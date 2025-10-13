「これ、スリコなの！？」もしもの為に備えておきたい！優秀すぎる3COINSの「防災グッズ」3選

地震や洪水など、いつ何が起こるかわからないからこそ、自宅や職場などに防災グッズを備えておくのが大切。3COINSでは、買い置きしやすい価格帯で、さまざまな防災グッズが販売されています。

今回は、もしもの為に備えておきたいアイテムを3つ紹介。多機能な手回し発電式のラジオや、プライベート空間を確保できるテントなど、どれも持っておくと安心なものばかりですよ。

ラジオも充電もライトもすべてこれひとつ！

断水や停電で、トイレの水が流せない時にも安心な緊急トイレ。トイレの便座を上げ、便座用袋をセットし、凝固剤を入れるだけと使い方も簡単です。別売りの「折りたたみ非常用トイレ」があると、なお便利ですよ。

「持ち歩き用の防災アイテムとしても準備している」「もしもの時、絶対に必要になるから準備した」「防災バッグに新しく追加したよ！」とSNSに感想が。緊急時にストレスを溜めないためにも、準備しておきたいアイテムです。

●手回し式スマホ充電ラジオライト（2750円）

手回し・ソーラー・USBの3種類の充電方法が備わったアイテム。ラジオを聴いたり、ライトを照らしたり、スマホを充電したりと、多機能で緊急時に大活躍します。SOSブザーも付いていて、もしもの時に周囲に危険を知らせることができますよ。

「防災用に買ったのに普段から使いたくなる」「スマホ充電やらラジオやら汎用性が高めで安心できる」「いつどんな災害が起きて電気がなくなるか分からない時代なのでコレが 一家に一台あれば安心かと思います」とSNSでも評判。キャンプやアウトドアシーンでも使えます。

●プライベートテント（3850円）

緊急時でもトイレや着替えの時などにプライベート空間を確保できるテント。中から開けられる窓が付いているので、周囲の様子を見たり、換気したりすることもできます。使用しないときは、折り畳んでコンパクトに収納できるのもポイント。海やレジャーシーンでの利用もおすすめです。

「高さがあるから男の人でも使いやすい」「これは絶対に買っておかないといけない商品だ！」とSNSに感想が。防災用バッグと一緒に保管しておくと、いざという時にすぐ持ち出せます。

災害が起きる前に準備しておくことで、緊急時のストレスを少しでも減らすことができます。ほかにもいろいろな防災グッズがスリコの店頭やオンラインショップで販売されているので、ぜひ準備しておいてくださいね。

※価格はすべて税込みです。

※画像は公式サイトより。

東京バーゲンマニア編集部