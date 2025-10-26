久保建英、まだソシエダのグループ練習に復帰できず…11月初戦も欠場の可能性と現地紙

スペイン1部のレアル・ソシエダでプレーする日本代表MF久保建英。

8月の今シーズン開幕戦でゴールを決めたが、9月の代表戦で足首を痛めた。

今月14日のブラジル戦には先発出場し、足首は回復したかに思われたが、ソシエダに戻った後に違和感が再発。そのため、19日のセルタ戦、そして、24日のセビージャ戦も欠場した。

そうしたなか、『Mundo Deportivo』は、「久保は依然として別メニューで練習。足首の問題により現時点でグループ練習に戻っておらず、コパ・デル・レイを欠場する見込み」と伝えていた。

ソシエダは28日に下部チームとのコパ・デル・レイ（スペイン国王杯）、11月1日にはアスレティック・ビルバオとのバスクダービーが控えている。

同紙は、「久保は足首の問題により依然として別メニューで練習を続けており、コパ・デル・レイ出場は極めて難しく、バスクダービーへの出場も疑問視されている」としている。

久保は全体練習に参加できておらず、今月中の復帰は厳しい見通しのようだ。

もしバスクダービーも欠場した場合、その次の試合は11月7日のエルチェ戦になる。

その後はインターナショナルブレイクとなり、日本代表は11月14日にガーナ、18日にボリビアと対戦する。

サムライブルーは来月で2025年の活動を終える予定で、それまでに久保のコンディションが整うのかも注目される。

久保も！？日本代表、2026年W杯で「背番号10」を背負いうる4人

なお、ソシエダは一時最下位になるなど今シーズン低迷しているが、この2試合は1勝1分で、14位に順位を上げた。