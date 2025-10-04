小泉孝太郎「心の底からほっとしています」生放送で弟・小泉進次郎氏について言及か【オールスター感謝祭’25秋】
【モデルプレス＝2025/10/04】TBSでは、10月4日よる6時30分より「オールスター感謝祭’25秋」を生放送。俳優の小泉孝太郎が、現在の心境を語る場面があった。
【写真】二宮和也・竹内涼真・小泉孝太郎「みんな若い」密着過去ショット
農林水産大臣・小泉進次郎氏を弟に持つ孝太郎。同日、進次郎氏も立候補している自由民主党総裁選挙の開票が行われたことから、番組冒頭では司会の今田耕司から「言いたいことありますか？」と振られる場面が。孝太郎は「ある結果について心の底からほっとしています」と具体的な内容に触れた訳では無いが、総裁選を終えての心境と思われる発言をし、安堵の表情を見せていた。
なお、新総裁には高市早苗氏が選出。日本初の女性首相が誕生する見込みだ。（modelpress編集部）
