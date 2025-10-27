「GUNDAM FIX FIGURATION METAL COMPOSITE」よりユニコーンガンダムが魂ストア限定カラーで11月14日発売！CTM会員を対象に事前抽選予約実施中
BANDAI SPIRITSは、アクションフィギュア「GUNDAM FIX FIGURATION METAL COMPOSITE ユニコーンガンダム -STORE LIMITED EDITION-」を11月14日に発売する。価格は27,500円。TAMASHII NATIONSのフラッグシップショップ「TAMASHII NATIONS STORE/TAMASHII SPOT」限定で販売する。
本製品は、アニメ「機動戦士ガンダムUC」に登場するMS「ユニコーンガンダム」を、カトキ氏こだわりの造形と彩色が詰まったアクションフィギュアブランド「GUNDAM FIX FIGURATION METAL COMPOSITE」で商品化したもの。
TAMASHII NATIONS STORE限定の新たなカラーリングで商品化しており、特徴的な変形機構を備えているだけでなく、カトキ氏監修のもと、彩色にもこだわった商品となっている。
なお本製品に関して、「TAMASHII NATIONS STORE TOKYO」「TAMASHII SPOT OSAKA」の2店舗を対象にCTM会員事前抽選予約を実施している。応募期間は10月29日23時まで。当選発表は11月4日15時に行なわれる。
□「GUNDAM FIX FIGURATION METAL COMPOSITE ユニコーンガンダム -STORE LIMITED EDITION-」CTM会員事前抽選予約のページ
「GUNDAM FIX FIGURATION METAL COMPOSITE ユニコーンガンダム -STORE LIMITED EDITION-」サイズ：全高 約200mm 素材：ABS、PVC、ダイキャスト セット内容
本体
交換用手首パーツ左右各3種
ビーム・マグナム
ビーム・マグナム用エネルギーパック×3
ハイパー・バズーカ
ハイパー・バズーカ用マガジン
シールド
ビーム・サーベル柄×4
ビーム・サーベルエフェクト×2
ジョイントパーツ一式
交換用アンテナ一式
バックパック
専用台座一式
(C)創通・サンライズ
※画像はイメージです。
※商品の画像・イラストは実際の商品と一部異なる場合がございますのでご了承ください。