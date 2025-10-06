【パリ＝上地洋実】フランス大統領府は６日、セバスチャン・ルコルニュ首相が辞表を提出したと発表した。

少数与党下で新内閣に対する支持が得られず、政権運営が行き詰まったためだ。ルコルニュ氏が首相に任命されたのは９月９日で、在任期間は約１か月だった。２０２４年以降、首相が退任するのは５人目で、政治の混迷が深まっている。

ルコルニュ氏は６日、「首相を続けるための条件が整わなかった。各政治勢力が絶対多数であるかのように振る舞い、政策を押しつけ合った」と述べ、野党との連携に失敗したことを辞任理由に挙げた。

ルコルニュ氏は５日に新閣僚を発表したばかりだった。ただ、財務相や国防相など一部が交代しただけで、ほとんどが前政権と同じ顔ぶれだった。これに対し、最大勢力の左派政党連合や極右の流れをくむ国民連合が一斉に批判。少数与党の中道連合に協力してきた共和党も反発したことで、政権維持が困難となった。

フランスでは２４年夏の国民議会選以降、政治停滞が常態化している。左派、中道、右派のいずれもが単独では過半数に届かない「ハング・パーラメント（中ぶらりん議会）」に陥ったためだ。中道の与党は法案成立のために左派や右派の一部から協力を取り付けることが不可欠となった。一方、左派と右派が組めば内閣不信任案を可決できるようになり、フランソワ・バイル前首相を含め２人の首相は議会の信任を得られず、辞任に追い込まれた。

ルコルニュ氏の辞任を受け、マクロン大統領は後任首相を任命するか、国民議会の解散に踏み切るかを判断する。議会で野党の協力を取り付けられるメドはなく、総選挙になれば与党は大敗するとみられており、マクロン氏は厳しい選択を迫られている。