パリ五輪バドミントン女子ダブルスで銅メダルに輝いた松山奈未（再春館製薬所）がインスタグラムを更新。男子の緑川大輝（NTT東日本）と新ペアを組んで、混合ダブルスに本格転向すると発表すると、ファンからは「ミドマツ？」「とても楽しみ」などのコメントが届いている。

自身のインスタグラムに「【ご報告】」と書いた画像を投稿した松山。文面で、緑川とのペア結成を報告すると「新たな目標に向かい、バドミントンを続けられることを、大変嬉しく思っております。この決断に至るまで、会社をはじめ、スタッフ・コーチの皆様、そして応援してくださるファンの皆様に支えていただきました。心より感謝しております」と綴った。

志田千陽とのペアでパリ五輪銅に輝き、“シダマツ”として人気を博した松山だったが今年8月の世界選手権を最後に志田とのペアを解消。去就が注目されていた。「全日本総合選手権大会から出場予定となっております。コートに立てる喜びを、プレーで表現できるよう、全力を尽くしてまいります」と今後の意気込みを語った報告には、ファンからコメントが殺到した。

「新しい挑戦、応援してます！！！」

「新しいステージでも頑張ってください」

「ミドマツ？ミドナミ」

「とても楽しみにしています」

「混合ダブルスでのご活躍も祈っています！！」

「新しいスタート 心から祝福しています」

「奈未ちゃんの試合を観たくてうずうずしてました」

元パートナーの志田は、“ワタガシ”ペアで混合ダブルス五輪2大会連続銅メダルを獲得した五十嵐（旧姓・東野）有紗とペアを組み、女子ダブルスを続けている。



（THE ANSWER編集部）