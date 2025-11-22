£Ç£²£°¼óÇ¾²ñµÄ¤¬³«Ëë¡ÄÆî¥¢À¯ÉÜ¤Ï¡Ö¼óÇ¾Àë¸À¡×È¯É½¤â¶¨µÄ¥Ü¥¤¥³¥Ã¥È¤ÎÊÆ¹ñ¤ÏÈ¿ÂÐ¡¢Ê¶µê¤Î²ÄÇ½À¤â
¡¡¡Ú¥è¥Ï¥Í¥¹¥Ö¥ë¥¯¡á²£ËÙÍµÌé¡¢ºû»ÒÈþÆà»Ò¡Û¼çÍ×£²£°¤«¹ñ¡¦ÃÏ°è¡Ê£Ç£²£°¡Ë¼óÇ¾²ñµÄ¤¬£²£²Æü¡¢Æî¥¢¥Õ¥ê¥«¤Î¥è¥Ï¥Í¥¹¥Ö¥ë¥¯¤Ç³«Ëë¤·¡¢Æî¥¢À¯ÉÜ¤Ï¡Ö£Ç£²£°¼óÇ¾Àë¸À¡×¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡Æî¥¢¤Î¥·¥ê¥ë¡¦¥é¥Þ¥Ý¡¼¥¶ÂçÅýÎÎ¤Ï²ñµÄËÁÆ¬¤ÇÀë¸À¤¬ºÎÂò¤µ¤ì¤¿¤È¤ÎÇ§¼±¤ò¼¨¤·¤¿¤¬¡¢¶¨µÄ¤ò¥Ü¥¤¥³¥Ã¥È¤·¤¿¥È¥é¥ó¥×ÊÆÀ¯¸¢¤ÏÀë¸ÀºÎÂò¤ËÈ¿ÂÐ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢¤³¤ÎÆü¤ÎµÄÏÀ¤Ç¤â²ÃÌÁ¹ñ¤«¤é°ÛÏÀ¤¬½Ð¤¿¡£Àë¸À¤Î°·¤¤¤ò½ä¤ê¡¢¶¨µÄ¤¬Ê¶µê¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡²ñµÄ¤Ï²ÃÌÁ¹ñ¤Î¤Û¤«¡¢£±£¶¤Î¾·ÂÔ¹ñ¤ò²Ã¤¨¤¿£´£²¤«¹ñ¡¦ÃÏ°è¤È¹ñºÝµ¡´Ø¤¬»²²Ã¤·¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î£Ç£²£°¤ÇºÇÂçµ¬ÌÏ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤À¤¬¡¢ÍèÇ¯¤Î£Ç£²£°µÄÄ¹¹ñ¤ÎÊÆ¹ñ¤Ï¡ÖÇò¿Í¤ÎÇ÷³²¡×¤Ê¤É¤ò¼çÄ¥¤·¤ÆÆî¥¢¤òÅ¨»ë¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢À¯ÉÜ´Ø·¸¼Ô¤¬Á´¤¯»²²Ã¤·¤Ê¤¤°ÛÎã¤ÎÂÐ±þ¤ò¼è¤Ã¤¿¡£µÄÄ¹¹ñ°ú¤·Ñ¤®¤Î¤¿¤á¤ÎÊÄËë¹Ô»ö¤Ë¤Î¤ß¡¢´Ø·¸¼Ô¤ò½ÐÀÊ¤µ¤»¤ë°Õ¸þ¤À¡£Ãæ¹ñ¤Î½¬¶áÊ¿¡Ê¥·¡¼¥¸¥ó¥Ô¥ó¡Ë¹ñ²È¼çÀÊ¤È¥í¥·¥¢¤Î¥×¡¼¥Á¥óÂçÅýÎÎ¤â»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡Æî¥¢À¯ÉÜ¤¬È¯É½¤·¤¿¼óÇ¾Àë¸À¤Ï¡¢µ¤¸õÊÑÆ°¤äÄã½êÆÀ¹ñ¤ÎºÄÌ³ÌäÂê¤Ø¤ÎÂÐ±þ¶¯²½¤¬À¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¡¢¿·¶½¡¦ÅÓ¾å¹ñ¤Î¡Ö¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¡¦¥µ¥¦¥¹¡×¤¬¼çÄ¥¤¹¤ëÊ¬Ìî¤òÁ°ÌÌ¤Ë½Ð¤·¤¿ÆâÍÆ¤À¡£À¤³¦·ÐºÑ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡ÖÂ¿¹ñ´Ö¶¨ÎÏ¤ò¶¯²½¤¹¤ë¤³¤È¤Î½ÅÍ×À¤ò¶¯Ä´¤¹¤ë¡×¤ÈÌÀµ¤·¤¿¡£ÊÆ¹ñ¤Î¹â´ØÀÇÀ¯ºö¤âÆ§¤Þ¤¨¡¢À¤³¦Åª¤ËÊÝ¸î¼çµÁ¤¬ÂæÆ¬¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Ç°Æ¬¤Ë¤¢¤ë¡£
¡¡¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¾ðÀª¤ò½ä¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¥í¥·¥¢¤òÌ¾»Ø¤·¤»¤º¡¢¡ÖÊ¿ÏÂ¼Â¸½¤ÈÊ¶Áè¡¦ÀïÁè¤Î½ª·ë¤Ë¸þ¤±¤ÆÅØÎÏ¤¹¤ë¡×¤È¸ÀµÚ¤¹¤ë¤Ë¤È¤É¤á¤¿¡£