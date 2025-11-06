芦田愛菜、“しっかり者”イメージとは異なる意外な素顔を明かす「ポンコツなんです」

11月6日、フジテレビ系『めざましテレビ』にVTR出演した芦田愛菜が、自身の意外な素顔を明かした。

番組では今回、11月21日公開のアニメーション映画『果てしなきスカーレット』で声優を務めた芦田愛菜と岡田将生にインタビューを実施。この中で、“人に弱さを見せられないほうだ”というマルバツクエスチョンに対し、芦田がバツの札をあげると、岡田は、「ほんと？見せてくれんの？見たことないよ！」と反応。

これを受けて芦田は、「ポンコツなんです」「見せれるというか見せます」といい、「本当にポンコツなとこもありますし、いろんな人に友達に家族に支えてもらって頼って、ちょっと甘えたいみたいな気持ちもあったりするので」「そして甘えさせてもらって頼らせてもらって毎日頑張れてます」と話した。

そして、しっかり者のイメージがある自身の“ポンコツな一面”として、「結構方向音痴だったり。道案内とかも率先して違う道を行くタイプなんで。そういうイメージないかもしれないんですけど、そういうタイプなんです」と笑顔を見せていた。