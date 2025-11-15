「図々しすぎ！」映画館で席交換を迫られた女性の投稿が大反響　“交換前提客”への違和感に共感殺到

映画館で指定席を取ったのに、当日「すみません、席を交換してもらえますか？」と声をかけられた――そんな経験をした人は、意外に少なくないようだ。あるXの投稿をきっかけに、映画館のマナー論争が勃発している。

【画像】これはドン引き 映画館での最悪のマナー違反

2日前からべスポジを予約していたが……

投稿したのは、Xユーザーの「音がする!!」さん。彼女の映画館での体験が、SNSで大きな注目を集めた。

「映画館で隣同士の席が空いてなくて、私を挟む形になった2人組に座席交換してくださいって言われるやつに初めて遭遇した。一個横にズレること自体はまぁいいんだけど、並んで座れないの分かったうえで、隣の人に交換してもらえばいいやっていう腹づもりで来てるのにモヤっとする。これ心狭いんかな」

この投稿は瞬く間に拡散。2600万回以上のインプレッションを集め、「めちゃくちゃわかりすぎる。図々しすぎますよね」「全然心狭くないです。代わりにわたしは何をしてもらえますかくらいのこと言いたいですね…」など、同情する声が多く寄せられた。

「音がする!!」さんによると、この出来事が起きたのはIMAX上映の回だった。2日前から映画館中央のベストな位置を予約し、上映1時間前に空席状況を確認した時点では、両隣とも空いていたという。そして上映直前、20代くらいの男女がやってきた。

「2人は来てすぐには席につかず、こちらをチラっと見てきたので、最初は私が席を間違えているのかと思いました。そして、そのまま席につく前に『すみません、ここ代わってもらっていいですか』と言われました。

譲ったあとは『ありがとうございます』とお礼はありましたが、どちらも特別申し訳なさそうという感じではなくて。横柄というより、“そもそもマナー違反だという認識がないのかな”と思いました」

結局、一つ隣の席に移動したものの、心の中には小さな違和感が残った。

「席を譲ること自体は嫌ではなく、その二人が黙って私の両隣に座っていたら、自分から『代わりましょうか？』と提案したと思います。ただ、館内は満員というわけではなく、前方には二人並んで座れる席も残っていました。

つまりこの二人は、チケットを買うのが遅かったのに“交換前提”で観やすい席を選んだんだ…とモヤモヤしてしまいました。私は高い料金を払ってIMAX上映を選び、2日前から予約していた分、余計に引っかかったんだと思います」

この投稿には、同情の声のほか、実際に似たような体験をした人の生々しい証言も寄せられた。

「席1つズレてくださいって言われて、え、席間違えた!? って慌てて確認したら合ってた。『間違ってないですよ？』って伝えたら『友達と座りたいから席ズレてほしくて』って言われて、いやそれ”お願い”の言い方じゃないでしょ!? ってビビった」

「私も先日『国宝』の上映会で遭遇しました。驚いたのは、その夫婦が特大ポップコーンを買っていたことです」

ふたりで食べる前提で買っていたとしたら、モヤモヤするのもうなずける。また、映画館だけでなく、新幹線やライブ会場などでも、同様の“席交換トラブル”は起きているという。

「映画館じゃないけど、似たようなことあって丁重にお断りしたら『心が狭い』だの『変わってくれてもいいのに』だの聞こえる声で言われたことあります（全座席指定で座席交換禁止でした）」（原文ママ）

「自分はロックバンドのLIVEで女の子に『友達と近い席(隣とかではない)になりたいので譲れ』と言われたので、ハッキリ断りました」

一方で、こうしたトラブルの背景には「意図的な一席空け予約」があるともいう。満席でない劇場や新幹線などでは、あえて自分たちの間に一席を空けて予約し、荷物置きや“自分たちだけのスペース”として確保しようとする人もいるのだ。もしその間に他の客が予約してしまった場合は、「席をズレてもらう」という手段に出る。

今回の投稿主が遭遇した二人組はそのケースには当たらないが、他人に席をズレてもらうことを前提とした行為という点では変わらない。

そもそも、そこまでして「いい席」で観たいのなら、席の重要性は理解しているはずだ。にもかかわらず、他人に席交換を強いる――。映画館でのマナー問題は、まだまだ根が深い。

取材・文／集英社オンライン編集部