冬限定！ブルボン「生チョコレート濃厚ミルク」「生チョコレート芳醇カカオ」

ブルボンは、まったりとろける食感と生クリームのおいしさが楽しめる「生チョコレート濃厚ミルク」「生チョコレート芳醇カカオ」を2025年11月18日(火)に期間限定で新発売！

冬しか味わえない、とっておきのおいしさが2種類同時に登場です。

ブルボン「生チョコレート濃厚ミルク」「生チョコレート芳醇カカオ」

価格：オープンプライス

内容量：各45g(4個×2パック)

発売日：2025年11月18日(火) 全国発売

販売チャネル(予定)：量販店、ドラッグストア、小売店、売店など

賞味期限：各6カ月

まったりとろける食感と生クリームのおいしさが楽しめる、冬限定の生チョコレート2品です。

生チョコレート濃厚ミルク

ミルクのまろやかな甘さを感じる、濃厚ながらもすっきりとした後味に仕立てた生チョコレートです。

なめらかなくちどけとミルクのおいしさを楽しめます。

※ 一部コンビニエンスストアにて取り扱いがあります

生チョコレート芳醇カカオ

芳醇なカカオの風味と生クリームのコク深い味わいを感じる生チョコレートです。

とろけるくちどけと優雅な余韻を楽しめます。

冬だけのまったりとろける生チョコレート2種の紹介でした！

