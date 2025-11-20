IMP.×FILA♡限定スニーカー予約販売スタート！鮮やかピンクが可愛い
人気7人組グループ「IMP.」とFILAが夢のコラボ♡11月19日（水）より、FILA公式オンラインストアとFILA SHOPで予約販売スタート！鮮やかなマゼンタピンクで統一された限定スニーカーは、ストリートでもライブ会場でも足元を華やかに彩ります。軽量で快適な履き心地に加え、変え紐付きでスタイルに合わせてアレンジ可能です。購入者にはメンバーのビジュアル入りアクリルキーホルダーもプレゼント♪
鮮やかピンクで存在感アップ
スニーカーはIMP.のグループカラー・マゼンタピンクをアッパーからソールまでワントーンで統一♡サイドにはコラボロゴ入りのオリジナル織ネームが配置され、ファンだけが気づく特別感を演出。
ストリートでもライブでも、足元から華やかさをプラスしてくれるデザインです。価格は9,800円＋TAXで、限定500足の予約販売となります。
軽量で快適な履き心地
ベースモデルには軽量なコート系スニーカーを採用。長時間のスタンディングやライブ観戦でも疲れにくく、快適に履けます♡
さらに同色シフォン素材の変え紐付きで、気分やコーディネートに合わせて印象を変えられるのも嬉しいポイントです。
限定アクリルキーホルダー付き
予約購入者には、IMP.メンバーのビジュアル入りアクリルキーホルダーがプレゼントされます♡数量限定で、スニーカーと同時に12月中旬以降にオンライン発送、店頭受け取りも可能。
コレクターやファンには見逃せない特典です。
IMP.×FILAで足元からハッピーに♪
IMP.とFILAのスペシャルコラボスニーカーは、鮮やかなマゼンタピンクと特別ロゴがポイント♡軽量で快適な履き心地と、同色変え紐によるアレンジも楽しめます。
価格は9,800円＋TAXで限定500足の予約販売。購入者にはメンバーのビジュアル入りアクリルキーホルダーも付属♪ストリートでもライブでも、足元からハッピーな気分を届けてくれる一足です。