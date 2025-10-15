À®²Ì¤ò½Ð¤¹¤Û¤É¸ÉÎ©¤¹¤ë¡Ä¥í¡¼¥Þ»Ë¤Ë³Ø¤Ö¡¢¥ê¡¼¥À¡¼¤¬Ä¾ÌÌ¤¹¤ë¿Í´Ö´Ø·¸¤Î»Ä¹ó¤Ê¸½¼Â
¤Ê¤¼ºÇ¶¯¤ÎÌ£Êý¤ÏÅ¨¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¡© ±ÑÍº¥«¥¨¥µ¥ë¤ÎÈá·à¤Ë³Ø¤Ö¡ÖÀ®¸ù¼Ô¤Î¸ÉÆÈ¡×
¡ÚÇº¤ó¤À¤éÎò»Ë¤ËÁêÃÌ¤»¤è¡ª¡ÛÂ³¡¹½ÅÈÇ¤Ç¹¥É¾¤òÇî¤·¤¿¡Ø¥ê¡¼¥À¡¼¤ÏÆüËÜ»Ë¤Ë³Ø¤Ù¡Ù¡Ê¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò¡Ë¤ÎÃø¼Ô¤Ç¡¢Îò»Ë¤ËÀºÄÌ¤·¤¿·Ð±Ä¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¤¬¡¢º£ÅÙ¤ÏÉñÂæ¤òÀ¤³¦¤Ø¤È¹¤²¤¿¡£¿·´©¡Ø¥ê¡¼¥À¡¼¤ÏÀ¤³¦»Ë¤Ë³Ø¤Ù¡Ù¡Ê¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¥Á¥ã¡¼¥Á¥ë¡¢¥Ê¥Ý¥ì¥ª¥ó¡¢¥¬¥ó¥Ç¥£¡¼¡¢¹¦ÌÀ¡¢¥À¡¦¥ô¥£¥ó¥Á¤Ê¤É¡¢À¤³¦»Ë¤ËÌ¾¤ò¹ï¤à35¿Í¤Î¸ÀÍÕ¤ò¼ê¤¬¤«¤ê¤Ë¡¢¸½Âå¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥ê¡¼¥À¡¼¤¬¿È¤Ë¤Ä¤±¤ë¤Ù¤¡Ö·èÃÇÎÏ¡×¡ÖÆ¶»¡ÎÏ¡×¡Ö°éÀ®ÎÏ¡×¡Ö¿Í´ÖÎÏ¡×¡Ö·ò¹¯ÎÏ¡×¤È5¤Ä¤ÎÎÏ¤òËá¤¯ÊýË¡¤ò²òÀâ¡£´Æ½¤¤Ï¡¢À¤³¦»Ë¸¦µæ¤ÎÂè°ì¿Í¼Ô¤Ç¤¢¤ëÅìµþÂç³Ø¡¦±©ÅÄ ÀµÌ¾ÍÀ¶µ¼ø¡£ºÇ¿·¤Î¡Ö¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¡¦¥Ò¥¹¥È¥ê¡¼¡×¤Î»ëÅÀ¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢½¾Íè¤ÎÏÈ¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤Ê¤¤¥ê¡¼¥À¡¼Áü¤òÄó¼¨¤¹¤ë¡£¤É¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤â¿ôÊ¬¤ÇÆÉ¤á¤ë¹½À®¤Ê¤¬¤é¡¢¡ÖÀµÏÀ¤¬ÄÌ¤¸¤Ê¤¤Áê¼ê¤Ø¤ÎÂÐ±þË¡¡×¡ÖÉô²¼¤ÎºÍÇ½¤ò¸«È´¤¡¢°é¤Æ¤ë½Ñ¡×¡Ö¸ÉÎ©¤·¤¿¤È¤¤Ë»ý¤Ä¤Ù¤³Ð¸ç¡×¤Ê¤É¡¢¸½¾ì¤ÇÄ¾ÌÌ¤¹¤ë²ÝÂê¤ËÄ¾·ë¤¹¤ë²ò·èºö¤¬ËþºÜ¡£¤Þ¤ë¤ÇÎò»Ë¾å¤Î°Î¿Í¤¿¤Á¤¬Ä¾ÀÜ¸ì¤ê¤«¤±¤Æ¤¯¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ê¼ÂÍÑÀ¤ÈÀâÆÀÎÏ¤Ë¤¢¤Õ¤ì¤¿¡È¥ê¡¼¥À¡¼¤Î¤¿¤á¤ÎÃÎ·Ã¤ÎÊõ¸Ë¡É¤À¡£
¶¦ÏÂÀ¯¤òÍÉ¤ë¤¬¤·¤¿±ÑÍº¡¢¥æ¥ê¥¦¥¹¡¦¥«¥¨¥µ¥ë
¿·¤¿¤ÊÀï¾ì¤Ø¤ÎÎ¹Î©¤Á
¼¹À¯´±¤ÎÇ¤´ü¤ò½ª¤¨¤¿¥«¥¨¥µ¥ë¤Ï¡¢¤½¤Î¸å¡¢¥¬¥ê¥¢¤Ø¤Î±óÀ¬·³¤òÎ¨¤¤¤ë»Ø´ø¸¢¤òÍ¿¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£ÇØ¸å¤Ë¤Ï¡¢»°Æ¬À¯¼£¤ÎÆ±ÌÁ¼Ô¤Ç¤¢¤ë¥Ý¥ó¥Ú¥¤¥¦¥¹¤È¥¯¥é¥Ã¥¹¥¹¤Î»Ù±ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î·³»ö±óÀ¬¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ëÃÏÊý¤ÎÈ¿ÍðÄÃ°µ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥«¥¨¥µ¥ë¤Î¿ÍÀ¸¤È¥í¡¼¥Þ¤Î±¿Ì¿¤òÂç¤¤¯º¸±¦¤¹¤ëÅ¾µ¡¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Å·ºÍ»Ø´ø´±¡¢¤½¤Î¿¿²Á
µª¸µÁ°58Ç¯¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¥¬¥ê¥¢±óÀ¬¤Ï¡¢·ã¤·¤¤ÀïÆ®¤ò¤È¤â¤Ê¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥«¥¨¥µ¥ë¤Ï¡¢Å¨¤ÎÊñ°Ï²¼¤Ç¤â¼«¤éÀèÆ¬¤ËÎ©¤Á¡¢Ê¼»Î¤¿¤Á¤ò¸ÝÉñ¤·Â³¤±¤Þ¤¹¡£
Æ±»þ¤Ë¡¢Àï¶·¤òÎäÀÅ¤Ë¸«¶Ë¤á¡¢Åª³Î¤ÊÀïÎ¬¤ò¤â¤Ã¤Æ¾¡Íø¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î»ØÆ³ÎÏ¤È·³»öÅªºÍÇ½¤Ï¡¢¥í¡¼¥Þ»Ë¾å¤Ç¤â·²¤òÈ´¤¯¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢¤Ä¤¤¤Ë¤Ï¥¬¥ê¥¢Á´ÅÚ¤òÀ¬Éþ¡£¤µ¤é¤ËÈà¤Ï¡¢³¤¤ò±Û¤¨¤Æ¥Ö¥ê¥¿¥Ë¥¢¡Ê¸½ºß¤Î¥¤¥®¥ê¥¹¡Ë¤Ø¤Î¿¯¹¶¤â»î¤ß¤Þ¤¹¡£
¥Ú¥ó¤Ï·õ¤è¤ê¤â¶¯¤·¡¢¡Ø¥¬¥ê¥¢Àïµ¡ÙÃÂÀ¸
¤³¤Î²Ú¡¹¤·¤¤Àï²Ì¤ò¡¢¥«¥¨¥µ¥ë¤Ï¼«¤é¤ÎÉ®¤ÇµÏ¿¤Ë»Ä¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤¬Îò»Ë¤ËÌ¾¹â¤¤¡Ø¥¬¥ê¥¢Àïµ¡Ù¤Ç¤¹¡£
¤³¤ÎÀïµ¤ÏÃ±¤Ê¤ëÊó¹ð½ñ¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢Àï¾ì¤Î¶ÛÄ¥´¶¤ä»Ø´ø¼Ô¤È¤·¤Æ¤Î¼«Éé¤ò¡¢´Ê·é¤ÇÎÏ¶¯¤¤Ê¸ÂÎ¤ÇÉÁ¤½Ð¤·¡¢¥í¡¼¥Þ»ÔÌ±¤Ë¶¯Îõ¤Ê°õ¾Ý¤òÍ¿¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
·³¸ù¤ÈÊª¸ìÀ¤ÎÎ¾ÎØ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¥«¥¨¥µ¥ë¤ÎÌ¾À¼¤Ï¥í¡¼¥ÞÃæ¤Ë¤È¤É¤í¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
±É¸÷¤Î±Æ¤Ç¡¢Ç¦¤Ó´ó¤ëµµÎö
¤·¤«¤·¡¢¤½¤ÎÌ¾À¼¤Ï¡¢Ì£Êý¤ò¤â¶¼¤«¤¹¤Û¤É¤ÎÂ¸ºß´¶¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¸µÏ·±¡¤Îµ®Â²¤¿¤Á¤Ï¡¢¥«¥¨¥µ¥ë¤Î·³»öÅªÀ®¸ù¤ËÂÐ¤·¤Æ¶¯¤¤·Ù²ü¿´¤òÊú¤¡¢Èà¤òÀ©¸æÉÔÇ½¤ÊÂ¸ºß¤È¤ß¤Ê¤¹¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Ï¥í¡¼¥Þ¤Î±ÑÍº¤È¾Î¤¨¤é¤ì¤¿¥Ý¥ó¥Ú¥¤¥¦¥¹¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢¥«¥¨¥µ¥ë¤ÎÌö¿Ê¤Ï¤â¤Ï¤äÌµ»ë¤Ç¤¤Ê¤¤¶¼°Ò¤Ç¤·¤¿¡£
¤¤¤Ä¤·¤«¡¢¥«¥¨¥µ¥ë¤È¥Ý¥ó¥Ú¥¤¥¦¥¹¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ì°Û¤Ê¤ëÎ©¾ì¤Ë¿È¤òÃÖ¤»Ï¤á¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¶Ñ¹Õ¤ÎÊø²õ¡¢¤½¤·¤ÆÍ§¤È¤Î·èÊÌ
·èÄêÅª¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¯¥é¥Ã¥¹¥¹¤Î»à¤Ç¤·¤¿¡£µª¸µÁ°53Ç¯¡¢±óÀ¬Àè¤ÎÃæÅì¡Ê¥Ñ¥ë¥Æ¥£¥¢¡Ë¤ÇÀï»à¤·¤¿¥¯¥é¥Ã¥¹¥¹¤Ï¡¢»°¼Ô¤Î¥Ñ¥ï¡¼¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÊÝ¤ÄÜ¸¤¯¤µ¤Ó¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤·¤¿¡£
¤½¤ÎÈà¤¬ÉÔºß¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢»°Æ¬À¯¼£¤Î¶Ñ¹Õ¤Ï°ìµ¤¤ËÊø¤ìµî¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Ý¥ó¥Ú¥¤¥¦¥¹¤Ï¸µÏ·±¡¤È·ëÂ÷¤·¡¢¥«¥¨¥µ¥ë¤ÈÂÐÎ©¤¹¤ëÆ»¤òÁª¤Ó¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤Æ¡¢¤â¤È¤â¤È»äÅª¤ÊÀ¯¼£Æ±ÌÁ¤Ç¤¢¤Ã¤¿»°Æ¬À¯¼£¤Ï¡¢»ö¼Â¾å¤ÎÊø²õ¤ò·Þ¤¨¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
±ÑÍº¤¬Êâ¤à¡¢¸ÉÆÈ¤ÊÆ»
¥«¥¨¥µ¥ë¤Î·³»öÅª±É¸÷¤¬¡¢Èà¤ÎÀ¯¼£Åª¸ÉÎ©¤ò¾·¤¡¢¤ä¤¬¤Æ¥í¡¼¥ÞÆâÀï¤È¤¤¤¦¼¡¤Ê¤ëº®Íð¤Ø¤ÎÆ³²ÐÀþ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡½¡½¤³¤Î»Ë¼Â¤Ï¡¢¥ê¡¼¥À¡¼¥·¥Ã¥×¤Î¸÷¤È±Æ¤òÆ±»þ¤ËÊª¸ì¤ë¡¢Îò»Ë¤Î¾ÝÄ§Åª¤Ê½Ö´Ö¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
