¥á¥ë¥»¥Ç¥¹¡¦¥Ù¥ó¥Ä¤Î¿··¿EV¡ØGLC with EQ¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¡Ù¤Î¼õÃí¤¬±Ñ¹ñ¤Ç³«»Ï¤µ¤ì¤¿¡£±Ñ¹ñ²Á³Ê¤Ï6Ëü350¥Ý¥ó¥É¡ÊÌó1200Ëü±ß¡Ë¤«¤é¤È¡¢ÆâÇ³µ¡´Ø¥â¥Ç¥ë¤è¤êÌó10¡ó¹â¤¤ÀßÄê¤À¡£
¡Ú²èÁü¡Û¥á¥ë¥»¥Ç¥¹¡¦¥Ù¥ó¥Ä¤Î¿Íµ¤SUV¡ØGLC¡Ù¤Î¼¡À¤ÂåÅÅÆ°¥â¥Ç¥ë¤¬ÅÐ¾ì¡ª¡ÚGLC with EQ¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤ò¾Ü¤·¤¯¸«¤ë¡Û¡¡Á´29Ëç
ºÇ½é¤ËÆ³Æþ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï»ÍÎØ¶îÆ°¤Î¡ØGLC 400 4¥Þ¥Æ¥£¥Ã¥¯¡Ù¤È¤¤¤¦»ÅÍÍ¤À¡£¥Ä¥¤¥ó¥â¡¼¥¿¡¼¤«¤éºÇ¹â½ÐÎÏ489ps¤òÈ¯À¸¤·¡¢0-100km/h²ÃÂ®¥¿¥¤¥à¤Ï4.3ÉÃ¡£94kWh¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤Ë¤è¤ê653km¤Î¹ÒÂ³µ÷Î¥¡ÊWLTP¥µ¥¤¥¯¥ë¡Ë¤ò¼Â¸½¤·¡¢ºÇÂç330kW¤ÎµÞÂ®½¼ÅÅ¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¡£
¥á¥ë¥»¥Ç¥¹¡¦¥Ù¥ó¥ÄGLC with EQ¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼ ¥á¥ë¥»¥Ç¥¹¡¦¥Ù¥ó¥Ä
¥°¥ì¡¼¥É¤Ï¡¢¡Ø¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡Ù¡¢¡ØAMG¥é¥¤¥ó¡Ù¡¢¡ØAMG¥é¥¤¥ó¡¦¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡Ù¡¢¡ØAMG¥é¥¤¥ó¡¦¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡¦¥×¥é¥¹¡Ù¡¢¤½¤·¤ÆºÇ¾åµé¤Î¡Ø¥×¥ì¥ß¥¢¡¦¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡Ù¤Î5¼ïÎà¤ÎÅ¸³«¤È¤Ê¤ë¡£¥×¥ì¥ß¥¢¡¦¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Î²Á³Ê¤Ï7Ëü3350¥Ý¥ó¥É¡ÊÌó1490Ëü±ß¡Ë¤À¡£
¥á¥ë¥»¥Ç¥¹¡¦¥Ù¥ó¥Ä¤Ï½ÐÎÏÊÌ¤Ë5¼ïÎà¤Î¥Ñ¥ï¡¼¥È¥ì¥¤¥ó¤ò¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¡¢ºÇ¤â¸úÎ¨¤ÎÎÉ¤¤»ÅÍÍ¤Ï¹ÒÂ³µ÷Î¥700km¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¡£
¥í¥ó¥°¥Û¥¤¡¼¥ë¥Ù¡¼¥¹²½¤Ç¼ÖÆâ¤ò¹¤¯
¿··¿GLC with EQ¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤Ï¡¢¥á¥ë¥»¥Ç¥¹¡¦¥Ù¥ó¥Ä¤ÎCEO¤Ç¤¢¤ë¥ª¥é¡¦¥±¥ì¥Ë¥¦¥¹»á¤¬¡ÖÅö¼Ò»Ë¾åºÇÂç¤ÎÀ½ÉÊ¹¶Àª¡×¤È¸Æ¤ÖÀïÎ¬¤ÎÀè¶î¤±¤È¤Ê¤ë¡£
¼Â¼ÁÅª¤ËEQC¤Î¸å·Ñ¼Ö¤Ç¤¢¤ê¡¢EQC¤¬ÆÈ¼«¤ÎÌ¾¾Î¤È¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢¿··¿¤Ç¤Ï´ûÂ¸¤ÎÆâÇ³µ¡´Ø¥â¥Ç¥ë¤È¤½¤ì¤é¤ò¶¦ÄÌ²½¤¹¤ë¡£¤¿¤À¤·¡¢¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì°Û¤Ê¤ë¤â¤Î¤òºÎÍÑ¤¹¤ë¡£
¥á¥ë¥»¥Ç¥¹¡¦¥Ù¥ó¥ÄGLC with EQ¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼ ¥á¥ë¥»¥Ç¥¹¡¦¥Ù¥ó¥Ä
GLC¤Ï¥á¥ë¥»¥Ç¥¹¡¦¥Ù¥ó¥Ä¤Î¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼¼Ö¤Ç¤¢¤ê¡¢¥±¥ì¥Ë¥¦¥¹»á¤¬¡ÖºÇ½ÅÍ×¡×¤È°ÌÃÖÉÕ¤±¤ë¥×¥ì¥ß¥¢¥àSUV¥»¥°¥á¥ó¥È¤ËÂ°¤¹¤ë¡£
GLC with EQ¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤Ï¿·³«È¯¤ÎMB.EA¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Ãæ·¿¡ÁÂç·¿¼Ö¸þ¤±¤Ë³«È¯¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢µÞÂ®½¼ÅÅ¤ò²ÄÇ½¤Ë¤¹¤ë800V¥¢¡¼¥¥Æ¥¯¥Á¥ã¡¼¤òÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¼ÖºÜ¥·¥¹¥Æ¥à¡ØMB.OS¡Ù¤âºÇ¿·¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤òÅëºÜ¤¹¤ë¡£
´°Á´¿·Àß·×¤Î¥â¥Ç¥ë¤À¤¬¡¢´ûÂ¸¤ÎGLC¤Ë¶á¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë»Å¾å¤²¤¿¤È¥±¥ì¥Ë¥¦¥¹»á¤ÏÀâÌÀ¤¹¤ë¡£¡Ö¤³¤ì¤¬¼¡À¤Âå¤ÎÆâÇ³µ¡´ØGLC¤À¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤â¡¢¡Ø¤½¤¦¤À¡¢GLC¤é¤·¤¤¸«¤¿ÌÜ¤À¤«¤éÅöÁ³¤Î¿Ê²½¤À¡Ù¤È»×¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
¥Õ¥í¥ó¥È¤ÏEVÀìÍÑ¤Ë³«È¯¤·¤¿¡Ø¥¢¥¤¥³¥Ë¥Ã¥¯¥°¥ê¥ë¡Ù¤¬ÆÃÄ§¤Ç¡¢½¾Íè¤Î¥â¥Ç¥ë¤è¤êÂç·¿¤ÇÄ¾Î©¤·¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
GLC with EQ¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤ÎÁ´Ä¹¤ÏÆâÇ³µ¡´ØÈÇGLC¤È¤Û¤ÜÆ±Åù¤À¤¬¡¢¥Û¥¤¡¼¥ë¥Ù¡¼¥¹¤Ï2972mm¤È80mm±äÄ¹¡£¸½¹Ô¤ÎEQC¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¤âÌó100mmÄ¹¤¤¡£
¥±¥ì¥Ë¥¦¥¹»á¤Ï¥Û¥¤¡¼¥ë¥Ù¡¼¥¹±äÄ¹¤ÎÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¼ÖÆâ¶õ´Ö¤ò³ÈÂç¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡×¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£
ÆâÇ³µ¡´ØÈÇGLC¤ÈÈæ³Ó¤¹¤ë¤È¡¢Á°¸åÀÊ¤Î¥ì¥Ã¥°¥ë¡¼¥à¤È¥Ø¥Ã¥É¥ë¡¼¥à¤¬¹¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢570L¤Î¥È¥é¥ó¥¯¤È128L¤ÎÂçÍÆÎÌ¥Õ¥í¥ó¥È¥È¥é¥ó¥¯¤âÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
39.1¥¤¥ó¥Á¤ÎÂç·¿¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó
²ÃÂ®ÀÇ½¤È¸úÎ¨À¤òÎ¾Î©¤¹¤ë¤¿¤á¡¢11¡§1¤ª¤è¤Ó5¡§1¤Î¥®¥¢Èæ¤òÈ÷¤¨¤¿2Â®¥È¥é¥ó¥¹¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Ñ¥ï¡¼¥È¥ì¥¤¥ó¤¬¥ê¥¢¥Ð¥¤¥¢¥¹¡Ê¸åÎØÊÐ½Å¡Ë¤ÎÀßÄê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥±¥ì¥Ë¥¦¥¹»á¤Ï¡ÖÀÇ½¤ò½Å»ë¤¹¤ë¥¯¥ë¥Þ¤Ë¤ÏË¾¤Þ¤·¤¤ÆÃÀ¤Ç¤¢¤ê¡¢EV¤Ê¤é´ÊÃ±¤ËÆÀ¤é¤ì¤ë¥á¥ê¥Ã¥È¤Ç¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¥á¥ë¥»¥Ç¥¹¡¦¥Ù¥ó¥ÄGLC with EQ¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼ ¥á¥ë¥»¥Ç¥¹¡¦¥Ù¥ó¥Ä
800V¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¤è¤ê¡¢ºÇÂç330kW¤ÎµÞÂ®½¼ÅÅ¤¬²ÄÇ½¤À¡£¿··¿CLA with EQ¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë¡¢400V¤Î¸ø¶¦½¼ÅÅ´ï¡Ê²¤½£¤ÇºÇ¤â°ìÈÌÅª¤Ê¥¿¥¤¥×¡Ë¤òÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢DC¥³¥ó¥Ð¡¼¥¿¡¼¤¬¡Ö¹ñ¤´¤È¤Ë¡×ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¥µ¥¹¥Ú¥ó¥·¥ç¥ó¤ÏÁ°¸å¤È¤â¥Þ¥ë¥Á¥ê¥ó¥¯¼°¤òºÎÍÑ¤·¤¿¡£¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Î¥¨¥¢¥µ¥¹¥Ú¥ó¥·¥ç¥ó¤òÁõÃå¤¹¤ë¤È¡¢¹âÂ®Æ»Ï©Áö¹Ô»þ¤Ë¼Ö¹â¤ò²¼¤²¤Æ¶õµ¤Äñ¹³¤ò¸º¤é¤·¡¢¹ÒÂ³µ÷Î¥¤ò¿¤Ð¤»¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ç¸åÎØÁàÂÉ¥·¥¹¥Æ¥à¤âÁªÂò²ÄÇ½¤À¡£
²óÀ¸¥Ö¥ì¡¼¥¤ÈËà»¤¥Ö¥ì¡¼¥¤òÅý¹ç¤·¤¿¡Ö¥ï¥ó¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡×¥Ö¥ì¡¼¥¥·¥¹¥Æ¥à¤âÆÃÄ§¤Î1¤Ä¤À¡£4ÃÊ³¬¤Î²óÀ¸¥ì¥Ù¥ë¤¬ÀßÄê¤µ¤ì¡¢ºÇ¤â¶¯ÎÏ¤ÊÀßÄê¤Ç¤ÏÌó300kW¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼²ó¼ý¤¬²ÄÇ½¤È¤µ¤ì¤ë¡£
¥ª¥Õ¥í¡¼¥ÉÁö¹ÔÍÑ¤Î¡ÖÆ©ÌÀ¥Ü¥ó¥Í¥Ã¥È¡×µ¡Ç½¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢°ìÏ¢¤Î±¿Å¾»Ù±ç¥·¥¹¥Æ¥à¤âÁõÈ÷¤µ¤ì¤ë¡£
¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤Ç¤Ï¡Ö¥¢¥Ê¥í¥°¤Î¹âµé´¶¡×¤È¡Ö¥Ç¥¸¥¿¥ë¤ÎÍ¥²í¤µ¡×¤ÎÍ»¹ç¤òÌÜ»Ø¤·¡¢Âç·¿¥»¥ó¥¿¡¼¥³¥ó¥½¡¼¥ë¤È¥¤¥ó¥¹¥È¥¥¥ë¥á¥ó¥È¡¦¥Ñ¥Í¥ë¤ò°ìÂÎ²½¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¥¨¥¢¥Ù¥ó¥È¤È¥¹¥Ô¡¼¥«¡¼¥°¥ê¥ë¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤âºþ¿·¤µ¤ì¤¿¡£
¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ç¡¢¥á¥ë¥»¥Ç¥¹¡¦¥Ù¥ó¥Ä»Ë¾åºÇÂç¤Î¥·¡¼¥à¥ì¥¹¡¦¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤òÁõÃå¤Ç¤¤ë¡£¤½¤Î¥µ¥¤¥º¤Ï39.1¥¤¥ó¥Á¡Ê99.3cm¡Ë¤ËµÚ¤Ó¡¢¥±¥ì¥Ë¥¦¥¹»á¤â¡Ö¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤ËÉÕ¤±¤ëÌ¾Á°¤¬¿Ô¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¾éÃÌ¤òÈô¤Ð¤·¤¿¤¬¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï¡Ø¥Ï¥¤¥Ñ¡¼¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¡Ù¤ÈÌ¿Ì¾¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Î¥ô¥£¡¼¥¬¥ó¡¦¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤Ï¡¢¥½¥Õ¥È¥¿¥Ã¥ÁÁÇºà¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤¬¥ô¥£¡¼¥¬¥ó¶¨²ñ¤ÎÇ§¾Ú¤ò¼èÆÀ¤·¤¿½é¤ÎÁõÈ÷¤È¤µ¤ì¤ë¡£
GLC with EQ¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤Ï¥É¥¤¥Ä¤Î¥Ö¥ì¡¼¥á¥ó¹©¾ì¤ÇÀ¸»º¤µ¤ì¡¢¥Ï¥ó¥¬¥ê¡¼¤ÈÃæ¹ñ¤Ç¤âÀ¸»º¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£