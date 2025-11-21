「救急車が遅い都道府県」ランキング…ワースト１位に輝いた「不名誉な県」の名前

前編記事『「医師が多い都道府県」ランキング…３位は高知県、２位は徳島県、１位に輝いた「意外な県」の名前』より続く。

米軍の関与でICUが多い沖縄

人口あたりのICU病床数ランキングでは、高知県と岡山県が1位と2位に並んだ。統計ジャーナリストの久保哲朗氏が、その理由を分析する。

「高知は療養病床をはじめさまざまな病床が多い県なので、納得のいく結果だと思います。

岡山県は事情がやや異なります。岡山は人口の割に、ICUを備えた大病院が多いのが特徴。岡山市内だけでも、岡山大学病院や川崎医科大学総合医療センターなど、500床以上の病院が7つもあります。東京や大阪がランクインしているのも、同じく大規模な病院が多いからでしょう」

ただし3位の沖縄県のみ、理由が異なるという。医療ガバナンス研究所理事長の上昌広氏が解説する。

「米軍基地があるのが要因でしょう。もちろん基地内にも医師はいますが、米軍関係者の家族は周辺の病院にかかることが多い。だからこそ米軍は、沖縄の医療を手厚くバックアップしてきました。

その代表例が、沖縄の中心的な医療拠点である沖縄県立中部病院です。ここはもともと米軍が沖縄戦の負傷者を治療するために設立した病院で、公立病院の中ではICU病床がトップクラスに多い」

なぜ富山県が最速なのか？

脳卒中や大動脈解離など、治療にタイムリミットがある疾患の場合、救急車を呼んでから病院に着くまでの時間が生死を分ける。都道府県別に見ると、所要時間がもっとも短いのは富山県だった。その理由について、神戸大学准教授の山岡淳氏が分析する。

「富山県は人口が富山市周辺と、県西部の砺波平野に集中しています。病院も同じ地域に密集しているため、地理的に搬送しやすいのが理由でしょう。4位の福井県も人口が福井市近辺に集中しているため、搬送にあまり時間がかからないのだと考えられます」

加えて富山市では、医療機関の取り組みが時間短縮につながっている。富山市消防局警防課の周治忠雄氏が話す。

「富山市では7つの公的病院がタッグを組んで、輪番制で救急搬送を受け入れています。搬送中に受け入れてくれる医療機関を探す必要がないため、たらい回しにされずスムーズに患者を運べるわけです」

逆に受け入れ先の病院がなかなか見つからないと、搬送するまでに時間がかかってしまう。ワースト5に東京や千葉、埼玉など病床数ランキングで下位の都道府県が並ぶのも、それが理由だ。

「医療機関への受け入れ照会、つまり現場で『患者を受け入れ可能ですか？』という電話を4回以上かけると、搬送時間が長くなると分析されています。重症以上の患者の場合、東京では4回以上照会するケースが約2割を占め、中には200回近く電話をかけた例もありました。

逆に5位の沖縄県は、受け入れ照会が少ないというデータがあります。医療体制がしっかりと整備されていて、搬送先を見つけやすいのでしょう」（前出の山岡氏）

どの都道府県に住むのかが時に、命を左右する大きな要因になるかもしれない。

