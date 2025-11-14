冬限定！ブルボン「生チョコレート濃厚ミルク」「生チョコレート芳醇カカオ」
ブルボンは、まったりとろける食感と生クリームのおいしさが楽しめる「生チョコレート濃厚ミルク」「生チョコレート芳醇カカオ」を2025年11月18日(火)に期間限定で新発売！
冬しか味わえない、とっておきのおいしさが2種類同時に登場です。
ブルボン「生チョコレート濃厚ミルク」「生チョコレート芳醇カカオ」
価格：オープンプライス
内容量：各45g(4個×2パック)
発売日：2025年11月18日(火) 全国発売
販売チャネル(予定)：量販店、ドラッグストア、小売店、売店など
賞味期限：各6カ月
まったりとろける食感と生クリームのおいしさが楽しめる、冬限定の生チョコレート2品です。
生チョコレート濃厚ミルク
ミルクのまろやかな甘さを感じる、濃厚ながらもすっきりとした後味に仕立てた生チョコレートです。
なめらかなくちどけとミルクのおいしさを楽しめます。
※ 一部コンビニエンスストアにて取り扱いがあります
生チョコレート芳醇カカオ
芳醇なカカオの風味と生クリームのコク深い味わいを感じる生チョコレートです。
とろけるくちどけと優雅な余韻を楽しめます。
冬だけのまったりとろける生チョコレート2種の紹介でした！
