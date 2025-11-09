嵐・相葉雅紀「8月くらいにUFO見たんですよ」不思議なものは信じるタイプ
アイドルグループ・嵐の相葉雅紀（42歳）が、11月8日に放送された情報番組「王様のブランチ」（TBS系）に出演。「8月にUFOを見た」と語った。
相葉は、UFO・宇宙人・都市伝説など世の中に数多ある“不思議”の中でも、専門家たちが口を揃えてフシギだという話を紹介するミステリーバラエティ「口を揃えたフシギな話」（11月10日放送）の宣伝を兼ねて、「王様のブランチ」のインタビューに対応。
「相葉さんはUFOとかフシギなものは信じるほうですか？」と聞かれた相葉は「僕は結構ね…見たこともありますし」と答える。
それは「8月くらいに見たんですよ。西表島に行ったときに、結構クルーがいた。10人くらいのクルーで行ったときに、みんな見たんで。夜です。（人工）衛星なのかな？ みたいな感じだったんです。最初は。でもね、フラフラフラ〜っと行って、ピカっと光って消えたんですよ。消えないでしょ！？ 衛星は…ってなって。みんな青ざめた」と力説する。
この話を聞いていたお笑いコンビ・ニューヨークの2人は「へ〜」と、平坦なリアクションで、相葉は「この話、どこでしてもみんなそんな顔するんですよ。本当なんだって！」とボヤいた。
相葉は、UFO・宇宙人・都市伝説など世の中に数多ある“不思議”の中でも、専門家たちが口を揃えてフシギだという話を紹介するミステリーバラエティ「口を揃えたフシギな話」（11月10日放送）の宣伝を兼ねて、「王様のブランチ」のインタビューに対応。
それは「8月くらいに見たんですよ。西表島に行ったときに、結構クルーがいた。10人くらいのクルーで行ったときに、みんな見たんで。夜です。（人工）衛星なのかな？ みたいな感じだったんです。最初は。でもね、フラフラフラ〜っと行って、ピカっと光って消えたんですよ。消えないでしょ！？ 衛星は…ってなって。みんな青ざめた」と力説する。
この話を聞いていたお笑いコンビ・ニューヨークの2人は「へ〜」と、平坦なリアクションで、相葉は「この話、どこでしてもみんなそんな顔するんですよ。本当なんだって！」とボヤいた。