【秋の黄砂】来週25日～26日は荒天のち黄砂飛来――気象予報士の松浦悠真さんが動画で解説し、通常春のイメージが強い黄砂が、この秋にも日本列島に飛来する見通しについて語りました。

動画冒頭で松浦さんは「春のイメージがある黄砂ですけれども、秋にもたまにやってくる」と切り出し、「25日の夕方から夜にかけては、近畿地方や東日本にもこの交差がやってくる予想」としました。気圧配置や風の流れから大陸の低気圧が発達し、黄砂を日本へ運ぶ気象メカニズムについても図とともに解説。25日は北日本で荒れた天気になる可能性を指摘し「場合によっては大荒れの天気となる恐れがあります」と警鐘を鳴らしました。

さらに、黄砂が来る時期のメカニズムについて、松浦さんは「春は冬の間、大陸の雪が溶けて空気が乾燥し砂が舞い上がりやすくなるが、秋は草木も生い茂って湿潤。ただし空気が乾燥してきており、砂漠付近に雪が積もっていないため、砂が巻き上がっている」と季節ごとの違いを丁寧に説明。

健康被害についても「呼吸器系に疾患がある方などは症状が悪化する恐れがありますし、アレルギーなどをお持ちの方も、ちょっと注意が必要」とし、「黄砂がやってくる時には、PM2.5の濃度も上昇しやすい傾向があります」と具体的なリスクを挙げて注意を呼びかけました。

動画の締めでは、「マニアック天気では、よりマニアックな情報を提供するメンバーシップを導入しています」と告知。「興味がある方は、ぜひ概要欄のリンクから加入を」とアピールし、引き続き最新情報の発信を続ける姿勢を見せて動画を締めくくりました。

