【GUNDAM FIX FIGURATION METAL COMPO SIT E ユニコーンガン ダム -STORE LIMITED EDITION-】 11月14日 発売予定 価格：27,500円 魂ストア限定商品 CTM会員事前抽選期間：10月23日～10月29日23時 当選発表：11月4日15時

BANDAI SPIRITSは、アクションフィギュア「GUNDAM FIX FIGURATION METAL COMPOSITE ユニコーンガンダム -STORE LIMITED EDITION-」を11月14日に発売する。価格は27,500円。TAMASHII NATIONSのフラッグシップショップ「TAMASHII NATIONS STORE/TAMASHII SPOT」限定で販売する。

本製品は、アニメ「機動戦士ガンダムUC」に登場するMS「ユニコーンガンダム」を、カトキ氏こだわりの造形と彩色が詰まったアクションフィギュアブランド「GUNDAM FIX FIGURATION METAL COMPOSITE」で商品化したもの。

TAMASHII NATIONS STORE限定の新たなカラーリングで商品化しており、特徴的な変形機構を備えているだけでなく、カトキ氏監修のもと、彩色にもこだわった商品となっている。

なお本製品に関して、「TAMASHII NATIONS STORE TOKYO」「TAMASHII SPOT OSAKA」の2店舗を対象にCTM会員事前抽選予約を実施している。応募期間は10月29日23時まで。当選発表は11月4日15時に行なわれる。

サイズ：全高 約200mm 素材：ABS、PVC、ダイキャスト セット内容本体交換用手首パーツ左右各3種ビーム・マグナムビーム・マグナム用エネルギーパック×3ハイパー・バズーカハイパー・バズーカ用マガジンシールドビーム・サーベル柄×4ビーム・サーベルエフェクト×2ジョイントパーツ一式交換用アンテナ一式バックパック専用台座一式

(C)創通・サンライズ

