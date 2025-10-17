紫の斬新ドリンクも！東京ディズニーランド＆ディズニーホテルで注目のハロウィーングルメ
スペシャルイベント「ディズニー・ハロウィーン」を開催中の東京ディズニーランド(R)では、2025年10月31日(金)まで、ディズニーヴィランズをイメージした、ユニークな見た目のスペシャルメニューを販売中だ。
【写真】ディズニーアンバサダーホテル「ハイピリオン・ラウンジ」のケーキもハロウィーン仕様に！こちらは「無花果のコンフィテュール入り紫芋クリームとナッツのタルト」
注目は、「リフレッシュメントコーナー」の個性あふれるドリンク。まろやかなパンプキンミルクと、ほろ苦さのあるコーヒーゼリーを掛け合わせ、その上に紫イモのソースをかけたパープルカラーの「スペシャルドリンク(パンプキンミルク＆コーヒーゼリー)」(700円)で、ツルンとしたジュレの舌触りと、クリーミーでありながら意外とサッパリした味わいがポイント！全体的には紫イモの味がしっかりと感じられる一杯だ。(※同商品は「キャンプ・ウッドチャック・キッチン」/東京ディズニーランド、「パン・ギャラクティック・ピザ・ポート」/東京ディズニーランド、「ハドソンリバー・ハーベスト」/東京ディズニーシー、「セバスチャンのカリプソキッチン」/東京ディズニーシーでも販売)
また、同パークの「アイスクリームコーン」と「ラケッティのラクーンサルーン」には、濃厚なパンプキンソフトクリームを豪華に盛り付けた、この時季ならではの「ハロウィーンサンデー(パンプキンソフトクリーム＆チュロス)」(850円)も登場！食べ応えのあるソフトクリーム、たくさん入ったキャラメルポップコーン、ホカホカのパンプキンチュロスに、大人も子どももテンションが上がること間違いなしだ。(※「リバティ・ランディング・ダイナー」/東京ディズニーシー、「サルタンズ・オアシス」/東京ディズニーシーでも販売)
さらに、パークのすぐ側にあるディズニーホテル「ディズニーアンバサダーホテル」でも、ハロウィーン仕様のメニューが登場しているのでぜひチェックを。「ハイピリオン・ラウンジ」の「“ディズニー・ハロウィーン”ケーキセット」(2800円/コーヒーまたは紅茶付き ※数量限定、オンライン予約・購入サイトで予約)では、クリームチーズで作ったゴーストのミッキーがのる「無花果のコンフィテュール入り紫芋クリームとナッツのタルト」を楽しむことができる。
そして同ホテルの「チックタック・ダイナー」では、見た目のインパクトも抜群の「“ディズニー・ハロウィーン”スペシャルセット」(2400円/ソフトドリンク付き)を提供中だ。焼き芋を再現した遊び心のあるブレッドと、「かぼちゃと栗のパフェタルト」は、秋の味覚を堪能するのにぴったり！ブレッドは、パフェタルトの濃厚なクリームをディップしながら食べるのもおすすめだ。
取材・文=平井あゆみ
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
(C)Disney
