Renta!、C＆C Revolution Inc.作品『レインボードーナッツ』の独占先行配信を開始
パピレスが運営するマルチデバイス対応電子書籍レンタルサイト「Renta!」では、2025年10月18日(土)に、C＆C Revolution Inc.作品『レインボードーナッツ』の独占先行配信を開始した。
『レインボードーナッツ』は韓国発の人気BL作品。Renta!でしか読むことができない本作品は、2話無料＆3話以降レンタルでお得に読むことができる。10月18日（土）の配信では一挙10話を配信。以降も毎週更新を予定している。
■『レインボードーナッツ』
画：suri
著者：yogooroong
発行：C＆C Revolution Inc.
配信開始日：10月18日(土)
初回配信話数：10話
【あらすじ】
民間軍事会社“SOT”所属のイ・インウは、奪われた新薬データを追い、標的の弟カン・ドウンに接触する。
ベッドの上でふと漏れた喘ぎ、ふとした指先の震え…
それは一夜の過ちに見せかけた、計算された接触だったのか…。
隠された闇に近づくほど、二人の身体は熱を帯び、感情という名の副作用が、抗えない疼きへと変わっていく――。
