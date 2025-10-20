BANDAI SPIRITSはガールズプラモデルブランド「30 MINUTES SISTERS」（以下、「30MS」）とアイドル育成シミュレーションゲーム「アイドルマスター シャイニーカラーズ」のコラボ最新キット「30MS 芹沢あさひ」を10月11日に発売する。

2023年よりコラボキットが展開され、「イルミネーションスターズ」、「アルストロメリア」、「L'Antica（アンティーカ）」のアイドルがキット化。そして、ユニット「Straylight（ストレイライト）」の「黛 冬優子」、「和泉愛依」に続き、「芹沢あさひ」が30MSシリーズでついに登場する。

「30MS 芹沢あさひ」

本キットでは全身のパーツが同梱されているオールインワンアイテムとなっており、表情パーツはタンポ印刷を施した3種類が付属されている。

今回は「30MS 芹沢あさひ」の魅力をお伝えしていく。

じっとしていることがない、探究心の強い女の子「Straylight」の芹沢あさひ

商品に触れる前に「芹沢あさひ」と彼女が所属するユニット「Straylight」について説明したい。

ユニット「Straylight」は芹沢あさひ、黛 冬優子、和泉愛依による3人ユニット。実在と非実在を行き来するカリスマ的アイドルユニットであり、アイドルというアバターを身に纏い、サイバーパンクの世界観を駆け抜けていくような疾走感ある楽曲などを歌い上げ、高いパフォーマンスでファンを魅了する。

芹沢あさひは常に面白いことを探し、じっとしていることがない、探究心の強い中学2年生の女の子で、興味を持ったら一直線だが、飽きっぽい一面も持つ。プロデューサーに天性の才能を見出され、スカウトをきっかけにアイドルの世界に飛び込む。

普段から自分が興味を持ったことには集中力を発揮し、時には周りを置いてけぼりにしてしまうことも。しかし、高いパフォーマンスとその天真爛漫さがアイドルの魅力として発揮されている。

「30MS 芹沢あさひ」パッケージイラスト

ランナーを確認

「30MS 芹沢あさひ」のランナーを確認していこう。

ランナーの合計は12枚とスカートシート、プラスチックシールが付属している。ボディパーツは「30MS オプションボディパーツ ビヨンドザブルースカイ1[カラーB]」と同規格が採用されている。

本キットはオールインワンアイテムなので組み立てるだけで全身が完成する。表情パーツはタンポ印刷を施した3種あり、口元は別パーツとなっている。

Aパーツ

Bパーツ

Cパーツ

Dパーツ

Eパーツ

Fパーツ

HDパーツ

スカートシート

プラスチックシート

HS-Jパーツ

FS-J1～4パーツ

中身を確認したところで、次は組み立て工程を見ていこう。

最初に表情パーツを組み立てる。

本キットではタンポ印刷を施した表情パーツが3種類あり、それぞれ口元とフェイス部分が別パーツとなっている。「30MS 芹沢あさひ」ではそのうち笑顔と大きく口を開いた表情パーツの2種類が口内とちらりと見える前歯パーツをはめ込む形となっている。

面白いことを探しているような通常顔、興味のあることに一直線な笑顔、そして、集中力を発揮する口を大きく開いた表情と普段の天真爛漫さ、アイドルとしてステージに立つ姿が目に浮かぶラインナップとなっている。

【表情パーツ】

通常顔に口元パーツをはめ込む

笑顔（左）と大きく口を開いた表情（右）は口元、前歯パーツをはめ込む

頭部は大きく後頭部、基部、横髪、前髪で構成されている。

「芹沢あさひ」のショートヘアが再現されており、30MSフォーマットで毛先なども細かく造形されている。また左右の耳にかかる髪の流れも表現されており、細部までこだわっている。また耳にはイヤリング造形が施されている。

また、ヘアスタイルも髪飾りありの状態、なしの状態を組み換えによって表現できる。

【頭部パーツ】

胴体は大きく首部、胸部、腹部、腰で構成されている。胸部と腹部はボールジョイントで接続され、左右への動きや前屈などの動きも可能。

衣装の「ビヨンドザブルースカイ」を象徴する白を基調としたカラーリング、青空のようなスカイブルーのフリルなど成型色で細かく色分けされ、ボタン部分もゴールドパーツにホワイトのパーツを被せて浮き出させ、組み立てるだけでイメージに近い仕上がりにすることができる。

また、スカートはチェックのスカートシートやボリュームのあるアンダースカート、後ろに流れるラメ入りのクリアブラックパーツでアイドル衣装の華やかでボリュームのあるスカート造形を再現している。

左胸のアクセサリーはプラスチックシールでの色分けが採用されており、パーツの成型色との違和感を抑え、質感も統一感あるものとなっている。アクセサリーのハート部分のプラスチックシールは通常のカラーとミラーカラーの2種類を選択して貼り付ける。

【胴体】

胸のアクセサリーはプラスチックシールで細かな色分けを表現

腕部は肩、二の腕、前腕、ハンドパーツで構成。右肩には衣装から続くフリルパーツが付いている。

二の腕、前腕パーツは1パーツで合わせ目のない肌感のある造形で、見栄えも考慮された設計となっている。肌部分の成型色は30MSフォーマットのカラーBの明るく柔らかい質感が表現されている。

ハンドパーツは右手が6種類、左手が5種類となっている。様々なシチュエーションに対応し、ライブでのパフォーマンスやアイドルに合わせた仕草も表現できる。

【腕部】【ハンドパーツ】

脚部も太もも、ブーツと構成されている。膝関節は一軸関節で、ブーツも脛の高さで肌色部分も別パーツで表現されている。

【脚部】

マイクの組み立ては、ヘッドとボディのシンプルな構造で簡単に組み立てることができる。

【マイク】

最後にすべてを組み立てることで「30MS 芹沢あさひ」が完成する。

次のページでは完成した「芹沢あさひ」の可動やポージングを紹介していく。

