±«·ê¡ØÊÑ¤ÊÃÏ¿Þ¡Ù¤¬°ÛÎã¤Î40ËüÉôÆÍÇË¡ª¡¡½µ´Ö¥Á¥ãー¥È¤Ç¤Î¡È3´§¡ÉÃ£À®¤â

¡¡±«·ê¡ØÊÑ¤ÊÃÏ¿Þ¡Ù¡ÊÁÐÍÕ¼Ò¡¿10·î31Æü´©¡Ë¤¬¡¢È¯Çä¤«¤é2½µ´Ö¤Ç°ÛÎã¤Î·×40ËüÉô¤òÃ£À®¤·¤¿¡£
¡¡¡ØÊÑ¤ÊÃÏ¿Þ¡Ù¤Ï¡¢±«·êºîÉÊ¤Ç¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¼ç¿Í¸ø¡¦·ª¸¶¤¬¡¢ÉÔ²Ä²ò¤Ê»à¤ò¿ë¤²¤¿ÁÄÊì¤¬°®¤Ã¤Æ¤¤¤¿´ñÌ¯¤Ê¸ÅÃÏ¿Þ¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¤½¤ÎÆæ¤òÃµ¤ëÊª¸ì¡£
¡¡È¯ÇäÁ°¤«¤é¡È·×25ËüÉô¥¹¥¿ー¥È¡É¤ÇÂç¤¤ÊÏÃÂê¤ò½¸¤á¤¿¤¬¡¢È¯Çä¤«¤é2½µ´Ö¤ÇÄÉ²Ã15ËüÉô¤Î½ÅÈÇ¤¬·èÄê¤·¡¢·×40ËüÉô¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢11·î¤Ë¥Ó¥ë¥Üー¥É¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤¬ÁÏÀß¤·¤¿ËÜ¤Î½µ´Ö¥Á¥ãー¥È¡ÖJAPAN Book Hot 100¡×¡ÖBungei Books¡×¡ÖReiwa Books¡×¤Î½é¥é¥ó¥¥ó¥°¡Ê11·î6Æü¸ø³«¡Ë¤Ç¥È¥ê¥×¥ë1°Ì¤È¤Ê¤ë¡È3´§¡É¤Î±ÉÍÀ¤Ë¤âµ±¤¤¤¿¡£
¡¡¡ØÊÑ¤ÊÃÏ¿Þ¡Ù¤ÎÆÃÅµ¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÊÑ¤Ê¤·¤ª¤ê¡×¡ÖÊÑ¤ÊÆÃÂç¹Í»¡ÃÏ¿Þ¡×¤Î¤Û¤«¤Ë¡¢·ª¸¶¤ÎÆæ²ò¤¤Î¸°¤È¤Ê¤ë¡Ö²¾å´î¸«»Ò¤Î¼êµ¡×¤òÃø¼Ô¡¦±«·ê¼«¿È¤¬Ï¯ÆÉ¤¹¤ëÌó40Ê¬¤ÎÆ°²è¤¬¤Ä¤¡¢¤³¤ì¤¬ºîÉÊÀ¤³¦¤Ë¿·¤¿¤Ê¿¼¤ß¤ä¹Í»¡Í×ÁÇ¤ò¤â¤¿¤é¤¹Í×ÁÇ¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢µª°ËÔ¢²°½ñÅ¹¥°¥ëー¥×¤Ç¡ØÊÑ¤ÊÃÏ¿Þ¡Ù¤ò¹ØÆþ¤·¤¿Êý¤Ë¤Ï¡¢ÆÃÀ½¡ÖÊÑ¤Ê¥ì¥·ー¥È¡×¤¬ÇÛÉÛ¤µ¤ì¤ë¡£
¡ÊÊ¸=¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥É¥Ö¥Ã¥¯ ÊÔ½¸Éô¡Ë