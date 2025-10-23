10月22日『NEWSポストセブン』が報道したのは“奇跡の40代”こと安達祐実の熱愛だ。気になるお相手はNHKの局員A氏だという。

「安達さんは現在44歳。2度の離婚を経て現在は2人の子供を育てるシングルマザーです。ポストセブンによると、現在はA氏と半同棲状態で、毎日NHKまで車で送迎しているとのこと。A氏は茶髪のクリエイターめいた風貌で、制作会社からNHKに入局、現在はプロデューサーを務めているようです」（芸能担当記者）

安達の所属事務所は《プライベートに関することは本人に任せており、こちらからお伝えすることはいたしかねます》とコメント。前回、熱愛を報じられた11歳年下の俳優・鈴木勝大のときは《事実とは異なる記事でございます》と明確に否定していたが……。

「安達さんの最初の熱愛報道が出たのは2002年、当時21歳でした。21歳も年長の黒田アーサーさんとの交際を報じられました。3年ほど交際していたようですが、破局。そして2005年、8歳年上のスピードワゴン・井戸田潤さんと24歳で結婚しました。会見で妊娠2カ月であること、出会って5カ月ほどのスピード婚であることを明かしました。2006年に第一子が誕生しましたが、2009年に離婚。さらに2014年、自身のセミヌード写真集撮影で知り合った2歳年上の写真家・桑島智輝さんと結婚し、2016年に第二子を出産しましたが、2023年に離婚しました。

2024年に鈴木さんとの熱愛が報じられたときは、初の年下相手であることも話題になりました。今回のお相手は同年代とのことで、気が合うようだと報じられています」（前出・記者）

X上では《独身同士なら自由じゃん》と交際を祝福するコメント多数。また《あまーーい》《ジュージュー言ってる男が好きみたいだな》など、“前々夫”である井戸田のネタを書き込む人もいた。

「井戸田さんは10月14日にフジテレビの『ぽかぽか』に出演。安達さんとの離婚について《2009年が正式な離婚かな。破綻してたのはもうちょっと前》とネタにしていました。その井戸田さんも、2022年に19歳下のモデル・蜂谷晏海さんと年の差再婚。2024年に第一子が誕生し、今年7月には第二子の妊娠が報じられています。安達さんの再婚時には『写真集は買わない』などネタにしていましたが、今は自身も再婚しているので、前の奥さんの熱愛をネタにしないでしょう」（前出・記者）

芸能ジャーナリストはこう語る。

「安達さんは2歳でデビューし、どうしても子役のイメージが強いですが、2度の離婚を経ており“恋多き女優”なのは間違いないですね。ただ、そろそろ身を落ち着かせてもいいのではないでしょうか。最後のゴールインとなるかどうかが、注目されます」

あま〜い生活を手に入れてほしいものだ。