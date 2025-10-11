ÂçºåËüÇî¥ì¥Ý¡¦´ÎÂ¡¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤ËÈò¤±¤ë¤Ù¤¤³¤È¡¦¡Ø¶áµ¦ÃÏÊý¤Î¤¢¤ë¾ì½ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ù¤Ê¤ÉAmazon¤ÇÇä¾å¥È¥Ã¥×10¤ÎGIGAZINEµ»ö¥é¥ó¥¥ó¥°2025Ç¯9·îÈÇ¤Ï¥³¥ì¡ª
GIGAZINE¤Îµ»ö¤òÅÅ»Ò²½¤·¤¿½ñÀÒ¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡Ö2025Ç¯9·î¤Ë½ÐÈÇ¤·¤¿Ãæ¤ÇºÇ¤â¤¿¤¯¤µ¤óÆÉ¤Þ¤ì¤¿µ»ö¤Ï²¿¤Ê¤Î¤«¡©¡×¤¬¤ï¤«¤ë¥é¥ó¥¥ó¥°¤òºî¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£Google¸¡º÷¤Î±Æ¶Á¤¬Âç¤¤¤ÉáÃÊ¤Î¥¢¥¯¥»¥¹²òÀÏµ»ö¤È°ã¤¤¡¢Amazon¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡1¡§Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Ç¤Ï¤É¤ó¤Ê¥Õ¡¼¥É¤ò²¿±ß¤Ç¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¤Î¤«¸«¤Æ¤¤¿¡¢¡Ö¤¿¤³¾Æ¤8¸Ä¤Ç1250±ß¡×¡Ö¾Æ¤¤½¤Ð400±ß¡×¡Ö¥Ý¡¼¥é¥ó¥ÉÎÁÍý4500±ß¡×¡Ö¥Ù¥ë¥®¡¼¥ï¥Ã¥Õ¥ë400±ß¡×¤Ê¤É¤Ê¤É
¢¡2¡§´ÎÂ¡¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤ËÈò¤±¤ë¤Ù¤5¤Ä¤Î½¬´·
¢¡3¡§¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤«¤é¤Î¹¶·â¤¬Â³¤¯¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¤ÎÅ¸¼¨¤òÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Ç¸«¤Æ¤¤¿
¢¡4¡§±Ç²è¡Ø¶áµ¦ÃÏÊý¤Î¤¢¤ë¾ì½ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ù¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥×¥ì¥ß¥¢¤Ë¿ûÌîÈþÊæ¡õÀÖÁ¿±ÒÆó¡õÇòÀÐ¹¸»Î´ÆÆÄÅÐÃÅ¡¢¡ÖÉÝ¤µ¤ÎËë¤ÎÆâÊÛÅö¡×¤È¿ûÌîÈþÊæÀä»¿
¢¡5¡§¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤Î¥±¡¼¥Ö¥ëÌäÂê¤ò²ò·è¤¹¤ë¤¿¤á´¬¤¼è¤ê¼°¡õ¥¹¥È¥é¥Ã¥×·¿¤ÎUSB¥±¡¼¥Ö¥ë¤òÆâÂ¢¤·¤¿¡ÖAnker Power Bank(¥Ö¥é¥Ã¥¯¡§A1695N11/¥·¥ë¥Ð¡¼¡§A1695N41)¡×¤Ï¤³¤ó¤Ê´¶¤¸¥ì¥Ó¥å¡¼
¢¡6¡§Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Î¥Õ¥é¥ó¥¹¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¤Ï¥ë¥¤¡¦¥ô¥£¥È¥ó¤ä¥»¥ê¡¼¥Ì¤Î°µ¤¬¥¹¥´¥¤
¢¡7¡§¤Ê¤¼¿©Ãî¿¢Êª¤Ï¿Í´Ö¤ò¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¤Û¤ÉµðÂç²½¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡©
¢¡8¡§Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Ç¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢¤Î¤´ÅöÃÏÎÁÍý¤ò¿©¤Ù¤Æ¤ß¤¿¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Ï¸«¤«¤±¤Ê¤¤ÎÁÍý¤ò¿©¤Ù¤ëÀä¹¥¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹
¢¡9¡§¥µ¥¦¥Ê¤ËÆþ¤ëÁ°¤Ë¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¤ò°û¤à¤Î¤¬´í¸±¤ÊÍýÍ³¤È¤Ï¡©
¢¡10¡§Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤ËÅ¸¼¨¤µ¤ì¤ë¡Ö¿Í´ÖÀöÂõµ¡¡×¡Ö¥«¥é¥À¤òÂ¬Äê¤·¤Æ¥µ¥×¥ê¤ò¼«Æ°¤ÇÁª¤Ö¥Þ¥·¥ó¡×¡Ö¥â¥ó¥Ï¥óÂÎ¸³·¿¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡×¤Ê¤É¤òÂçºå¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¤Ç¸«¤Æ¤¤¿¤è¥ì¥Ý¡¼¥È
2025Ç¯9·î¤Ï´Ö¤â¤Ê¤¯ÊÄ²ñ¤ò·Þ¤¨¤ëÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Î¼èºàµ»ö¤¬¿Íµ¤¤Ç¡¢ËüÇîÆâ¤Ç¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¥Õ¡¼¥É¤Î²Á³Ê¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄ´ºº¤·¤¿µ»ö¤ä¡¢¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤È¤ÎÀïÁè¤Ç¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¤ÎÅ¸¼¨ÉÊ¤¬ÆÏ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿»þ´ü¤Îµ»ö¡¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¤ÊÅ¸¼¨¤Ç¤¢¤Õ¤ì¤¿¥Õ¥é¥ó¥¹´Û¤Îµ»ö¤Ê¤É¤¬¤è¤¯ÆÉ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢´ÎÂ¡¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤Ë¼é¤ë¤Ù¤½¬´·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Þ¤È¤á¤¿µ»ö¤ä¡¢±Ç²è¡Ø¶áµ¦ÃÏÊý¤Î¤¢¤ë¾ì½ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ù¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¾å±Ç²ñ¤Î¼èºàµ»ö¤Ê¤É¤â¿Íµ¤¤Ç¤·¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢Amazon¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤È¤·¤Æ¡¢ÊÔ½¸Éô¤ÎAmazonÍß¤·¤¤¤â¤Î¥ê¥¹¥È¤â¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡ÖGIGAZINEÊÔ½¸Éô¤Î³èÆ°¤òÊªÍýÅª¤Ë»Ù±ç¤·¤¿¤¤¡ª¡×¤È¤¤¤¦¾ì¹ç¤Ï°Ê²¼¤«¤é¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª
GIGAZINEÊÔ½¸Éô¤ÎÍß¤·¤¤¤â¤Î¥ê¥¹¥È
https://www.amazon.co.jp/hz/wishlist/ls/378VT986Z3V8T?ref_=wl_share