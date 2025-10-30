狭い世界の物語

フジテレビの連続ドラマ「もしもこの世が舞台なら、楽屋はどこにあるのだろう（もしがく）」（水曜午後10時）と同「小さい頃は、神様がいて」（木曜午後10時）の深刻な低視聴率が続く。理由は第1に自らが視聴者ターゲットを狭めてしまったことにある。【高堀冬彦/放送コラムニスト、ジャーナリスト】

＊＊＊

【画像を見る】「菅田パパ＆ママ」、話題となった「菅田ファミリー」

「もしがく」も「小さい頃は、神様がいて」も最初から視聴者を限定した。これでは視聴率が上がらない。

「もしがく」の場合、主人公・久部三成（菅田将暉）ら登場人物が生きた1984年を知っていて、その上に演劇に多少の関心がないと、理解が難しい。

（左から）北村有起哉、菅田将暉

まず、あの時代の空気は今とはかなり異なる。当時は人生の回り道がある程度、許されていた。単純に景気が良かったからだ。

そのモラトリアム期間に劇団活動や映画づくり、バンド活動に励む若者が多くいた。若い時期限定のヤンキーも。スマホがなかったなど物質的なことも大違いだ。

そんな時代に演劇に賭けた人々を描くのだから。誰にでも身近な物語とは言いがたい。大物脚本家である前に演劇人である三谷幸喜氏（64）の精神的な回顧録の色合いが強い。

久部たちは演劇界の巨人であるシェークスピアの名作に基づき、「久部版 夏の夜の夢」をつくる。このネーミングは偉大なる演劇人だったつかこうへいさんの「つか版 忠臣蔵」（1982年）などのパロディだろう。演劇に関心がないと、ピンと来ないはずだ。

三谷氏による踊り子たちへの敬意と温かい目もつかさんの「ストリッパー物語」（1975年）から来ているのではないか。これも演劇に無関心だと想起できない。

久部のキャラクターは同じく偉大なる演劇人で憧れの蜷川幸雄さんを模している。だからシェークスピアに傾倒したり、灰皿を投げようとしたり。蜷川さんは演劇への情熱の表れとしてよく灰皿を投げた。これらのディテールも蜷川さんを知らないと楽しめない。

物語の舞台は東京・渋谷のストリップ劇場。この設定もストリップと縁のない女性や若者たちには垣根となってしまったはず。物語に登場する常連客の神主・江頭論平（坂東彌十郎）は「リボンさん」と呼ばれているが、すぐに意味が分かったのはストリップ黄金期を知る人に限られただろう。

若い世代には理解不能

かつてストリップには特定の踊り子に向かってリボンを投げる熱狂的なファンがいた。「リボン族」などと称されていた。今で言うところの追っ掛けである。江頭がただの常連客ではないことが表されているが、ストリップと無縁だと知り得ない。

踊りの幕間に登場する「コントオブキングス」の存在を違和感なく受け入れた人もそう多くはないのではないか。やはりストリップ黄金期には幕間でお笑いを見せる劇場があった。「コント赤信号」（渡辺正行、ラサール石井・参院議員、小宮孝泰）もストリップ劇場の舞台に立っていた。

物語の中に注釈を入れられると煩わしいものの、限られた世界の話なので、説明がないと分かりにくい。1984年の物語はもはや時代劇のようなもの。現代人にも伝わるようにしないと、面白みが分かりにくい。

リアリティもいいのだが、明快さも重視すべきだった。そもそも脱がない踊り子たちを登場させること自体、リアリティを放棄しているのだから。

個人視聴率は第1回3.1％（世帯5.4％）、第2回2.3％（世帯4.4％）、第3回2.2％（4.0％）、第4回2.2％（3.7％）。深刻なまでに低い。特に40代以下に絞ったコア視聴率が壊滅的と言っていいほどに落ち込んでいる。

40代以下は1984年を知らず、1980年代の小劇団黄金期も実体験していない。三谷氏が劇団「東京サンシャインボーイズ」を旗揚げしたのも1983年だった。

「小さい頃は、神様がいて」の個人視聴率はもっと厳しい。危機的とすら言える。第1回が2.8％（世帯5.0％）、第2回2.2％（世帯4.0％）、第3回1.7％（世帯3.7％）。コア視聴率も全ドラマの中で最低クラスである。

「視聴率はもう今は関係ない」という意見をたまに見受けるが、それは明らかに間違い。リアルタイムで見た人の数を表すデータが関係ないはずがない。実際にはNHKも含めた全局が視聴率に一喜一憂している。

民放のCM売上高は個人視聴率、コア視聴率とピタリと一致する。スポンサーは観られていない局と番組に金を出さない。TVerを観ている人は少数派だから、その売上高は各局とも約20分の1以下に過ぎない。

「小さい頃は、神様がいて」はユーミンこと松任谷由実（71）を前面に押し出した。タイトルはユーミンの3枚目のシングル「やさしさに包まれたなら」（1974年）の中の一節。

主題歌もユーミンの新曲「天までとどけ」。劇中でもユーミンの楽曲が流れる。66歳になる大御所脚本家・岡田惠和氏の思いが込められているのだろう。

ユーミンは中島みゆき（73）と並び、不世出のシンガーソングライターだ。2013年に紫綬褒章を受けている。最終的には文化勲章を得るのではないか。

ユーミンと北村の是非

もっとも、1972年にデビューしたユーミンが生活の一部になっているコアなファン世代は、50代以上だろう。「やさしさに包まれたなら」などを荒井由実の名義で歌ったユーミンの出現に強い衝撃を受けたのは60代半ば以上である。

10代〜30代はユーミンをシンボル的な存在とする「小さい頃は、神様がいて」に親近感がわかないのではないか。今の若者に人気のFRUITS ZIPPERやHANAを50代以上が見聞きしたとき、戸惑いがちなのと同じである。

この物語には北村有起哉（51）が演じる主人公の小倉渉、仲間由紀恵（45）が扮する妻・あん、同じマンションに住み、草刈正雄（73）が演じる永島慎一、その妻で阿川佐和子（71）扮する妻・さとこ、やはり同じマンションの住人で小野花梨（27）が演じる樋口奈央、石井杏奈（27）が扮するそのパートナー・高村志保が登場する。

この3組はよく集まり、さまざまなことを話し合う。集団によるしゃべくりドラマである。集まる合間にそれぞれの日常が展開する。

もうお気づきの方は多いだろう。同じ岡田氏が書き、やはりフジが放送した春ドラマ「続・続・最後から二番目の恋」と大枠のフォーマットが一緒なのである。

岡田氏が得意とする設定とはいえ、両作品が続けざまに放送されたのは、プラスではなかったのではないか。タイプが共通するドラマを、間を置かずに流すと、視聴者側に「またか」という思いが生まれてしまう。

一方、北村は誰もが認める名優だが、地上波のプライム帯（午後7〜同11時）での主演は初めて。

これまではNHK大河ドラマ「八重の桜」（2013年）で元会津藩士の大秀才・秋月悌次郎、テレビ東京「駐在刑事」（2014年）ではみ出し警官（寺島進）に手を焼くエリート警視などを演じてきた。実直で誠実な男の役が圧倒的に多かった。

だが、このドラマはホームコメディという触れ込み。北村にもコミカルな演技を要求している。第3回では渉（北村）が号泣しながらラジオ体操に参加し、あんが望む離婚を受け入れた。笑わせようとしたシーンに違いない。

北村のこの演技は絶品だったものの、笑えなかった。どんな名優にも向く役、向かない役がある。たとえば放送中のTBS「ザ・ロイヤルファミリー」で準主人公の山王耕造を演じている佐藤浩市（64）はワイルドな男の役柄ばかり。ひょうきん者や狡猾な男はやらないし、向いてない。北村の渉役ははたして合っているのだろうか。

北村の実父・北村和夫さんも名優だった。やはり実直で誠実な男の役が大半。しかも助演が中心だった。所属していた文学座の大看板・杉村春子さんによく相手役として指名された。俳優の評価には主演か助演か、どんな役柄を演じるかは無関係なのである。

放送時の視聴率もドラマの最終的な評価と別問題。高倉健さんの唯一の連ドラ主演作で、巨匠・倉本聰氏（90）が脚本を書いたTBS「あにき」（1977年）も低視聴率だった。

当時の死守ラインである世帯視聴率10％を大きく割り込んだ。共演陣も倍賞千恵子（84）、田中邦衛さんら豪華版だったので、同局は慌てた。もっとも、何度か再放送されるうち、評価は変わっていく。今では昭和の最高傑作ドラマに推す人も多い。

「もしがく」と「小さい頃は、神様がいて」への評価も変わるだろうか。

高堀冬彦（たかほり・ふゆひこ）

放送コラムニスト、ジャーナリスト。1990年にスポーツニッポン新聞社に入社し、放送担当記者、専門委員。2015年に毎日新聞出版社に入社し、サンデー毎日編集次長。2019年に独立。前放送批評懇談会出版編集委員。

