Æ¥à¿ô¤Ï¡¢Å¹¤Îµ¬ÌÏ¤Ë¤â¤è¤ë¤¬¡¢¤ª¤ª¤à¤Í200¤«¤é350¡£°ìÈÌÅª¤Ê¥¹ー¥Ñー¥Þー¥±¥Ã¥È¤ÎÉÊ¿ô¤Ï1ËüÁ°¸å¤È¤µ¤ì¡¢ÀÄ²ÌÉôÌç¤ÏÅ¹Á´ÂÎ¤ÎÌó3¡ó¤Û¤É¤À¡£¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¤ÆÀÄ²ÌÉôÌç¤ÎÇä¾å¹â¹½À®Èæ¤Ï10¡óÂæÁ°È¾¤òÀê¤á¡¢1ÉÊÌÜ¤¢¤¿¤ê¤ÎÇä¾å¹â¤¬Âç¤¤¤¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ë¡£
ÀÄ²ÌÉôÌç¤ÎÁÆÍø±×Î¨ÌÜÉ¸¤Ï22～23¡óÄøÅÙ¤È¤µ¤ì¡¢À¸Á¯3ÉôÌç¤ÎÃæ¤Ç¤ÏºÇ¤âÄã¤¤¡£¤³¤ì¤Ï¹ØÇãÉÑÅÙ¤Î¹â¤¤ÌîºÚ¤òÃæ¿´¤ËÀ¸³è¼Ô¤Î²Á³Ê»Ö¸þ¤¬¶¯¤¯¡¢¶¥¹çÅ¹ÂÐºö¾å¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â²Á³Ê¤òÍÞ¤¨¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¼ç¤ÊÍýÍ³¤À¡£
ÍèÅ¹µÒ¤Î8³ä¤¬¡¢»öÁ°¤Ë¿©»ö¤Î¥á¥Ë¥åー¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤ï¤ì¤ë¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢ÀÄ²ÌÇä¤ê¾ì¤Ë¤Ï¥á¥Ë¥åー¤òÁÛµ¯¤·¤Æ¤â¤é¤¦Ìò³ä¤¬¤¢¤ë¡£²ÈÄí¤Ç¾ïÈ÷¤·¤Æ¤¤¤ë¿©ÉÊ¤Ç¡¢ÀÚ¤é¤·¤¿¤ê¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤ò»×¤¤Éâ¤«¤Ù¤Ä¤Ä¡¢Á¯ÅÙ¤Î¤è¤¤ÌîºÚ¤ä²ÌÊª¤ò¤«¤´¤ËÆþ¤ì¤ë¡£
¤½¤·¤ÆÆù¤äµû¤Ê¤É¥á¥¤¥ó¤Ë¤Ê¤ë¿©ºà¤ÎÇä¤ê¾ì¤ËÂ¤ò±¿¤Ó¡¢¥á¥Ë¥åー¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤¯¡£ÅÓÃæ¤Ç»×¤¤¤Ä¤¤¤¿¥á¥Ë¥åー¤Ë¹ç¤Ã¤¿Ä´Ì£ÎÁ¤Ê¤É¤¬Çã¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¤µ¤ì¡¢ºÇ¸å¤ËµíÆý¤ä¥Ç¥¶ー¥ÈÎà¡¢¥Ñ¥ó¤Ê¤É¤¬ÊÂ¤Ö¡£
ºÇ¶á¤ÎÀÄ²ÌÇä¤ê¾ì¤Ç¤Ï¡¢°ÂÁ´¡¦°Â¿´¡¦·ò¹¯»Ö¸þ¡¦ÃÏ°è»Ö¸þ¤ÎÎ®¤ì¤Ë±è¤Ã¤Æ¥ªー¥¬¥Ë¥Ã¥¯¡ÊÍµ¡¡Ë¤ÎÌîºÚ¤ä¥É¥é¥¤¥Õ¥ëー¥Ä¡¢À¸»º¼Ô¤Î´é¤¬¸«¤¨¤ë¾¦ÉÊ¤äÃÏ¸µ»ºÌîºÚ¤¬³ÈÂç·¹¸þ¤À¡£¤Þ¤¿¡¢´ÊÊØ»Ö¸þ¤ËÂÐ±þ¤·¤¿¥«¥Ã¥ÈÌîºÚ¡¢¥«¥Ã¥È¥Õ¥ëー¥Ä¤Ï¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤ÎÅ¹¤Ç¥³ー¥Êー²½¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥´ー¥ë¥Ç¥ó¥¾ー¥ó¡×¤ÎÉÊÂ·¤¨¤ÇÅ¹¤Î¼ÂÎÏ¤¬¤ï¤«¤ë
À¸³è¼Ô¤Î¿´Íý¤ä¹ÔÆ°¤òÈ¿±Ç¤·¡¢Çä¤ê¾ì¤Å¤¯¤ê¤ò¹©É×¤¹¤ë¤³¤È¤ò¡Ö¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¥Þー¥Á¥ã¥ó¥À¥¤¥¸¥ó¥°¡×¤È¸Æ¤Ö¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢Çä¤ì¶Ú¾¦ÉÊ¤äÇã¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¾¦ÉÊ¤Ï¡Ö¥´ー¥ë¥Ç¥ó¥¾ー¥ó¡×¤ËÊÂ¤Ù¤ë¤Î¤¬Å´Â§¤À¡£
¥´ー¥ë¥Ç¥ó¥¾ー¥ó¤È¤Ï¡¢¾ÃÈñ¼Ô¤ÎÌÜÀþ¤Î¹â¤µ¤ËÇÛÃÖ¤µ¤ì¤¿ÄÄÎóÀþ¤Î¤³¤È¡£¤³¤Î¥¾ー¥ó¤Ë¾¦ÉÊ¤òÇÛÃÖ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¾ÃÈñ¼Ô¤ÎÌÜ¤ËÎ±¤Þ¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¡¢¹ØÇã°ÕÍß¤ò¹â¤á¤ë¸ú²Ì¤¬¤¢¤ë¡£ÍèÅ¹µÒ¤ÏÀµÌÌ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤ä¤ä²¼¤ËÌÜ¤ò¸þ¤±¤Ê¤¬¤éÇä¤ê¾ì¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¡£Âç¿Í¤Ê¤é¡¢¥´ー¥ë¥Ç¥ó¥¾ー¥ó¤Ï¾²¾å70～140¥»¥ó¥Á¥áー¥È¥ëÄøÅÙ¤Ë¤Ê¤ë¡£
¥´ー¥ë¥Ç¥ó¥¾ー¥ó¤Ë¤É¤ó¤Ê¾¦ÉÊ¤òÊÂ¤Ù¤Æ¤¤¤ë¤«¤ò¸«¤ë¤À¤±¤Ç¡¢¤½¤ÎÅ¹¤ÎÉÊÂ·¤¨¥ì¥Ù¥ë¤¬¤ï¤«¤ë¡£ÈËÀ¹Å¹¤Ç¤Ï¥È¥ì¥ó¥É¤ò²¡¤µ¤¨¤¿¿·¾¦ÉÊ¤ä¿Íµ¤¾¦ÉÊ¡¢Çä¤ì¶Ú¾¦ÉÊ¤Ê¤É¤¬ÊÂ¤Ö¤¬¡¢ÉÔ¿¶Å¹¤Ç¤Ï¶õ¤¤¤Æ¤¤¤ëÃª¤Ë¾¦ÉÊ¤ò²¡¤·¹þ¤ó¤ÇÊä½¼¤¹¤ë¤¿¤á¡¢ÃªÁ´ÂÎ¤Ë°ì´ÓÀ¤¬¤Ê¤¯¡¢Çä¤ì»Ä¤ê¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢ÍøÉý¤ÎÂç¤¤¤¾¦ÉÊ¤òÇä¤ê¤¿¤¤¤¬¤¿¤á¤Ë¡¢¾ÃÈñ¼Ô¤Î¥Ëー¥º¤È¤«¤±Î¥¤ì¤¿ÉÊÂ·¤¨¤ò¤¹¤ë¥¹ー¥Ñー¤â»¶¸«¤µ¤ì¤ë¡£¥´ー¥ë¥Ç¥ó¥¾ー¥ó¤Ï¡¢¥¹ー¥Ñー¥Þー¥±¥Ã¥È¤ÎÎÏÎÌ¤òÂ¬¤ë¥Ð¥í¥áー¥¿ー¤À¡£
°ñ¾ë¸©¤Ä¤¯¤Ð»Ô¤Ë¤¢¤ë¥í¥Ô¥¢¤Î¥È¥Ê¥ê¥¨¥¯¥ì¥ªÅ¹¡Ê2021Ç¯5·î¥ªー¥×¥ó¡Ë¤Ï¶½Ì£¿¼¤«¤Ã¤¿¡£¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÇä¤ì¶Ú¤ò1ÃÊÌÜ¤ËÊÂ¤Ù¤Æ²Á³ÊÁÊµá¤¹¤ë°ìÊý¡¢¥´ー¥ë¥Ç¥ó¥¾ー¥ó¤Ç¤ÏÆÈ¼«À¤Î¤¢¤ë¾¦ÉÊ¤òÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£¥É¥ì¥Ã¥·¥ó¥°¥³ー¥Êー¤Î¥´ー¥ë¥Ç¥ó¥¾ー¥ó¤Ë¤Ï¡¢ÂçÊ¬¤Î¡Ö¥Õ¥ó¥Éー¥¥ó醬Ìý¡×¤Î¾¦ÉÊ¤¬4Îó¡¢¾®Æ¦Åç¤Î¡Ö¥¿¥±¥µ¥ó¡×¤¬7ÎóÄÄÎó¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤É¡¢¤Û¤«¤Î¥Á¥§ー¥ó¤Ç¤Ï¸«¤é¤ì¤Ê¤¤ÇÛÃÖ¤Ç¡¢¡Ö¤³¤Î¾¦ÉÊ¤òÇä¤ê¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦Å¹Â¦¤Î¼çÄ¥¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£
Æ±¤¸¾¦ÉÊ¤Ç¤â¡¢¤½¤ÎÊÂ¤ÙÊý¤ÇÇä¾å¤¬ÊÑ¤ï¤ë¡£¸Â¤é¤ì¤¿¥¹¥Úー¥¹¤ÇºÇÂç¸Â¤Î¸ú²Ì¡ÊÇä¾å¤ä¼ý±×¡Ë¤òÈ¯´ø¤Ç¤¤ë¤«ÈÝ¤«¤Ï¡¢¤É¤Î¾ì½ê¤Ë¤É¤Î¾¦ÉÊ¤ò¤É¤ì¤À¤±ÊÂ¤Ù¤ë¤«¤È¤¤¤¦¡ÖÃª³ä¤ê¡×¤Ë¤è¤Ã¤Æ·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£
