¡Ö¥Þ¥¸¥·¥ã¥ó¡×¤À¤±¤Ç¤Ê¤¤¡¢¥í¥ó¥É¥ó¸ø±é¤ÇÎÏ»Î¤Î°¦¾Î¤¢¤ì¤³¤ì¡Ä¡Ö¥Õ¥é¥¤¥ó¥°¡¦¥â¥ó¥¡¼¡×¡Ö¥Ö¥ë¥É¡¼¥¶¡¼¡×
¡¡¡Ú¥í¥ó¥É¥ó¡á¾®ÂôÍýµ®¡Û£±£¹Æü¤Þ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÂçÁêËÐ¤Î¥í¥ó¥É¥ó¸ø±é¤Ç¤Ï¡¢±Ñ¸ì¤Î¼Â¶·¤ä²ñ¾ì¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¤ÇÎÏ»Î¤¿¤Á¤¬¥Ë¥Ã¥¯¥Í¡¼¥à¤Ç¾Ò²ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¥Þ¥¸¥·¥ã¥ó¡×¤Î°ÛÌ¾¤¬ÉÕ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¶È»Õ¤Î±§ÎÉ¡££±£·Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿£³ÆüÌÜ¤Î¼èÁÈ¤Ç¤Ï¡¢¾ÅÆîÇµ³¤¤ÎÏÆ¤Î²¼¤ò¤¯¤°¤ê¸å¤í¤ËÈ¿¤Ã¤Æ¤â¤¿¤ì¹þ¤à¡ÖÅÁ¤¨È¿¤ê¡×¤òÁ¯¤ä¤«¤Ë·è¤á¡¢²ñ¾ì¤òÂç¤¤¤ËÊ¨¤«¤»¤¿¡£ËëÆâÅÚÉ¶Æþ¤ê¤Ç¤Ï°ìÈÖ¤ÎÂç´¿À¼¤òÍá¤Ó¡¢¸½ÃÏ¤Ç¤âÂç¿Íµ¤¤Î±§ÎÉ¡£¡Ö¥Þ¥¸¥·¥ã¥ó¡×¤Ö¤ê¤òÂ¸Ê¬¤Ë¼¨¤·¡¢¥Ë¥Ã¥¯¥Í¡¼¥à¤ò¡Ö¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È´¿·Þ¤·¤¿¡£
¡¡²¡¤·ÁêËÐ¤Î¹ë¥Î»³¤Ï¡Ö¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó¡¦¥Ö¥ë¥É¡¼¥¶¡¼¡×¡£ËÜ¿Í¤Ï¡ÖÇÏÎÏ¤¬¤¢¤ë¤Ã¤Æ¤³¤È¤«¤Ê¡×¤È¤Þ¤ó¤¶¤é¤Ç¤â¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¡£¤·¤³Ì¾¤ò±ÑÌõ¤·¤¿¡Ö¥Õ¥é¥¤¥ó¥°¡¦¥â¥ó¥¡¼¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëæÆ±î¤â¡Öµ¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜÅö¤Ï¡Ê¼èÁÈ¤Ç¡ËÄ·¤Ó¤¿¤¤¤±¤É¡×¤ÈËþÂ´é¤À¡£
¡¡¥Ë¥Ã¥¯¥Í¡¼¥à¤Ï¡¢£Î£È£ËÂçÁêËÐÃæ·Ñ¤Î±Ñ¸ì¼Â¶·¼Ô¤¬¼çºÅ¼ÔÂ¦¤Î°Õ¸«¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤Ê¤¬¤é¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£´ÑµÒ¤Ï²ñ¾ì¤Î¥¤¥ä¥Û¥ó¤Ç¸½ÃÏ¼Â¶·¤¬Ä°¤±¤ë¤¿¤á¡¢¼èÁÈÁ°¤ËÎÏ»Î¤¿¤Á¤ÎÆÃÄ§¤¬Ã¼Åª¤ËÅÁ¤ï¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Âç´¿À¼¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡¡Â¾¤Ë¤â¡¢Âç¤ÎÎ¤¤Ï¡Ö´°Á´Ìµ·ç¡×¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¡Ö¥È¡¼¥¿¥ë¡¦¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¡×¡£ÆüËÜ¤ÇÅ´¿Í¤È¾Î¤µ¤ì¤ë£´£°ºÐ¤Î¶ÌÏÉ¤Ï¡Ö¥¢¥¤¥¢¥ó¥Þ¥ó¡×¡¢¼ãÎ´·Ê¤Ï¡Öµ»¹ªÇÉ¡×¤Î°ÕÌ£¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥¹¥à¡¼¥¹¡¦¥ª¥Ú¥ì¡¼¥¿¡¼¡×¤È¤¤¤Ã¤¿°¦¾Î¤Ç¾Ò²ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡£±£¹£¹£±Ç¯¤ÎÁ°²ó¸ø±é¤Ç¤Ï¡¢µðÂÎ¤Î¾®¶Ó¤Ï¡Ö¥À¥ó¥×¥È¥é¥Ã¥¯¡×¡¢ÆÍ¤ÃÄ¥¤ê¤¬ÆÀ°Õ¤Î»ûÈø¤Ï¡Ö¥¿¥¤¥Õ¡¼¥ó¡×¤Ê¤É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿¡££³£´Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥í¥ó¥É¥ó¸ø±é¤Ç¤â¡¢¥Ë¥Ã¥¯¥Í¡¼¥à¤¬¸½ÃÏ¤ÎÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤Ë°ìÌòÇã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£