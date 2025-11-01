6回6奪三振、5安打1失点の力投

【MLB】ドジャース 3ー1 Bジェイズ（日本時間1日・トロント）

ドジャースの山本由伸投手が31日（日本時間11月1日）、敵地で行われたブルージェイズとのワールドシリーズ第6戦に先発登板し、6回1失点で今シリーズ2勝目を手にした。両チーム3勝3敗となり、第7戦で勝敗が決することに。試合後、ブルージェイズのジョン・シュナイダー監督は「ヤマモトは、またしても本当に素晴らしかった」と脱帽するしかなかった。

山本初回、1死一塁からゲレーロJr.を三併殺に仕留める無失点の立ち上がり。2回は先頭のビシェットを空振り三振に仕留めるなど、3者凡退に。3点の先制点をもらった3回は先頭のバーガーに左翼線二塁打を浴び、2死三塁からスプリンガーにタイムリーを許して1点を失った。

4回以降も毎回安打を許しながらも崩れず、6回は2死一、二塁のピンチでバーショから空振り三振を奪った。96球で降板し、エースとしての役割を果たした。

山本は25日（同26日）のワールドシリーズ第2戦で9回1失点完投勝利をマーク。ブルワーズとのリーグ優勝決定シリーズ第2戦に続いて、ポストシーズンでの2試合連続完投は2001年のカート・シリング以来、24年ぶりの快挙だった。王手をかけていたブルージェイズとしては、2試合の計15回で2得点のみと、山本の前に打線が封じらている。（Full-Count編集部）