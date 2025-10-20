国税庁が、株式の売却で得た所得を申告していない疑いがある人のリストを作成しながら有効に活用せず、２０２１年からの２年間で１１６人に対する調査が不十分だったことが会計検査院の調べでわかった。

検査院が着目したのは、企業が社員らに自社株の購入権を与える「ストックオプション」制度。買った株を売却した際に出た利益は、譲渡所得として申告する必要があるという。国税庁は証券会社からデータの提出を受けて確定申告書と照合し、無申告の疑いがある人をリストにまとめて各税務署に提供している。

検査院が計１０６４人分を調べると、〈１〉必要な情報が不足しているとして税務署に伝えなかった（７３人分）〈２〉税務署が本人に確認していなかった（７人分）〈３〉問い合わせ後も申告書が提出されていない事例を放置（３６人分）――が見つかった。１１６人の売却額は計１８億８０００万円だった。

指摘を受けた国税庁は「適正で公平な課税の実現に努めていく」としている。同制度は株価の上昇が報酬に反映されるため、意欲を高める効果があるとされる。東京証券取引所によると、上場企業の３割が導入し、新興企業向けのグロース市場では８割に上るという。