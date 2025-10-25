25日、プレミアリーグ第9節では首位を走るアーセナルがホームにクリスタル・パレスを迎える。ここで注目ポイントの1つになるのが、今夏クリスタル・パレスからアーセナルへ向かったFWエベレチ・エゼの古巣決戦だ。



エゼの退団はクリスタル・パレスにとって痛手だったが、オリバー・グラスナー率いるクリスタル・パレスはここまで3勝4分1敗と悪くないスタートだ。負けにくいチームに仕上がっていて、今季はリヴァプールをも撃破するなどエゼ退団の影響を感じさせない頑張りだ。



