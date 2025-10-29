【モラハラ＆孫ハラ】「育児はお前の仕事だろ？」と夫が叫び、義母は妻を不妊クリニックへ連行する“地獄の日々”【作者に聞く】
【漫画を読む】「俺のメシは？」と不満そうに言う夫だが…!?
女性の共感を呼ぶ作品を数多く公開している「mamagirl」。今回は、編集部・梅田さんと作画のタバタユミさん(@yumint_Illust)が手掛けた、妻に対する二つのハラスメントをテーマにした作品を紹介する。
■「俺のメシは？」夫のモラハラとワンオペの限界
正社員で働きながら4歳の子をワンオペで育てる菅原ゆりさん。夫の夕食がレトルトになり不満を言われることもあった。仕事の一大イベント前日に息子が発熱し、夫に相談すると、「今日ゆり休みだな」と勝手に決めつけられ、さらに「育児はお前の仕事だろ？」と真顔で言われてしまう。この言葉にゆりさんはブチ切れ、朝から大喧嘩へと発展した。作画のタバタさんは、このシーンについて「夫側からは見えないこちらの事情を伝えたいなという気持ちも込めて描いた」と語る。
もう一つの作品は、広田マイコさんの義母との関係を描く。夫婦仲は良好だが、義母の孫ハラスメント(孫ハラ)に悩まされていた。ある日、外出中に偶然義母と遭遇。ワインの試飲をしていたマイコさんを見て、義母は「まだ妊娠してないの!?」と大声で言い、マイコさんを背中を押して不妊治療クリニックへ連れて行こうとする。夫は関わりたくないため義母に口出しせず、マイコさんは頭を抱える。
タバタさんは、この「孫ハラ」シーンについて、自身に置き換えて「気が休まらなさそうでガッカリしそうでした」と、その衝撃を語った。
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。製品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格が異なる場合があります。