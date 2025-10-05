¸øÎ©¹â¹»¢ª¹ñÎ©Âç³Ø¤Ë¹Ô¤±¤Ð¡¢7Ç¯´Ö¤Ç¡Ö400Ëü±ß¡×¤Û¤É¤Î³ØÈñ¤ÇºÑ¤ß¤Þ¤¹¤è¤Í¡© »Ò¤É¤â¤¬¹â¹»¡¦Âç³Ø¤Ï¡Ö»äÎ©¡×¤¬¤¤¤¤¤é¤·¤¯¡¢¾©³Ø¶â¤ò»È¤Ã¤Æ¤â7Ç¯¤Ç¡Ö500Ëü±ß¡×¤Ï¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¸øÎ©¹â¹»¤È¹ñÎ©Âç³Ø¤Ë¿Ê³Ø¤·¤¿¾ì¹ç¤Î³ØÈñÌÜ°Â
¤Þ¤º¤Ï¡¢¸øÎ©¹â¹»¤Ë3Ç¯´ÖÄÌ¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Î³ØÈñ¤ò¸«¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¼ø¶ÈÎÁ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¹âÅù³Ø¹»Åù½¢³Ø»Ù±ç¶âÀ©ÅÙ¡×¤Ë¤è¤ê¡¢2025Ç¯¤ÏÀ¤ÂÓÇ¯¼ý¤Ë¤«¤«¤ï¤é¤ºÁ´¤Æ¤ÎÀ¤ÂÓ¤¬ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¡¢¼ø¶ÈÎÁ¤¬¼Â¼ÁÌµ½þ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¤·¡¢¶µºàÈñ¡¦½¤³ØÎ¹¹ÔÈñ¡¦Éô³èÆ°Èñ¤Ê¤É¤Î½ôÈñÍÑ¤ÏÈ¯À¸¤·¡¢¤½¤ì¤é¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¼«¸ÊÉéÃ´¤Ç¤¹¡£
¼¡¤Ë¹ñÎ©Âç³Ø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸«¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£Ê¸Éô²Ê³Ø¾Ê¡Ö¹ñ¸ø»äÎ©Âç³Ø¤Î¼ø¶ÈÎÁÅù¤Î¿ä°Ü¡×¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¹ñÎ©Âç³Ø¤Î¼ø¶ÈÎÁ¤ÏÇ¯´Ö53Ëü5800±ß¡¢Æþ³Ø¶â¤Ï28Ëü2000±ß¤Ç¤¹¡£4Ç¯´Ö¤Ç¤Î³ØÈñ¤Ï¡¢¼ø¶ÈÎÁ¤¬Ìó214Ëü±ß¡¢Æþ³Ø¶â¤ò´Þ¤á¤ÆÌó243Ëü±ß¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤·¤¿¤¬¤Ã¤Æ¡¢¸øÎ©¹â¹»3Ç¯´Ö¡Ü¹ñÎ©Âç³Ø4Ç¯´Ö¤Ë¤«¤«¤ë¹ç·×¤Ï¡¢¤ª¤ª¤è¤½300Ëü±ßÂæÈ¾¤Ð～400Ëü±ßÄøÅÙ¤Î¸«ÀÑ¤â¤ê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¶µ°éÈñ¤Î¤Ê¤«¤Ç¤ÏÈæ³ÓÅªÍÞ¤¨¤é¤ì¤¿¥ëー¥È¤È¤¤¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¹â¹»¡¦Âç³Ø¤È¤â¤Ë»äÎ©¤Ë¿Ê³Ø¤·¤¿¾ì¹ç¤Î³ØÈñÌÜ°Â
°ìÊý¤Ç¡¢»äÎ©¹â¹»¤ËÄÌ¤¦¾ì¹ç¤Ï³ØÈñ¤¬Âç¤¤¯°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¼ø¶ÈÎÁ¡¢»ÜÀßÈñ¡¢¶µºàÈñ¤Ê¤É¤Ç¡¢3Ç¯´Ö¤Ë300Ëü±ßÄøÅÙ¤«¤«¤ë¤Î¤¬°ìÈÌÅª¤Ç¤¹¡£¸øÎ©¹â¹»¤ËÈæ¤Ù¤ì¤Ð°ÍÁ³¤È¤·¤ÆÉéÃ´¤Ï½Å¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¼¡¤Ë»äÎ©Âç³Ø¤Ç¤¹¡£Ê¸Éô²Ê³Ø¾Ê¤Î¡ÖÎáÏÂ5Ç¯ÅÙ »äÎ©Âç³ØÆþ³Ø¼Ô¤Ë·¸¤ë½éÇ¯ÅÙ³ØÀ¸Ç¼ÉÕ¶âÅùÊ¿¶Ñ³Û¡ÊÄê°÷1¿ÍÅö¤¿¤ê¡Ë¤ÎÄ´ºº·ë²Ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Æþ³Ø¶â¡¦¼ø¶ÈÎÁ¡¦»ÜÀßÈñ¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ4Ç¯´Ö¤Ç¡¢Ê¸²Ê·Ï³ØÉô¤ÇÊ¿¶ÑÌó411Ëü±ß¡¢Íý²Ê·Ï³ØÉô¤ÇÊ¿¶ÑÌó542Ëü±ß¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ°å»õ·Ï³ØÉô¤Ë¤Ê¤ë¤È6Ç¯´Ö¤ÇÊ¿¶Ñ2350Ëü±ß¤Û¤É¤«¤«¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î¤¿¤á¡¢»äÎ©¹â¹»3Ç¯´Ö¡Ü»äÎ©Âç³Ø4Ç¯´Ö¤Ë¤«¤«¤ë¹ç·×¤Ï¡¢ºÇÄã¤Ç¤âÌó700Ëü±ßÁ°¸å¡¢¾ò·ï¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï1000Ëü±ß¤òÄ¶¤¨¤ë¥±ー¥¹¤âÄÁ¤·¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¾©³Ø¶â¤ÎÍøÍÑ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¡Ö7Ç¯¤Ç500Ëü±ß¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤ä¤ä¹µ¤¨¤á¤Ê¸«ÀÑ¤â¤ê¤Ç¤¢¤ê¡¢¤Þ¤¿¡¢³ØÉô´Ö¤Îº¹¤â¹ÍÎ¸¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¤µ¤é¤ËÉéÃ´¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤ª¤¤¤¿¤Û¤¦¤¬¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¾©³Ø¶â¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¾ì¹ç¤ÎÃí°ÕÅÀ
³ØÈñÉéÃ´¤ò·Ú¸º¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢Â¿¤¯¤Î³ØÀ¸¤¬ÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¾©³Ø¶â¤Ç¤¹¡£ÆÈÎ©¹ÔÀ¯Ë¡¿ÍÆüËÜ³ØÀ¸»Ù±çµ¡¹½¡ÊJASSO¡Ë¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¾©³Ø¶â¤Ë¤Ï¡ÖÂßÍ¿·¿¡×¤È¡ÖµëÉÕ·¿¡×¤¬¤¢¤ê¡¢ÂßÍ¿·¿¤ÏÂ´¶È¸å¤ËÊÖºÑµÁÌ³¤¬À¸¤¸¤Þ¤¹¡£
Âè°ì¼ï¾©³Ø¶â¡ÊÌµÍø»Ò¡Ë¤Î¾ì¹ç¡¢·î³Û2Ëü±ß～6Ëü4000±ß¡¢ÂèÆó¼ï¾©³Ø¶â¡ÊÍÍø»Ò¡Ë¤Ï·î³Û2Ëü±ß～12Ëü±ß¤Þ¤Ç1Ëü±ßÃ±°Ì¤Ç¼Ú¤êÆþ¤ì²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£²¾¤Ë·î5Ëü±ß¤ò4Ç¯´Ö¼Ú¤ê¤ë¤ÈÁí³Û240Ëü±ß¡¢ÍøÂ©¤¬¤Ä¤¯¾ì¹ç¤ÏÊÖºÑÁí³Û¤¬¤µ¤é¤ËÁý¤¨¤Þ¤¹¡£
¾©³Ø¶â¤Ïºß³ØÃæ¤ÎÉéÃ´¤ò·Ú¸º¤Ç¤¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¼Ò²ñ¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤éÄ¹´ü¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÊÖºÑ¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¡Ö¼Ú¤ê¤ì¤Ð°Â¿´¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Â´¶È¸å¤ÎÀ¸³èÀß·×¤â¸«¿ø¤¨¤ÆÍøÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
¸øÎ©¤«»äÎ©¤«¤ÇÊÑ¤ï¤ë¶µ°éÈñ¤Îº¹
¤³¤³¤Þ¤Ç¸«¤Æ¤¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¸øÎ©¹â¹»¡Ü¹ñÎ©Âç³Ø¥ëー¥È¤È¡¢»äÎ©¹â¹»¡Ü»äÎ©Âç³Ø¥ëー¥È¤Ç¤Ï¡¢7Ç¯´Ö¤Ç¿ôÉ´Ëü±ßÃ±°Ì¤Îº¹¤¬À¸¤¸¤Þ¤¹¡£
²ÈÄí¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡Ö»Ò¤É¤â¤Î´õË¾¤òÍ¥Àè¤·¤Æ»äÎ©¤òÁª¤Ó¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤âÅöÁ³¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î¾ì¹ç¤Ë¤Ï¾©³Ø¶â¤ä¶µ°é¥íー¥ó¤ÎÍøÍÑ¤òÁ°Äó¤È¤·¤¿»ñ¶â·×²è¤¬·ç¤«¤»¤Þ¤»¤ó¡£
¤Þ¤¿¡¢³ØÈñ°Ê³°¤Ë¤â»ÅÁ÷¤ê¤äÀ¸³èÈñ¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ëÅÀ¤Ë¤âÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£Âç³Ø¿Ê³Ø¤Ç¼«Âð¤òÎ¥¤ì¤ë¾ì¹ç¡¢À¸³èÈñ¤È¤·¤ÆÇ¯´Ö100Ëü±ß°Ê¾å¤«¤«¤ë¤³¤È¤âÄÁ¤·¤¯¤Ê¤¯¡¢³ØÈñ¤È¹ç¤ï¤»¤ì¤Ð¤µ¤é¤ËÂç¤¤Ê»Ù½Ð¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤È¤á¡Ã¿ÊÏ©ÁªÂò¤È¶µ°éÈñ¤Î¸½¼Â
¸øÎ©¹â¹»¤«¤é¹ñÎ©Âç³Ø¤Ë¿Ê³Ø¤¹¤ë¾ì¹ç¡¢7Ç¯´Ö¤Î³ØÈñÌÜ°Â¤Ï¤ª¤ª¤è¤½300Ëü±ßÂæÈ¾¤Ð～400Ëü±ßÄøÅÙ¤Ç¤¹¡£°ìÊý¤Ç¡¢¹â¹»¡¦Âç³Ø¤È¤â¤Ë»äÎ©¤Ë¿Ê³Ø¤¹¤ë¤È¡¢ºÇÄã¤Ç¤â700Ëü±ß¤Û¤É¡¢¾ò·ï¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï1000Ëü±ß°Ê¾å¤«¤«¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¾©³Ø¶â¤òÍøÍÑ¤¹¤ì¤Ð°ì»þÅª¤ÊÉéÃ´¤Ï·Ú¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Â´¶È¸å¤ÎÊÖºÑ¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¶µ°éÈñ¤Ï¡Ö¾Íè¤Î²È·×¡×¤â´Þ¤á¤Æ¹Í¤¨¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£»Ò¤É¤â¤Î´õË¾¤È²ÈÄí¤Î»ñ¶â¾õ¶·¤ò¾È¤é¤·¹ç¤ï¤»¤Ê¤¬¤é¤Î¸½¼ÂÅª¤Ê¿ÊÏ©ÁªÂò¤¬¡¢¿Æ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â»Ò¤É¤â¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â°Â¿´¤Ç¤¤ë¾Íè¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
½ÐÅµ
Ê¸Éô²Ê³Ø¾Ê ¹ñ¸ø»äÎ©Âç³Ø¤Î¼ø¶ÈÎÁÅù¤Î¿ä°Ü
Ê¸Éô²Ê³Ø¾Ê ÎáÏÂ5Ç¯ÅÙ »äÎ©Âç³ØÆþ³Ø¼Ô¤Ë·¸¤ë½éÇ¯ÅÙ³ØÀ¸Ç¼ÉÕ¶âÅù Ê¿¶Ñ³Û¡ÊÄê°÷1¿ÍÅö¤¿¤ê¡Ë¤ÎÄ´ºº·ë²Ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ê1¥Úー¥¸¡Ë
¼¹É®¼Ô¡§FINANCIAL FIELDÊÔ½¸Éô
¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Êー