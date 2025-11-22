スバル斬新「“2人乗り”スポーツカー」がスゴイ！ 伝統の「水平対向エンジン」＆悪路最強の“四輪駆動”採用！ さらに「ジムニー」級の最低地上高“200mm”でオフロード走行もOK！ 全てがスバルらしい「B9スクランブラー」に大注目！