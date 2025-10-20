にしおかすみこと認知症の80代母が「転ばぬ先の杖」について考えたこと

「転ばぬ先の杖」ということわざがある。

失敗しないよう、万が一に備えて十全な準備をしておくことを意味する。たとえば年を重ねても杖を使わずにいられるように体力をつけることも「転ばぬ先の杖」といえよう。

2024年の時点で80代認知症の母、50代ダウン症の姉、80代酔っ払いの父と暮らすにしおかすみこさんは、まさに「転ばぬ先の杖」について意識しながら生きているといえるかもしれない。

久々に実家に帰った時に、ちょっとしたゴミ屋敷のようになっている家の変化と、母の変化に驚いたのが2020年コロナ禍のこと。にしおかさんはそれから実家に帰って同居をし、毎朝家族全員の食事を用意して、一家の大黒柱となっている。

同居の様子を赤裸々に綴る連載「ポンコツ一家」、これまでに2023年刊行の『ポンコツ一家』2024年刊行の『ポンコツ一家2年目』と書籍にもなり、「壮絶なのに笑って泣ける」「にしおかさん頑張りすぎないで」と多くの声が寄せられてきた。

1年前のことをリアルに綴る連載「ポンコツ一家」第50回は、2024年10月の話。

階段を1段ずつ…

2024年10月某日。

階段を上るときも下りるときも、母はしっかり手すりにつかまり１段ずつ足を運ぶようになったなあ。

今朝もタッチの差で私より先に起きて、ノッソリ、ノッソリと階段を下りる真っ白な頭が見えたので、「そうそう。気をつけて。その年で階段から転んだら、入院して中々、家に戻ってこれないよ」と声をかける。

すると母が僅かに片頬の面を上げ、目線は足元を見たままで、「あん？バカだね。ママ、この年で落ちたら、家どころか、死んで下界に戻ってこれないよ」。朝から会話の回転がイイね。認知症ですよね？と言いたくなる。

「どこか足腰が痛いってわけじゃないんでしょ？」と聞くと、

「あんた、そればっかり言うね。膝もどっこも悪くないよ。でも１段１段がしんどいね。歩幅かねえ。バランスかねえ。年取るってこういうことさ。って、ママ、毎日言ってるよ。あんた忘れちゃうの？頭は大丈夫か？ちゃんと睡眠とってるのかい？」

あら。心配された。毎日ではないけれど、確かに私は、こんなセリフをよく言う。ついね。毎日一緒だと、親がコツコツと老いていくのが見えてしまうなあ。

母がストン、またストンとゆっくり階段を下りきり、「かぁ〜。今日もくっさいねえ」と鼻と額に皺を寄せ、老いぼれたパグみたな顔をする。

次いで下りた私は息を止めながら、窓の換気をする。昨晩も酔っ払って帰宅した父のアルコール臭が充満している。でも別に1階だけではない。結局朝方、2階の寝室に上がり大イビキをかくので、そこら中が汚染されている。毎度のことだ。

「よく同じ部屋で寝られるね」と言ったら、

「あんた、それも毎朝言ってるよ。もう、どうしょもないだろう？でも、ママ、夜中に絡まれるの嫌だから、パクソが帰って来る前に、お姉ちゃんと2階に上がるようにしてるよ」

そうなのだ。最近の母の変化だ。自発的に前もって避難するようになった。

私が実家に戻ったときから、何度も言ってきたことだが、聞かないのであきらめていた。どんな心境なのだろう？ 大して部屋数のない普通の家だし、自分の家なのだから、好きな部屋に好きなだけ、いられればいいのだが。どうであれ、現状、私は老婆の成長と解釈したい。

日々の夜中の夫婦喧嘩は格段に減った。が、父は普通にひとりでも階下で暴れる。それでも足りないときは壁を叩きながら上がってきて、「しみったれがコノヤロー！ 僕は〇▲※〒☆ってんらぞコノヤロ〜！ あれ？！ お姉ちゃんは、まらぁ起きてるのか！ もう朝になるろぉ〜！」

恐らく姉はベッドで目を開けているのだろうが、口は開かない。母はもちろん、私も自室で布団に入り、女3人それぞれが無視、あるいは相手にしない。

でも、この母の少しの変化で、私は精神的に、確実に集中して眠れる日が増えている。

先ほど換気した網戸から、スーッと少し涼しい空気が入り込み、部屋の中をひそやかに歩く、すまし顔の風。もう、そんな季節かあ。

テーブルの下に…

さて、掃除から始めるか。

ふと、テーブルの下に転がる割れた皿を見つける。父のだ。レンチン出来て、軽くて、落としても割れづらい素材なのに、割れている。丸皿からキッシュが1ピース取れました、みたいな形の欠け方をしている。どうやって？ 私は床に膝をつき、それらを拾いながら、「おかずがどこにもにないってことは、綺麗に食べたあとに割ったのかな。いくら、あいつでも食べながら割らないもんね」とぼやく。

すると母が網戸近くで目を細め、秋風と朝日を気持ち良さそうに浴びながら、「あんた、1年の中で一番過ごしやすい季節で、そんな険しい顔してたら、あんたは残りの季節を、どんなクソババアで過すつもりなの？」

クソババアに言われたくない。……何だか調子良さそうだね。母の気分も季節、関係ある？あるよね。きっと。

母の真っ白な髪の先が陽にかざされ、ススキの穂先が揺れているようにも見える。もう染めなくなったんだねえ。

「認知症と柔軟性」

とある日の朝。

母がテレビを観ながら、「ねえ、すみ、この人たち何言ってんだろう？」

私は台所から居間に顔を出す。情報番組で専門家の方を交えて、認知症の特集をやっているようだ。

ざっくりだが、年をとると筋力も弱って柔軟性もなくなり、転ぶばかりか、認知機能低下にもつながるといった内容のようだ。これが、何か？

すると母が、「ママ、柔軟性あるよ」と不意に前屈してみせる。指先が床につく。え？ 柔らかい。びっくりだ。

さらに、「もうちょっと無理したら、えいやっ」。ペッタリと手のひらがついた。ええ!? 無理しないでよ。大丈夫？

私は「凄いね。何で？ 何もしてないのに、そんなことできるの？」と聞いたら、

「別に。どってことないさ。どっかの筋がピキッときたくらい」。

え？ ピキッときたの？

苦手なのは…

さらに母は「でも、昔から反るのは苦手」と、両手を腰にあて頭を後ろに倒してみせる。気をつけの姿勢から10センチくらい後方に角度がつくくらいだが、84歳だ。49歳の私と柔軟性がほぼ互角だ。前屈より後屈が苦手も一緒だ。

そして、そのまま喉を潰したような声で「……すみ……ません。すみ……ちゃん……顔が戻りません」。

え？ 私は慌てて、母の体と後頭部を支えながら元に戻す。ちょっと、ハッスルするのを待て。ボキッと、どこか折らないか心配になる。

そうは思いながらも、あんなに階段の上り下りが老人なのに。まだまだ動けている母を見て、嬉しくなる。私は「ええ？？ 何で？ 何でそんなことできるの？」と、もう一度聞く。

すると母は「別に、何てことないさ。前と後ろだけじゃないよ、横もできるよ」と上半身を腰から左右にブンブン振って見せ、「なんでもござれ」と言ってのける。

そして、顔も一緒に左右に振るせいか、「あ……ごめん……前が……わからない」とふらつく。

おい。私は慌てて母の体をガードする。ババアが無鉄砲。

すごい理由は

散歩もほぼ行かなくなったのに。「すごいね。マジで何で？」としつこく聞いたら、

やっと母が「あんた、そればっかり聞くね。やっぱり常にお姉ちゃんを見たり、料理したり、掃除したり、庭の草むしったり、あれやこれやするからじゃない？」

うーん、最初の以外は私だからなと思ったり。でも以前は、長年、全部やってたんだもんねと思ったりで、何となく黙っていると、

母が「年寄りが皆、柔軟性や筋肉がなくなったからボケるとか、おかしいよ。そんなことテレビで言われたら、たいていの年寄りは衰えてるんだから皆不安になるだろう？ 予防、予防ってあおりすぎだよ。じゃあ、ママは体柔らかいから、一生ボケないか？ そんな保障どこにもないだろう？ 人それぞれじゃないか。そんなことで必死になるより、毎日が居心地いいってことのほうが大事だろう？」。

それは、認知症代表で言ってるの？ 自覚なしで言ってるの？ 一介の年寄りとしては、って話？ どの立場での発言？

私は「その上で、健康に気をつけていきましょうね。毎日を見直してみましょう、みたいなことじゃない？」と言ったら、

「わ〜、あんた、ひとっつも仕事してないのに。そんな口先だけテレビのまわしもんみたいな。一番感じ悪いよ。胡散臭い。直ちに治しなさい。それに年寄りの健康？ 毎日を見直す？ フン、余計なお世話じゃ」

ああ、そう。今のセリフ、最後だけでよくない？ 前半、絶対いらないと思うけど。無駄に傷つくけども。……それにしても頭も体も健康そうだねえ。

◇にしおかさんの名誉のためにお伝えすると、にしおかさんは「ひとっつも仕事してない」どころか、仕事もしているし、掃除洗濯もしているし、毎日3食作っている。

食事に関しては、この物価高で大変なのはどの家庭もそうだろう。実はにしおかさん、物価高対策にもなる「家庭菜園」に挑んでみるとすごいことに……。

