¡Ö¤¸¤ã¤¢¤Í¡×¤¸¤ã¤Ê¤¯¡Ö¤Þ¤¿¤Í¡×¡©ÃËÀ¤Î°ì¸À¤ËÀø¤àËÜÌ¿¥µ¥¤¥ó
¡Ö¤¸¤ã¤¢¤Í¡×¤È¡Ö¤Þ¤¿¤Í¡×¡£°ì¸«»÷¤Æ¤¤¤ë¤±¤ì¤É¡¢¤½¤Î¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹¤Ë¤ÏÂç¤¤Ê°ã¤¤¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¼Â¤Ï¡Ö¤Þ¤¿¤Í¡×¤È¤¤¤¦°ì¸À¤Ë¤Ï¡¢¡È¼¡¤â²ñ¤¤¤¿¤¤¡É¤È¤¤¤¦¶¯¤¤¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬±£¤ì¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½ÀÂç¡£¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢¤½¤Î°ì¸À¤ËÀø¤à¡ÖËÜÌ¿¥µ¥¤¥ó¡×¤ò¤Ò¤â²ò¤¤¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤Þ¤¿¤Í¡×¤ÏÌ¤Íè¤òË¾¤à¾Úµò
ÊÌ¤ìºÝ¤Ë¡Ö¤Þ¤¿¤Í¡×¤È¸À¤¦¤Î¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ë¤¢¤¤¤µ¤Ä¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¡Ö¼¡¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤¿¤¤¡×¡Ö´Ø·¸¤òÂ³¤±¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦Á°¸þ¤¤Êµ¤»ý¤Á¤¬¤¢¤ë¾Ú¤Ç¤¹¡£ÃËÀ¤ÏËÜµ¤¤ÎÁê¼ê¤À¤«¤é¤³¤½¡¢Ì¤Íè¤ò°Õ¼±¤·¤¿¸ÀÍÕ¤ò¼«Á³¤Ë¸ý¤Ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
°Â¿´´¶¤òÍ¿¤¨¤ë»×¤¤¤ä¤ê
¡Ö¤Þ¤¿¤Í¡×¤Ë¤Ï½÷À¤ò°Â¿´¤µ¤»¤¿¤¤¿´Íý¤â±£¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜÌ¿½÷À¤òÉÔ°Â¤Ë¤µ¤»¤¿¤¯¤Ê¤¤¡¢´Ø·¸¤ò²õ¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¤È¤¤¤Ã¤¿µ¤»ý¤Á¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤ë¸ÀÍÕ¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢Ê¹¤¤¤¿Â¦¤â²¹¤«¤¤°Â¿´´¶¤ò³Ð¤¨¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
Ìµ°Õ¼±¤Î¸ýÊÊ¤³¤½ËÜµ¤¤Î¾Ú
ËÜÅö¤ËÂçÀÚ¤ÊÁê¼ê¤Ë¤Ï¡¢°Õ¼±¤·¤Ê¤¯¤Æ¤â¡Ö¤Þ¤¿¤Í¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤â¤Î¡£Ëè²ó¤Î¤è¤¦¤Ë¼«Á³¤Ë¸ý¤ò¤Ä¤¤¤Æ½Ð¤ë¤Ê¤é¡¢¤½¤ì¤Ï¤â¤¦Î©ÇÉ¤ÊËÜÌ¿¥µ¥¤¥ó¡£²¿µ¤¤Ê¤¤¸ÀÍÕ¤ÎÀÑ¤ß½Å¤Í¤Ë¡¢ÃËÀ¤ÎËÜµ¤ÅÙ¤¬¿§Ç»¤¯½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÊÌ¤ìºÝ¤Î²¿µ¤¤Ê¤¤°ì¸À¤³¤½¡¢Èà¤ÎËÜ¿´¤ò¸«È´¤¯¥Ò¥ó¥È¤Ë¡£ÃËÀ¤¬¼¡¤ÎÌóÂ«¤òË¾¤à¥µ¥¤¥ó¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ê¤é¡¢°Â¿´¤·¤Æ¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
🌼¤½¤Î¥»¥ê¥Õ¡ÖËÜÌ¿¸ÂÄê¡×¡£ÃËÀ¤¬¹¥¤¤Ê½÷À¤Ë¸À¤¤¤¬¤Á¤Ê¤³¤È