【Yunth×V(BTS)】Vが魅せる“30秒の奇跡”♡新CM「君の肌に」篇

スキンケアブランド「Yunth（ユンス）」が、世界的人気を誇るBTSのVさんを新アンバサダーに迎えた新CM「君の肌に」篇を公開。Vさんが日本で単独出演するのは今回が初めてで、11月5日（水）に先行公開、11月13日（木）よりテレビ放映がスタートします。Yunthの象徴である「使用期限30秒¹」の生ビタミンC²美容液をテーマに、Vさんの美しさと透明感が融合した特別な映像です。

Vが語りかける「もっと近づいて」♡“即攻美白”を表現

Yunthの新CM「君の肌に」篇では、Vさんが「もっと近づいて」と優しく語りかける姿が印象的。

肌に生ビタミンC²をなじませるカットでは、彼の透明感⁵あふれる美肌が際立ちます。使用期限30秒¹というフレッシュな導入美容液が叶える「即攻³美白*⁴」を、彼ならではの感性と表情で表現。

また、微笑みながら鼻に指を添える仕草や、真っ直ぐカメラを見つめる一瞬も見逃せません。映像の中には“隠れV”も潜んでおり、見つけた瞬間に思わずドキッとする仕掛けが♡

*1：出来立てをフレッシュな状態で使用できる推奨使用期限のこと。開封後30秒を過ぎてご使用いただいても品質に問題はありません。*2：アスコルビン酸

*3：シミ予防のために早めに対処すること

*4：有効成分アスコルビン酸により、メラニンの生成を抑制し、しみ・そばかすを防ぐこと *5：うるおいによる

撮影時、Vさんはシックなグレージュのダブルジャケット姿で登場。ゴールドアクセサリーが輝くスタイルは、彼のミステリアスな魅力をさらに引き立てました。

撮影では日本語のセリフに挑戦し、「完璧です！」と笑顔を見せるシーンも。真剣に撮影へ向き合いながらも、時折見せる柔らかな笑みが現場を和やかに包みました。

「出した瞬間にぬくもりを感じた」と語るように、Vさん自身もYunthのテクスチャーや香りに魅了されたようです。

Yunthの代表アイテム「生VC美白美容液［医薬部外品］」は、1ml×28包入りで3,960円（税込）。

累計販売実績650万個以上*¹を誇る人気アイテムです。独自処方で閉じ込めたアスコルビン酸（純粋ビタミンC）²が、メラニンの生成を抑制し、しみ・そばかすを防ぎます。

個包装パッケージで、いつでも“出来立て”のフレッシュな美容液を楽しめるのも魅力。

とろみのあるテクスチャーは高保湿なのにベタつかず、肌にすっとなじみ、明るく透明感⁵のある印象へ導いてくれます。

*1：2025年9月末時点

*2 アスコルビン酸

*5：うるおいによる

Vが誘う“美しさの新基準”。あなたもYunthしよ♡

Yunthの新CM「君の肌に」篇は、Vさんの美しさとYunthの哲学が溶け合うような映像作品です。

彼が放つ視線や言葉の一つひとつには、「自分だけの美しさを大切にしてほしい」というメッセージが込められています。

使用期限30秒*¹の生ビタミンC美容液が叶える“即攻美白”は、忙しい女性にもぴったりのスキンケア習慣。この冬、あなたもVさんのように、Yunthで“凛とした透明感”をまとってみませんか？