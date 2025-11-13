新潟県小千谷市で「泳ぐ宝石」と呼ばれる特産のニシキゴイがクマに襲われる被害が発生し、生産者や市らが警戒を強めている。

市などによると、１２日午後４時半頃、同市南荷頃の山あいにある養殖用の屋外いけすを養鯉（ようり）業者の女性が訪れたところ、周辺にコイのウロコなどが散乱していた。

周囲を見回すと、近くのやぶの中に体長約１メートルのクマがいた。女性はクマが魚を食べているような音を聞いたという。

このいけすでは１１日にも網が破られ、コイが食べられた跡があった。市の担当者は１３日に現地調査を行い、いけすの中や周辺に散らばったコイの死骸を確認した。近くにはクマのものとみられるフンもあったという。

ニシキゴイ発祥の地とされる同市内には約５０の養鯉業者があり、山あいの集落にいけすが点在する。２０２４年のニシキゴイの輸出額は約１４億８４００万円だった。

市錦鯉漁業協同組合の間野等副組合長（７２）は「困ったことになった。対策を考えなければならない」と頭を抱えている。市の担当者は「関係者と連携して、クマに捕食されない対策を講じたい」と話した。