»¾´ô¤¦¤É¤ó¤ÎËÜ¾ì¤ÎÌ£¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¡¢Á´¹ñ³ÆÃÏ¤ÇÄó¶¡¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ë´ÝµµÀ½ÌÍ¡£¤½¤ÎÅ¹ÊÞ¤ÇËèÆü¤¦¤É¤ó¤òÂÇ¤ÁÂ³¤±¤ë¿¦¿Í¤¿¤Á¤Îµ»½Ñ¤È¾ðÇ®¤¬·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÆÃÊÌ´ë²è¤¬¡¢º£Ç¯¤â¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¡£¤½¤ì¤¬¡Ö¤ï¤¬¤Þ¤Á¤¦¤É¤ó47¡×¤À¡£
´ÝµµÀ½ÌÍ¤¬Á´¹ñ¤ÇÅ¸³«¤¹¤ë47ÅÔÆ»ÉÜ¸©¸ÂÄê¤ÎÆÃÊÌ¤¦¤É¤ó´ë²è¤Ç¡¢ÃÏ¸µ¤Î¿©ºà¤ä¿©Ê¸²½¤ò³è¤«¤·¤¿ÆÃÊÌ¥á¥Ë¥åー¤¬2025Ç¯10·î21Æü¡Ê²Ð¡Ë¤«¤é¿ôÎÌ¸ÂÄê¤ÇÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£³ÆÅÔÆ»ÉÜ¸©¤Ç¤·¤«Ì£¤ï¤¦¤³¤È¤Î¤Ç¤¤Ê¤¤´°Á´¿·ºî¤Î¤¦¤É¤ó47¼ï¤¬¡¢ÃÏ¸µ°¦¤È¿¦¿Íµ»¤Î·ë¾½¤È¤·¤ÆÄó¶¡¤µ¤ì¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£
À½ÉÊ³µÍ×
´ë²èÌ¾¡§¤ï¤¬¤Þ¤Á¤¦¤É¤ó47
ÈÎÇä´ü´Ö¡§2025Ç¯10·î21Æü¡Ê²Ð¡Ë～11·î30Æü¡ÊÆü¡Ë¢¨¿ôÎÌ¸ÂÄê
ÈÎÇä¾ì½ê¡§Á´¹ñ¤Î´ÝµµÀ½ÌÍÅ¹ÊÞ¡Ê³ÆÅÔÆ»ÉÜ¸©¸ÂÄê¾¦ÉÊ¡Ë
²Á³Ê¡§³Æ¥á¥Ë¥åー¤Ë¤è¤ê°Û¤Ê¤ë
ºòÇ¯¤è¤ê¥Ñ¥ïー¥¢¥Ã¥×¡ª³ÆÃÏ¤Î¿©ºà¤È¿¦¿Í¤Îµ»¤¬À¸¤ß½Ð¤·¤¿47¼ï¤Î¿·ºî¤¦¤É¤ó
¡Ö¤ï¤¬¤Þ¤Á¤¦¤É¤ó47¡×¤ò¸ì¤ë¾å¤Ç·ç¤«¤»¤Ê¤¤¤Î¤¬¡¢ÌÍ¿¦¿Í¤Î¾ðÇ®¤ÈÃÏ¸µ°¦¤À¡£ºòÇ¯½é¤á¤Æ¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿¡Ö¤ï¤¬¤Þ¤Á³øÍÈ¤²¤¦¤É¤ó47¡×¤Ç¤Ï¡¢³ÆÅÔÆ»ÉÜ¸©¸ÂÄê¤Î¡Ö¤Ä¤±½Á¡×¤òÄó¶¡¤·Âç¹¥É¾¤òÇî¤·¤¿¡£¤½¤ÎÀ®¸ù¤ò¼õ¤±¡¢º£Ç¯¤Ï¤µ¤é¤Ë¥Ñ¥ïー¥¢¥Ã¥×¡£¡Ö¤«¤±¤¦¤É¤ó¡×¡Ö¤Ö¤Ã¤«¤±¤¦¤É¤ó¡×¡Ö¤Þ¤¼¤¦¤É¤ó¡×¤Ê¤É¡¢¥Ð¥ê¥¨ー¥·¥ç¥óË¤«¤Ê·Á¤ÇÄó¶¡¤µ¤ì¤ë¡£
³«È¯¥×¥í¥»¥¹¤âÃíÌÜ¤ËÃÍ¤¹¤ë¡£Á´¹ñ¤ÎÌÍ¿¦¿Í¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¥ì¥·¥Ô¸øÊç¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¡¢300°Ê¾å¤Î¸ÄÀË¤«¤Ê¥ì¥·¥Ô¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢¼ÒÆâ¤Î¾¦ÉÊ³«È¯¤ä¹ØÇã¡¢±Ä¶È¤Ê¤ÉÊ£¿ôÉôÌç¤È¤È¤â¤Ë»îºî¤ò·«¤êÊÖ¤·¡¢¼ÒÆâ³°´Þ¤á1,000¿Í°Ê¾å¤¬·È¤ï¤ê¡¢Ìó1Ç¯¤«¤±¤Æ³«È¯¤µ¤ì¤¿´°Á´¿·ºî¤À¡£
³ÆÅÔÆ»ÉÜ¸©¤Î¿©Ê¸²½¤äÆÃ»ºÉÊ¤ò³è¤«¤·¤¿¾¦ÉÊ³«È¯¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤ËÃÏ°è¤Ëº¬º¹¤·¤¿´ÝµµÀ½ÌÍ¤Î»ÑÀª¤ò¾ÝÄ§¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤¿¤È¤¨¤ÐËÌ³¤Æ»¤Ç¤Ï¡ÖËÌ³¤Æ»»ºº«ÉÛ¤È³¤Á¯¤À¤·¤Î´Ýµµ¤¦¤É¤ó¡×¡¢²Æì¤Ç¤Ï¡Ö²Æì¥½ー¥Æù¤½¤ÐÉ÷¤¦¤É¤ó¡×¤Ê¤É¡¢¤½¤ÎÅÚÃÏ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÁÇºà¤äÌ£¤ï¤¤¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡£
Á´¹ñ¤Î¾¦ÉÊ°ìÍ÷¤Ï¤³¤Á¤é
¥¹¥Þ¥Û¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥êー¤âÆ±»þ³«ºÅ¡ªº£Ç¯¤Ï¤µ¤é¤Ë¹ë²Ú¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Ë
¡Ö¤ï¤¬¤Þ¤Á¤¦¤É¤ó47¡×¤ò¤µ¤é¤Ë³Ú¤·¤à¤¿¤á¤ÎÆÃÊÌ´ë²è¤È¤·¤Æ¡¢¥¹¥Þ¥Û¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥êー¤âÆ±»þ³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£³ÆÅÔÆ»ÉÜ¸©¤Î¡Ö¤ï¤¬¤Þ¤Á¤¦¤É¤ó47¡×¤òÃíÊ¸¤¹¤ë¤È1ÅÔÆ»ÉÜ¸©¤Ë¤Ä¤1¤Ä¤Î¥¹¥¿¥ó¥×¤¬Ãù¤Þ¤ê¡¢Ãù¤á¤¿¥¹¥¿¥ó¥×¿ô¤Ë±þ¤¸¤Æ¹ë²Ú¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¬Åö¤¿¤ëÃêÁª¤Ë»²²Ã¤Ç¤¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë»²²Ã¼Ô¤Ë¤Ï¡¢¤â¤ì¤Ê¤¯¥¹¥Þ¥ÛÍÑ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÊÉ»æ¤¬¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤µ¤ì¤ë¡£¥¹¥¿¥ó¥×3¸Ä¤Ç¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Û¥Æ¥ë¥ー¥Û¥ë¥Àー¡¢¥¹¥¿¥ó¥×5¸Ä¤Ç¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Í¥Ã¥¯¥Ô¥íー¡õ¥µ¥³¥Ã¥·¥å¡¢¥¹¥¿¥ó¥×10¸Ä¤Ç¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¥ã¥êー¥±ー¥¹¤¬ÃêÁª¤ÇÅö¤¿¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£
ÆÃ¤Ëº£Ç¯¤Ï¹ë²ÚÆÃÅµ¤È¤·¤Æ¡¢Á´47ÅÔÆ»ÉÜ¸©¤Î¥¹¥¿¥ó¥×¤ò½¸¤á¤é¤ì¤¿Êý¤ÎÃæ¤«¤éÃêÁª¤Ç5Ì¾¤Ë¡¢Á´¹ñ¤Î"¤ï¤¬¤Þ¤Á"¤«¤éÁª¤ê¤¹¤°¤ê¤Î¿©ºà¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¤È¤¤¤¦ÆÃÊÌ¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤âÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤Ï¡¢¤¦¤É¤ó¹¥¤¤ä¤´ÅöÃÏ¥°¥ë¥á¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤Ï¸«Æ¨¤»¤Ê¤¤´ë²è¤À¤í¤¦¡£
¡ÖÌÍ¿¦¿Í¡×¤Îµ»½Ñ¤È¾ðÇ®¤¬À¸¤ß½Ð¤¹ËÜÊª¤Î¤ª¤¤¤·¤µ
´ÝµµÀ½ÌÍ¤Î¤¦¤É¤ó¤Î¤ª¤¤¤·¤µ¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢ÌÍ¿¦¿ÍÀ©ÅÙ¤À¡£Á´¹ñ800Å¹ÊÞ°Ê¾å¤Ç¤¦¤É¤ó¤òÅ¹ÆâÀ½ÌÍ¤¹¤ë´ÝµµÀ½ÌÍ¤Ç¤Ï¡¢2016Ç¯¤è¤êÌÍ¿¦¿ÍÀ©ÅÙ¤òÆ³Æþ¡£µ»½Ñ¤ä·Ð¸³¤Ë¤è¤Ã¤Æ°ì¤ÄÀ±¤«¤é»Í¤ÄÀ±¤Þ¤Ç4¤Ä¤ËÊ¬Îà¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
2025Ç¯9·îËö»þÅÀ¤Ç¡¢°ì¤ÄÀ±ÌÍ¿¦¿Í¤¬1,801Ì¾¡¢Æó¤ÄÀ±ÌÍ¿¦¿Í¤¬10Ì¾¡¢¹ç·×1,811Ì¾¤ÎÌÍ¿¦¿Í¤¬ºßÀÒ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÌÍ¿¦¿Í¤Î¾Î¹æ¤òÆÀ¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¸·¤·¤¤»î¸³¤ò¥Ñ¥¹¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¡¢°ì¤ÄÀ±ÌÍ¿¦¿Í»î¸³¤Î¹ç³ÊÎ¨¤ÏÌó3³ä¡¢Æó¤ÄÀ±¤È¤Ê¤ë¤ÈÌó1³ä¤È¤¤¤¦Æñ´Ø¤À¡£
ÌÍ¿¦¿Í¤Ï¤¦¤É¤ó¤Îµ»½Ñ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤½¤ÎÆü¤Îµ¤²¹¤äµ¤¸õ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊÑ²½¤¹¤ëÌÍ¤Å¤¯¤ê¤ÎÆÃÀ¤ò¿¼¤¯Íý²ò¤·¡¢Æü¡¹ºÇ¹â¤Î°ìÇÕ¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÏÓ¤ò¿¶¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£´ÝµµÀ½ÌÍ¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï¡ÖÌÍ¿¦¿ÍÌ¾´Õ¡×¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢³ÆÅ¹ÊÞ¤ÎÌÍ¿¦¿Í¤Î¡ÖÌÍ¿¦¿ÍÎò¡×¤ä¡Ö¿®Ç°¡×¡¢¡Ö¿©¤Ù¤Æ¤Û¤·¤¤¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¤¦¤É¤ó¡×¤Ê¤É¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ëÊý¤Ï¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
ÃÏ°è¤ÎÌ£¤È¿¦¿Íµ»¤òÂÎ´¶¤Ç¤¤ë¸ÂÄê´ë²è
¡Ö¤ï¤¬¤Þ¤Á¤¦¤É¤ó47¡×¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ëÃÏ°è¸ÂÄê¥á¥Ë¥åー¤ÎÄó¶¡¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢³ÆÃÏ¤Î¿©Ê¸²½¤ä´ÝµµÀ½ÌÍ¤Î¿¦¿Íµ»¤òÂÎ¸³¤Ç¤¤ëµ®½Å¤Êµ¡²ñ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£10·î21Æü¤«¤é11·î30Æü¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¡¢³ÆÅÔÆ»ÉÜ¸©¤Î´ÝµµÀ½ÌÍÅ¹ÊÞ¤ÇÄó¶¡¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢¿ôÎÌ¸ÂÄê¤Î¤¿¤áÁá¤á¤ÎË¬Ìä¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤À¡£
¤Þ¤¿¡¢¥¹¥Þ¥Û¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥êー¤âÆ±»þ³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢Ê£¿ô¤ÎÅÔÆ»ÉÜ¸©¤ò½ä¤ëÍ½Äê¤¬¤¢¤ë¿Í¤Ï¡¢¤³¤Îµ¡²ñ¤ËÍÍ¡¹¤ÊÃÏ°è¤Î¤¦¤É¤ó¤òÌ£¤ï¤¤¤Ê¤¬¤é¹ë²Ú¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤ò¥²¥Ã¥È¤¹¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤È¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£
´ÝµµÀ½ÌÍ¤¬·Ç¤²¤ë¡Ö¤³¤³¤Î¤¦¤É¤ó¤Ï¡¢À¸¤¤Æ¤¤¤ë¡£¡×¤È¤¤¤¦¥Ö¥é¥ó¥É¥á¥Ã¥»ー¥¸¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢³ÆÃÏ°è¤ÎÆÃ¿§¤ÈÌÍ¿¦¿Í¤Îµ»¤¬Í»¹ç¤·¤¿¡Ö¤ï¤¬¤Þ¤Á¤¦¤É¤ó47¡×¤Ç¡¢¿·¤¿¤Ê¿©¤Î´¶Æ°ÂÎ¸³¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤À¤í¤¦¤«¡£µ»öÆâ²èÁü¤Ï¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¤«¤éÈ´¿è
