おぎやはぎ、35年前のホンダ“名スポーツカー”に感動「スーパーカーだね、低い！」 新車価格860万円の名車
お笑いコンビ・おぎやはぎ（矢作兼・小木博明）がMCを務めるBS日テレ『おぎやはぎの愛車遍歴 NO CAR, NO LIFE!』（毎週土曜 後9：00）が、きょう22日に放送される。今回は、人気企画『愛車遍歴的オーナーさん、いらっ車い!!』。「とにかくクルマ愛を叫びたい、国産旧車オーナーさん」をテーマに、さまざまな人気旧車が登場する。
【写真】驚きのコンディション…35年前のホンダ“名スポーツカー”の全貌
最初に登場したのは、北海道から“初めての遠出”でやってきたというオーナー。ピカピカにされた真っ赤なホンダ“名スポーツカー”に、おぎやはぎも「すごいよこれ、愛を感じる」と感動。
1990年に登場した同車は、新車価格860万3000円という超高級車。量産車として世界初の“オールアルミ・モノコックボディ”を採用するなど、アルミ合金を多用し、軽量化が図られたミッドシップ・スポーツカーだ。オーナーは、同車との出会いから、憧れを持つようになったきっかけ、手に入れた経緯を説明。さらにお気に入りポイントを伝えると、矢作は「昔のスーパーカーって、ホント後ろがでかいよね」といい、一同共感する。さらにオーナーと息子による、同車にまつわる感動のエピソードも披露。そして息子の名前に込められた思いにおぎやはぎは驚く。
試乗では矢作が運転。運転席に座ると「このポジションはスーパーカーだね、低い！」と驚きつつも。その視界のよさや、運転しやすさに感動する。
