【ファミマ】「カービィたちの超まんぞくフェス」第2弾ファミチキ袋やお菓子にカービィ大発生♪
ファミマでこころもおなかも満たしちゃおう！ 現在開催中の「カービィたちの超まんぞくフェス」、11月18日（火）より第2弾が開催、お菓子やファミチキの袋がカービィ柄になって登場する。
☆「星のカービィ」とファミマのコラボアイテムをチェック！（写真19点）＞＞＞
任天堂のゲームシリーズ『星のカービィ』とコンビニエンスストア「FamilyMart（ファミリーマート）」のコラボレーションキャンペーン「カービィたちの超まんぞくフェス」の第2弾がいよいよスタートする。
本キャンペーンは2025年11月11日（火）から、全国のファミリーマート約1万6400店舗にて実施されており、11月18日（火）から第2弾コラボとしてカービィの「ファミチキ袋」や「中華まん袋」が登場。さらに、カービィをイメージしたお菓子やカップスープなど、計4種類の商品がリリースされる。
「星のカービィ」オリジナルデザインのファミチキ袋や中華まん袋はクラシックなドット柄デザイン。ゲームボーイ時代を彷彿とさせる懐かしさを感じつつ、カービィの可愛さも味わえそう♪
カービィをイメージした数量限定のオリジナルお菓子として、カービィをイメージした、まんまるピンクのパフ入り苺チョコ「クランキー苺 星のカービィコラボ」とカービィをイメージした、まんまるピンクのさくらんぼ味の「カービィアメ（デザイン3種）」が登場。
「カービィアメ」のパッケージは3種類、中の袋にもシークレットデザインが隠れているかも！ 探してみてね。
また、キャンペーン期間中に対象商品を2品ご購入ごとに、キャンペーンオリジナルグッズがいずれか1個をプレゼント。
第一弾の「オリジナルスプーン」に続き、第2弾は『カービィのエアライダー』デザインの「オリジナルA4 クリアファイル」、第3弾はカービィとワドルディがデザインされた「オリジナル豆皿」が登場予定となっている。
ファミペイスタンプ企画も開催。「ファミペイ」を提示して対象商品を購入すると、1商品につきスタンプを1個ためることができる。ためたスタンプ数に応じてお好みのコースにご応募いただくと抽選でキャンペーン限定グッズなどが、合計450名さまにプレゼントされる。
スタンプ1個は「ファミマポイント 500円相当：200名さま」、スタンプ2個は「星のカービィ ALL STAR COLLECTION カービィ（M）まんぷく：30名さま」にご応募可能。
スタンプ2個コースのまんぷくぬいぐるみは、カービィ柄の「ラッピング×エコバッグL」でのお届けとなる。
『カービィのエアライダー』のダウンロードカードを購入すると、抽選で100名さまにヘッドセットが当たるキャンペーンを開催！
また、期間中ゲームソフト『カービィのエアライダー』のダウンロードカードを購入し、特設サイトで応募すると、抽選で100名さまに「有線ヘッドセットfor Nintendo Switch - 星のカービィ フェイス」がが当たるキャンペーンも開催。
『星のカービィ』づくしのキャンペーンをたっぷりファミマで楽しんでね！
（C）Nintendo / SORA
（C）Nintendo / HAL Laboratory, Inc.
