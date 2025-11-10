【映画すみっコぐらし】井ノ原快彦・本上まなみ・角田貴志登壇の「大ひっと御礼舞台挨拶」
”大ひっと” シリーズ『映画すみっコぐらし』の第4弾となる『映画 すみっコぐらし 空の王国とふたりのコ』の11月8日（土）に行われた「大ひっと御礼舞台挨拶」のオフィシャルレポートが到着！ 井ノ原快彦、本上まなみらが登壇した舞台模様をお届けしよう。
2019年に初めての劇場アニメ『映画 すみっコぐらし とびだす絵本とひみつのコ』を公開して以来、2023年に公開されたシリーズ第3弾までの累計観客動員数が300万人を超える ”大ひっと” シリーズ『映画すみっコぐらし』。
人気映画シリーズ第4弾となる『映画 すみっコぐらし 空の王国とふたりのコ』が、10月31⽇（⾦）に全国ロードショーとなった。
今回の舞台は雲の上にある空の王国。
ある⽇、雨続きのすみっコたちの町に、空の王国から「おうじ」がやってきて、新たな物語が始まる。すみっコたちが空の王国でやさしい大冒険を繰り広げていく。
ナレーションには井ノ原快彦、本上まなみ、そして主題歌は⽊村カエラの『君の傘』。監督は『ピングーin ザ・シティ』を手掛けたイワタナオミ、脚本は第一弾・第三弾も手掛けたヨーロッパ企画の角田貴志が務める。
そんな本作の11月8日（土）に実施された「大ひっと御礼舞台挨拶」のレポートが到着。
本イベントでは、映画の公開後の反響や実感すること、お気に入りや印象的だったシーンをはじめ新キャラクターの制作秘話や映画の注目ポイントが語られた。
＜オフィシャルレポート＞
シリーズ史上もっとも【あげあげ】！？ な最新作『映画 すみっコぐらし 空の王国とふたりのコ』が10月31⽇（⾦）に公開。
初週新作アニメ1位＆前作動員102％超えの大ひっと上映中の本作の大ひっと御礼舞台挨拶が11月8⽇大阪で⾏われ、ナレーションを務める井ノ原快彦、本上まなみ、脚本をつとめた角田貴志が登壇した。
映画を観終わったばかりで暖かい雰囲気が漂う会場にて、まずはナレーションを担当した井ノ原が「楽しかったですかー？」と問いかけると観客からは大きな拍手が。「今観終わったばかりで、早く感想を言い合いたいところだと思いますが、今⽇は最後までよろしくお願いいたします」と挨拶した。
続いて本上からは「皆さん、相棒のぬいぐるみも連れてきてくれてありがとう〜︕すごく可愛いですね。映画楽しんで頂けたようで嬉しいです。今⽇はよろしくお願いいたします。」と挨拶。
最後に本作の脚本を務めた角田は「井ノ原さんがすみっコでの大阪の舞台挨拶が初めてということで、特別な⽇に来ることができたと思っています。お客さんのように楽しみたいと思っています！」と話し、イベントはスタートした。
『映画すみっコぐらし』シリーズの舞台挨拶で大阪に来るのは初めてという井ノ原は「大阪は第二のふるさとです。芸能界での一番初めのお仕事が大阪でした。実は一週間前にも来ていましたし、電⾞でも移動しちゃいます（笑）なので今回、舞台挨拶で来れて嬉しいです！」と喜びを語った。
京都在住の本上は「一昨⽇来て、靭公園の薔薇園でひとりピクニックしていました」と明かした。同じく京都在住の角田は「一昨⽇あたりに、茶屋町の⽅に⾏きました」と話し、関⻄エピソードで盛り上がった。
公開から1 週間が経った本作についての反響を聞かれた井ノ原は「友人のお⼦さんが観に⾏ったという声も聞きますし、同世代の男性も「泣いた〜」と言ってくれました。」と喜びを話す。「皆どこか自分と重ね合わせる部分があるんだと思います。大人も⼦供も性別も関係なく、楽しめる作品だと思います。」と本作の魅⼒を語った。
本上も「従妹が一家で観に⾏ってくれたみたいで、すぐに電話で熱弁してくれました。従妹の旦那さんは『すみっコぐらし』のハンカチしか持たないと言ってくれているみたいです（笑）」と周りからの反響も大きかった様⼦。
角田も「なぜかこそっと「観たよ」と言ってもらったり、兄弟がいる⽅や兄弟のお⼦さんをお持ちの⽅からは特に、「関係性を重ねて観ていたので、共感や感動が多かった」という感想をもらいました。」とたくさんの心に響くコメントをもらったようだ。
ナレーションを担当した二人にお気に入りのシーンを聞くと井ノ原から「たくさんあって難しいですね……。脚本家の角田さんに、実際完成した作品を観て、僕たちのナレーションがどうだったか聞いてみたいです！」と要望が。
それに対し角田は「井ノ原さんはすみっコたちと一緒に冒険しているような、兄貴的なイメージで作品を書いたので、その通りで素晴らしかったです」と大絶賛。
さらに「本上さんは ”おつきのコ” とか大きい世界を⾒守る神目線のイメージで書いたので、ピッタリでした︕」と二人のナレーションを称賛した。
井ノ原は「すみっコたちが過ごしているのをみんなで覗きながらうるうるしてきちゃうので、僕たちもナレーションをしながら、そんなことになっているのか……とかを思いながらやっていましたね。一⽅通⾏ではあるかもしれないですが、すみっコたちに気持ちを寄り添いながらやっていました」と想いを語る。
本上は「まさかのゴッド（笑）！ 今回で4作目ということもあり、私はお話しを進める役割でもあったので、気持ちはすみっコたちに寄り添いながらも、意外とあっさりシーンを終わらせて次にすすめる役割をまっとうしました」と話した。
また脚本を担当した角田に新キャラクター ”おうじ” と ”おつきのコ” の誕⽣秘話についてきくと「ゲストキャラは大事なので今回、別の⽴場の人をもう1人つけるのはどうだろうと提案しました。 ”とんかつ” と ”えびふらいのしっぽ” は特に仲がいいので、そういうお互いを惹きたて合える新キャラクターにしました。」と明かした。
感動の声が多い本作を更に楽しむための注目ポイントを聞かれた井ノ原は「隠れキャラとか……?」と回答し、会場からも頷きが。
それに対し角田も「今までのシリーズで出てきたキャラがゲストとして出ているんですよね。探しながら観るのも面白いかも。」と二回目の楽しみ⽅を語った。続いて本上も「 ”くものたね” にじょうろで水をかけて揉むと雲が出るのが、自分でもや
ってみたいです。あと、 ”おつきのコ” がみずのしんでんに入っていくとね……！」とネタバレを気にしつつ推しポイントを語った。
最後に角田から「たくさんの⽅に観て頂いて嬉しいかぎりです。5作目ができるかは皆さんに懸かっているので、ぜひ何度も観ていただきたいです」と続編への期待を込めて挨拶し、本上からは「この映画を観たら、なんだか空を⾒上げたくなるんですよね。空の⾊が移り変わっていくのを⾒ていると綺麗だなあと思うし、空の王国があるのかなと思ったり……。皆さんもワクワクすると思います。私たちとの⽣活ともリンクしているようなお話なので、楽しいけれど地球のことを考えるような時間も持つ作品です。ぜひご覧になられた後に大好きな人と語り合ってほしいです。」と挨拶。
井ノ原からは「この作品にまた参加できて嬉しいです。この先、家族を大事にしたい、友達ともっと過ごしたいとか、自分が困った時は助けてと言えるような、そんな皆さんであってほしいなと本作を観て思いました。それぞれ何かひとつ、心の中に持って帰っていただけたらなと思います」と温かくコメントし、「（大阪には）美味しいお店がいっぱいあると思うので
帰りに寄って、みんなで大いに語り明かしてください︕ありがとうございました。」と挨拶をし、会場は大きな拍手に包まれた。
これにて終了と思いきや、なんと本⽇のために冒険⾐装に⾝を包んだ「ねこ」がゲストとして登場！ 会場からは⻩⾊い歓声が響いた。
「ねこ」が入口から登場する姿をみて、井ノ原は「大丈夫かな？」と心配しつつ、喜びの笑顔。本上は「うわあ可愛い！」と嬉しそうにコメント！
ほんわかした暖かい雰囲気の中、会場からは拍手が起こり、舞台挨拶は幕を閉じた。
（C）2025 日本すみっコぐらし協会映画部
＜オフィシャルレポート＞
（C）2025 日本すみっコぐらし協会映画部