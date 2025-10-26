新潟に続き湘南もJ2降格、次節で3枠決定の可能性も…優勝争いは鹿島と柏が抜け出す／J1第35節

写真拡大

　2025明治安田J1リーグ第35節が25日と26日に行われた。

　3つあるJ2リーグ自動降格枠のうち、2つが埋まった。25日に横浜F・マリノスがサンフレッチェ広島に勝利したことで、最下位アルビレックス新潟は26日のヴィッセル神戸戦前に残留の可能性が消滅。19位湘南ベルマーレはアビスパ福岡に敗れ、2017シーズン以来のJ2リーグ降格が決まった。

　また、18位横浜FCは柏レイソルに敗れ、横浜FMとの勝ち点差は「5」に広がった。次節、横浜FMが勝利し、横浜FCが引き分け以下の場合、横浜FCの降格も決定する。

　熾烈な優勝争いでは、3位京都サンガF.C.と首位鹿島アントラーズが直接対決。先制した京都が鹿島を追い詰めたものの、ラストプレーで鈴木優磨の同点ゴールが生まれて、1−1のドローに終わった。京都と鹿島の勝ち点差は「5」のままとなり、京都のJ1リーグ初優勝は遠のく結果に終わった。

　横浜FCを2−0で下した柏は、鹿島と勝ち点差「1」に接近。一方、神戸は大迫勇也の2ゴールを守りきれず新潟に追いつかれ、痛恨のドロー決着。神戸は鹿島との勝ち点差「5」を縮められず、3連覇は厳しいものとなりつつある。

　今節の試合結果と順位表、次節の対戦カードは以下の通り。

■J1第35節


▼10月25日（土）
浦和レッズ　0−0　FC町田ゼルビア
柏レイソル　2−0　横浜FC
FC東京　3−1　ファジアーノ岡山
横浜F・マリノス　3−0　サンフレッチェ広島
清水エスパルス　1−0　東京ヴェルディ
名古屋グランパス　0−2　ガンバ大阪
京都サンガF.C.　1−1　鹿島アントラーズ
セレッソ大阪　2−0　川崎フロンターレ

▼10月26日（日）
アルビレックス新潟　2−2　ヴィッセル神戸
アビスパ福岡　1−0　湘南ベルマーレ

■順位表


※（）内は勝ち点／得失点差

1位　鹿島（67／＋24）
2位　柏（66／＋22）
3位　京都（62／＋22）
4位　神戸（62／＋15）
5位　広島（59／＋13）
6位　町田（57／＋14）
7位　川崎F（56／＋15）
8位　浦和（53／＋4）
9位　G大阪（53／−3）
10位　C大阪（49／＋4）
11位　FC東京（45／−8）
12位　福岡（44／−4）
13位　清水（44／−5）
14位　東京V（42／−14）
15位　岡山（41／−9）
16位　名古屋（40／−10）
17位　横浜FM（37／−5）
18位　横浜FC（32／−19）
19位　湘南（26／−30）
20位　新潟（23／−26）

■J1第36節の対戦カード


▼11月8日（土）
14:00　鹿島　vs　横浜FC
14:00　東京V　vs　福岡
15:00　川崎F　vs　岡山
15:00　湘南　vs　新潟
16:00　柏　vs　名古屋

▼11月9日（日）
13:00　広島　vs　浦和
14:00　町田　vs　FC東京
14:00　京都　vs　横浜FM
15:00　清水　vs　C大阪
15:00　G大阪　vs　神戸