「脚が痛くて…」義母から電話があり、慌てて義実家に行った結果
今回は、キャンプ中に義母から電話があり、慌てて義実家に行った結果についてのエピソードを紹介します。
家族で楽しくキャンプをしている最中に…
「義母が脚を骨折していたとき、私は義母のお世話や義実家の家事をしていました。ただ骨折が回復した後も、義母は何かと私に頼ってくるんです。義母からは毎日のように『〇〇を買ってきて』という頼みごとの電話がくるし……。でも私は仕事が忙しく、正直義母の相手をする時間はないのですが。
そんなある日、夫と娘とキャンプに出かけましたが、その最中に義母からまた電話があったんです。仕方なく出ると『夕飯を作ってくれる？』と言われ、一度は断りました。しかし義母は『脚が痛くて……』『病院に早めに連れて行ってほしい』と言ってきて、心配になり義実家に行きました。でも義母はとても元気そうで、『脚の痛みは落ち着いたわ。早く夕飯作って』と言ってきたんです」（体験者：30代 女性・介護士／回答時期：2024年5月）
▽ 本当にあきれた義母ですね……。このまま義母の言うことをきいてばかりだと、どんどんワガママがエスカレートする気がしますがね。
※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様䛾体験談をもとに記事化しています。