連日８時間超の猛練習を敢行した巨人の秋季キャンプ。地獄トレに密着したスポーツ報知の巨人投手担当と同野手担当が、注目選手の練習ぶりを「見た」で振り返った。

中山礼都内野手（２３）の高い課題克服意識が垣間見えた。１２日の紅白戦に「３番・右翼」で出場し、５回先頭で迎えた打席だ。カウント１―０から育成左腕・富田が２球目に投じた高め直球を中前へはじき返した。しかしその結果以上に、初球の際どい内角スライダーを見切って納得したような表情で３度、うなずいていたことが印象的だった。

今シーズンは自己最多の１０３試合に出場とブレイクした。５日、チームで今季を振り返るミーティングをした後に話を聞くと「（課題は）対左ですね。曲がり球のボール球に手を出すことも多かった。そこの見極めと、甘く来たら一発で仕留めることを意識したい」。対右投手の打率２割９分８厘に対し、対左は同１割９分１厘。ＤｅＮＡとのＣＳファーストステージでは左腕・ケイが先発した初戦でスタメンを外れた。不動のレギュラーをつかむべく、明確な目的意識を持って鍛錬の秋を駆け抜けた。

来季は外野一本で勝負する決意だ。Ｇ球場室内での午後練習では、わずかな送球の乱れで悔しがる姿に頼もしさを感じた。貪欲に成長を求め続ける２３歳に、期待せずにはいられない。（野手担当・内田 拓希）