Aぇ！groupがパーソナリティーを務めるMBSラジオ「Aぇ！groupのMBSヤングタウン」（水曜後10・00）が8日に放送され、末澤誠也（31）、佐野晶哉（23）が出演。草間リチャード敬太（29）を巡る騒動に肉声で初めて言及した。

末澤と佐野は冒頭で「この度はお騒がせしており、大変申し訳ございません」と謝罪。番組について「当面、4人で継続していくことになりました」とし、「皆さまには変わらずAぇ！groupらしい楽しい放送をお届けしていくので、これからも温かく見守ってくださればと思います」と語った。

そして佐野は「僕たちも何が何か分かっていない状態で、まだ整理もついていないんですけど」と複雑な胸中を吐露。続けて「今日こうやって現場に入ったら、スタッフさんから大量の励ましのお便りを見せていただいて、ほんまにこんな状況でも前を向いてくれている皆さんの応援が励みになっています」と涙声で語った。そして「どうなっていくか、分からない状況ですけど、必死に前を向こうと頑張っていますので引き続きよろしくお願いします」と決意を語った。

末澤は「今、佐野も言ったんですけど、気持ちの整理がついていないところがあって、僕たちも話し合いはしているんですけど、ファンの皆さん、スタッフの皆さんが言葉をかけてくださって。感謝の気持ちでいっぱいですし、たくさんの方が応援してくださっているのを身に染みて感じています」と感謝を語った。

草間は今月4日、東京・新宿2丁目で下半身を露出したとして公然わいせつの疑いで逮捕された。同日中に所属する「STARTO ENTERTAINMENT」は草間の活動休止を発表した。

同6日に釈放された際には目に涙を浮かべて「このたびはお騒がせして申し訳ございませんでした」と謝罪し、約10秒間頭を下げた。

また、「Aぇ！groupのMBSヤングタウン」を放送するMBSは「今後は4人で継続して放送します」と番組継続を明言した。