パリ行きの航空機内で児童ポルノ画像を閲覧したとしてフランス到着時に逮捕され、6日に有罪判決を受けたJFA技術委員会の影山雅永委員長（58）。

前代未聞のスキャンダルに驚愕したJFAは、7日付で影山委員長との契約を解除したが、後任人事は遅々として進んでいないともっぱら。

「JFAには、ナショナルチーム・ダイレクター（ND）という役職があり、2020年に日本代表や各年代別代表をバックアップするために設けられた。関塚隆・元ロンドン五輪代表監督が半年ほど務めてから空席となっていたが、2023年2月に復活してジーコ日本代表コーチ、アテネ五輪監督など歴任した山本昌邦さん（67）が就任した。今回の児童ポルノ騒動早期収束のためにもワンポイントで山本NDが技術委員長兼務の可能性はあるが、そもそも山本NDは各年代別代表に多くは関わっておらず、A代表である＜森保ジャパン専属サポート機関＞のように活動している。なので兼務は現実的ではない」（サッカー関係者）

一部には、田嶋幸三JFA前会長（67）の浦和南高、筑波大の後輩で元埼玉県議会議員の田口禎則・元なでしこリーグ専務理事（60）の名前も挙がっているというが、人材不足はいかんともしがたく、当分は「空席のまま」というのが現状のようだ。

「日本サッカーの大きなイメージダウンとなり、キリンやアディダスを筆頭にスポンサー企業も不快感を覚えているだろうが、森保監督にとっては＜ささやかながらもプラスに作用する＞でしょう」とは前出の関係者。

「森保ジャパンは2019年6月14日〜7月7日にブラジルで開催された南米選手権に招待国として参戦したのですが、目玉選手として当時18歳のFW久保建英（24）がA代表に大抜擢されて大きな話題となった。もっともこれを苦々しく見ていたのが、影山元技術委員長です。U20日本代表の監督を務めていた影山さんは、南米選手権と同時期にポーランドで開催されたU20W杯（5月23日〜6月15日）に出場。代表チームの主軸選手として久保に大きな期待を寄せ、実際に久保中心のチーム作りを推し進めていた。しかし檜舞台であるW杯の前になって森保ジャパンとの久保争奪戦に敗れ、久保抜きでU20W杯に臨むことになり、いまだにしこりが残っているとウワサされている。森保監督にしてみたら、JFAの要職から影山さんがいなくなって少しはホッとしている部分もあるのでは.....とサッカー界で囁かれている」（別の関係者）

森保ジャパンは10日に大阪でパラグアイ代表と対戦し、13日は東京でブラジル代表と対戦する。

「影山U20代表」でプレーしたことのある現代表メンバーにはGK鈴木彩艶（23）、GK大迫敬介（26）、DF瀬古歩夢（25）、中村敬斗（25）、今回が初代表のMF斎藤光毅（24）がいる。

彼らも、かつての恩師の桃色スキャンダルに複雑な思いを抱えながらのプレーとなる――。

今回の衝撃事件に対し、サッカー界からは「仕事熱心でマジメな人だったのにーー」という声も聞こえてくるが、影山氏はどんな人物だったのか。その“意外な素性”とは。

