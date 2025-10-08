人気アイドルグループ「Aぇ! group」のメンバー、草間リチャード敬太（29）が4日早朝、東京新宿区のビルの出入口付近で下半身を露出したとして公然わいせつ容疑で逮捕された。

【写真】オフィシャルショップサイトの名前が消えて…。「なぜ彼だけが」現場周辺は高い露出度の男性が多い地域

6日に釈放され、黒スーツ、黒ネクタイ姿で報道陣の前に姿を現した草間は、およそ10秒間、深々と頭を下げ、

「このたびはお騒がせして申し訳ございませんでした」

と謝罪。報道陣から“ファンに一言”とコメントを求められると、再び、

「本当に申し訳ございませんでした」

顔をくしゃくしゃにして、涙ながらに陳謝した。

涙の謝罪。ファンらは《帰ってきて！》と復帰を切望した

所属事務所・STARTO ENTERTAINMENTの対応は早く、逮捕当日の4日に公式サイトで草間の逮捕と活動休止を発表。7日現在、Aぇ! groupとしてはサイトに名が残っているものの、オフィシャルグッズショップからは草間の名前が消えている。

《りちゃくんを待ってる間に オフショたくさん買おうって思ったら リチャくんの名前なかった》

草間の活動休止期間を“オフィシャルグッズの購入”で応援しようとしていたファンからは、無念の声があがっていた。

ファンの願いは…

今回の一件で特筆すべきは、こうした同情の声が草間に対して寄せられていることだろう。

《家にいても息苦しいので 外に出てお世話になってる神社様に りちゃくんがAぇがAぇ担さんが 早く暗闇から抜けられるように ぬいを連れてお願いしてきます》

《アイドルのAぇ! groupの 草間リチャード敬太くんが大好きです 嫌いになんてなれません大好きです またりちゃくんに会いたいです りちゃくんもAぇ担の声が聞きたいって 思えるようにこれからも変わらず 応援していきます Aぇ! groupに戻ってきたら また5人で夢を少しずつ叶えていこうね》

《りちゃくん改めてお帰りなさい ゆっくり体休めて心許せる人に頼ってね 事務所も手厚い擁護をお願いします AぇもAぇ担もお茶の間ファンも りちゃくんのこと大好きで 大切な存在なの だから事務所辞めないで 大好きな場所に戻ってきて 時間かかっても構わない またライブで最高の可愛い笑顔見せてね》

ファンの応援は、SNSにとどまらず……。

《釈放の映像見て、居ても立ってもいられなくてDASHにお気持ちメール送っちゃった リチャくんのこと全然詳しくないんだけど、いち視聴者として、リチャくんにはずっとDASHに出て欲しいので》

と、日本テレビ「ザ！鉄腕！DASH！！」公式サイトに草間の復帰を求める動き、また今回の事件を受けて新たにファンクラブに入ったファンの姿も見られた。

“現場で記念撮影”も

そもそも草間は、なぜ露出をしてしまったのだろうか。近隣の飲食店店員に話を聞いた。

「彼が逮捕されたのは土曜の早朝。まだまだこの界隈が賑やかな時間です。その時間だと場所柄、パンツ1枚にはっぴ姿などの薄着の男性も多い。さすがに露出はしていませんけれど、とはいえなぜ、彼だけが逮捕されてしまったのかと話題になっています」（飲食店店員、以下同）

バッチリのタイミングで草間を撮影したとされる動画が出回っているだけに、なにかしらの”陰謀説”との指摘も根強い。



「動画の現場とされる雑居ビルの出入口は、3階と4階のテナント専用。3階にはバーがあるので、今流行っているサイコロのゲームかなにかで負けて、テキーラのイッキ飲みなどと同じ感覚の罰ゲームでやらされたのではないでしょうか。ビル自体は大きい道沿いじゃない。動画のようなものを撮るなら、角度を考えてもあらかじめ狙っていないとできません」

酔っぱらって、おふざけの延長での行為だったのだろうか。

「ただ、最近はこの近隣も、外国人グループによる“抱きつきスリ”や薬物問題などで治安が悪い。週末には警察もよく巡回しているので、タイミング悪く逮捕されてしまったのかもしれません。逮捕の報道後は、大勢の若い子がその場所で“記念撮影”をしていますよ」

酒の上の不埒で逮捕、活動休止。ネットの声を見る限り、“りちゃ担”、“Aぇ担”たちは、草間のメンタルを心配しているようだ。

芸能のプロが見る“事件の相場観”は

「とはいえ、今回の件は被害者不在。活動休止期間も1か月間から3か月間くらいではないでしょうか」

とは、芸能ジャーナリストの佐々木博之さん。

「古くは”同じ事務所”に所属していた草磲剛も2009年4月23日に公園で服を脱ぎ、前転をしていたとして現行犯逮捕されましたが、5月1日に不起訴。5月28日に『SMAP×SMAP』で活動再開しています。当時の彼の認知度の高さで“35日間”で禊は済んだ。草間さんやグループのネームバリューで考えると、もっと軽く済む可能性もありますが……、コンプライアンスに敏感な世の中ではありますので、3か月程度の休止もありえる。なので、遅くても年明けには復帰するとみられています」（佐々木さん、以下同）

振り返れば、稲垣吾郎が道路交通法違反（駐車禁止）と公務執行妨害の罪で2001年8月24日に逮捕、9月21日起訴猶予から翌年1月14日に『SMAP×SMAP』で復帰、およそ142日の活動休止。小山慶一郎が当時19歳の女性と飲酒したとして約20日間の活動自粛をしている。

「テレビ局では、昨今のトラブルに比べれば“さほどでもない”という見方。むしろ今回を機会に彼の名前を知った視聴者も多いのではないでしょうか。ただ、ジュニアのイメージで、若い若いと思っていましたがもう29歳、立派な大人です。しっかり社会の常識を持って反省してほしいですね」

デイリー新潮編集部